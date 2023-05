Česko má první tým Toyota Gazoo Racing Czech, na Dakar vyrazí s Hiluxem V8

Dakarský matador Tomáš Ouředníček, který se na startu jednoho z nejnáročnějších motoristických závodů světa objevil již osmkrát, vyrazí společně s navigátorem Davidem Křípalem na příští ročník v barvách nového týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Jde přitom o první českou posádku dálkových rallye pod značkou Toyota Gazoo Racing Czech.

„Jsem nesmírně šťastný. Dostat se do vozu od nejlepšího závodního týmu světa, je snem každého jezdce. Na tom, abychom získali příležitost usednout právě do špičkové Toyoty, jsme tvrdě pracovali dlouhou dobu. Je to velká odměna za naše výkony i vytrvalost,“ uvedl Ouředníček.

Na závodní trať vyrazí posádka se speciálem Toyota Hilux GR T1+, jehož základem je uprostřed umístěný 5,0litrový motor z Lexusu o výkonu 400 koní. Extrémní pick-up má pohon všech kol, speciálně odladěný a plně nastavitelný podvozek s nezávislým zavěšením a rovnoměrně rozloženou hmotnost, což zaručuje vysokou stabilitu v terénu.

Vůz postavený v jihoafrických dílnách Toyota Gazoo Racing South Africa je koncepčně shodný s vítězným strojem Nassera Al-Attiyaha z posledních dvou Dakarů. Není tedy divu, že se s ním chce Ouředníček na Dakaru 2024 ucházet o přední místa.

Během léta ale čeká posádku testování a trénování, které z části proběhne i na závodních tratích. Tomáš Ouředníček plánuje účast na několika evropských závodech a v říjnu podnik světového šampionátu Rally du Maroc.

„Máme velkou radost, že jsme mohli pomoci se vznikem národní varianty globální divize Gazoo Racing, týmu Toyota Gazoo Racing Czech. Jeho ustanovení podléhá jasným a přísným pravidlům a věříme, že Toyota Gazoo Racing Czech podpoří už tak silnou stopu značky Toyota na českém trhu,“ řekl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.