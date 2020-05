Čínský koncept GAC Eno.146 slibuje rekordní aerodynamiku mezi elektromobily

K dosažení lepších jízdních vlastností a výkonů elektromobilů vedou tři hlavní cesty. Jednou je redukce hmotnosti, druhou optimalizace pohonného ústrojí (tedy včetně baterií) a třetí optimalizace aerodynamického odporu.

Většina automobilek se přitom v posledních letech soustředila především na dvojici prvních problémů, kterou by mohl současně vyřešit pokrok ve vývoji nových technologií bateriových článků. Některé novější projekty v oblasti elektromobility se však namísto techniky zaměřily na design a lepších výsledků se snaží dosáhnout prostřednictvím propracované aerodynamiky.

Jedním z mnoha zářných příkladů je projekt elektromobilu Lightyear One, který navíc pokryl část aerodynamické karoserie solárními panely. Ty by pak měly být schopny za optimálních podmínek, tedy po dni stráveném na slunci, nabít baterie k dojezdu až 60 kilometrů. Možná to není mnoho, ovšem pokrok je to působivý.

Ještě působivější je ovšem práce, kterou odvedli designéři a technici na konceptu elektrického šestimístného sedanu GAC ENO.146. Číslovka v názvu přitom odkazuje na hodnotu aerodynamického odporu 0.146, což řadí koncept na pozici pravděpodobně nejaerodynamičtějšího elektromobilu na světě.

Jen pro srovnání si pojďme připomenout několik konkurentů v oblasti zlepšování aerodynamiky. Za nejaerodynamičtější produkční automobil je dodnes považován Volkswagen XL1, u kterého dosahovala hodnota aerodynamického odporu 0.19. Titul nejaerodynamičtějšího konceptu světa pak patří Fordu Prove V, který dosáhl hodnoty 0.137.

Ještě lepších výsledků pak dosahují speciální soutěžní vozy, které jsou konstruovány například pro závody typu Shell Eco-Marathon. Ekologičtí maratonci ovšem bývají dost nepraktičtí a obvykle se za jejich volant vejde jen prostorově hodně úsporný řidič. Koncept GAC Eno.146 ale nabídne prostor dokonce až pro šestičlennou posádku.

Interiér je uspořádán ve stylu 2+1 vpředu a 2+1 vzadu. Kousek za přední řadou sedadel je tak třetí sedadlo, které je umístěno proti směru jízdy. Kousek za druhou řadou sedadel pak najdeme prostřední sedačku, která už ale tentokrát směřuje po směru jízdy. Nastupování je řešeno dvojicí vzhůru výklopných dveří – na každé straně vozu jedny.

Díky propracované aerodynamice a blíže nespecifikované technice by koncept GAC Eno.146 měl být schopen urazit až 1.000 km na jedno nabití. Za reálných podmínek se počítá s dojezdem okolo 600 km. Zatím se ale bavíme pouze o konceptu, jehož další osud je nejasný.