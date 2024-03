Čínský gigant plánuje novou fabriku v Evropě. Itálie mu jde naproti

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zlatá éra italských automobilek je sice s největší pravděpodobností za námi, ale tamní vláda hodlá tento průmysl znovu posílit. V současnosti probíhá intenzivní jednání s koncernem Stellantis (který zastřešuje třeba značku Fiat, Alfa Romeo, Maserati nebo Lancia) o navýšení současné produkce v italských továrnách na jeden milion kusů do konce tohoto desetiletí. Řím si ovšem stanovil za cíl zvýšit národní produkci až na 1,3 milionu vozů ročně a tak hledá další možnosti - především na východě.

Podle dvou důvěryhodných zdrojů agentury Reuters vedou zástupci státu rozhovory hned s několika čínskými výrobci, kteří by kýžených 300 tisíc vozů vyráběli ve zcela novém závodu. Dohodě je zatím nejblíže koncern Chery. Mezi další potenciální adepty patřila rovněž Tesla, ale toto spojení se jeví spíše jako nepravděpodobné.

Pokud by jednání uspěla, Chery by se stala jednou z prvních čínských automobilek s evropským výrobním zastoupením, což by posílilo konkurenci s místními značkami, zejména v segmentu elektromobilů. Výkonný ředitel čínského giganta, Jochen Tueting agentuře Reuters prozradil, že se dle jeho odhadů budou prodeje v Evropě dostatečně vysoké, aby se vyplatilo na jejím území provozovat samostatný závod. „Zkoumáme různé možnosti po celé Evropě a hledáme potenciální nastavení místní výroby do budoucna,“ dodal Tueting. Zmiňované zdroje uvádí, že Chery se momentálně rozhoduje zejména mezi Itálií a Španělskem.

Video se připravuje ...

Koncern průběžně uvádí své značky Omoda a Jaecoo na všechny hlavní evropské trhy. Do konce roku 2025 plánuje automobilka pro každou značku tři modely SUV s různými druhy pohonů. Ještě letos plánuje společnost na všechny pokryté trhy uvést crossover Omoda 5 a příští rok zahájit prodej sedmimístného SUV s označením Jaecoo 7.