Čínský GAC Aion Hyper GT slibuje rekordní aerodynamiku mezi produkčními elektromobily

Aerodynamika byla pro automobilky vždy důležitým tématem, s nástupem elektromobility a důrazem na omezování emisí i spotřeby však její důležitost ještě mnohonásobně vzrostla. Dobře patrné to je jak ze stále plynulejších a optimalizovanějších tvarů automobilů, včetně jejich kol, tak ze stále častějších zmínek o aerodynamice v tiskových zprávách.

V minulosti se například automobilka Mercedes-Benz pochlubila, že její elektrická vlajková loď EQS má koeficient aerodynamického odporu 0,20. Tesla Model S se pohybuje kolem 0,208 a Lucid Air slibuje 0,21. V oblasti čistě elektrických produkčních automobilů však nyní mají přemožitele.

Čínská automobilka GAC se totiž během autosalonu Guangzhou Auto Show pochlubila novým modelem Aion Hyper GT, což je teprve druhý model v její nové řadě Hyper. Prvním byl sportovní vůz Hyper SSR, představený letos v září.

Vraťme se ale k modelu GT, který je už na první pohled elegantně tvarovaným čtyřdveřovým liftbackem s elegantními tvary. Jeho design měl být inspirován větrem a vodou, sází na ploché povrchy a oblé tvary, má zapuštěné kliky, aerodynamicky tvarovaná kola, výrazné nasávací otvory po stranách předního nárazníku a aktivní zadní spoiler.

Vcelku nezvyklý je pak nůžkový způsob otvírání předních dveří, které se vyklápí vzhůru až do úhlu 43 stupňů, díky čemuž by měl vzniknout mimořádně široký nástupní otvor. Vůbec nejzajímavější vlastností vozu by však měl být jeho aerodynamický odpor s koeficientem cd 0,19, čímž vůz překonává Mercedes i Teslu.

Jak ovšem trefně dodávají kolegové z Carscoops, tuto hodnotu pokořil před lety VW XL1, vyráběný v omezeném množství a osazený spalovacím motorem, který dosáhl hodnoty 0,189. V budoucnu by pak mohl hodnotu čínské automobilky překonat elektromobil Lightyear 0 s hodnotou 0,175.

Fotky interiéru nemáme k dispozici, podle dostupných informací by však měl Aion Hyper GT nabídnout pětimístnou kabinu s prosklenou střechou, velkou obrazovkou infotainmentu a digitálním přístrojovým štítem. Zajímavým detailem by mělo být napojení prosklené střechy na boční sloupky karoserie, které vytváří plovoucí dojem.

Technickým základem modelu má být čistě elektrická platforma AEP3,0, která by údajně měla nabídnout pohon jedním či dvěma elektromotory. Verze s jedním vzadu uloženým elektromotorem by podle GAC měla nabízet výkon 250 kW (cca 340 k) a 434 Nm točivého momentu, díky čemuž by měl vůz zvládnout akceleraci na 100 km/h pod 4 sekundy.

Kapacitu baterie bohužel neznáme, stejně jako dojezd. Údajně by se však mělo jednat o baterii s podporou ultra-rychlého nabíjení při výkonu až 480 kW. Baterie by navíc měla podporovat technologii snadné a rychlé výměny, která se v Číně stává poměrně populární. Po stránce technologií můžeme očekávat až 39 senzorů, včetně Lidaru, radarů, kamer a infračervených senzorů, díky čemuž by měl vůz nabízet funkce částečně autonomní jízdy i sofistikované bezpečnostní funkce.

Vůz vystavený na autosalonu měl podle kolegů z Carscoops vypadat kompletně a připraveně do výroby. Podle informací AutoCar se pak se zahájením prodejů na čínském trhu počítá ke konci roku 2023. Cena by se po započtení zvýhodnění na elektromobily měla pohybovat okolo 300.000 CNY, tedy cca 983.000 Kč.