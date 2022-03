Citroën C5 X má české ceny, pod 800.000 Kč se vešel jen těsně

Nový Citroën C5 X, který v sobě kombinuje prvky sedanu, kombíku a SUV, bude na českém trhu dostupný se třemi motorizacemi. Dvěma čistě spalovacím zážehovými motory a jedním plug-in hybridem. Nabídka pak bude rozdělena do celkem čtyř výbavových stupňů, přičemž jen základní Feel se díky akční nabídce vejde pod hranici 800.000 Kč.

Konkrétně za cenu od 750.000 Kč dostávají zákazníci pouze základní motorizaci 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, tedy přeplňovaný tříválec s nejvyšším výkonem 96 kW, který posílá výkon na přední kola přes osmistupňovou automatickou převodovku. Akcelerace na 100 km/h sice vozu s provozní hmotností od 1493 kg potrvá 10,4 sekundy, rozjede se však až na 210 km/h.

Už ve výbavě Feel přitom zákazníci dostanou například ECOLED přední světlomety, zadní LED světla, tlumiče Citroën Advanced Comfort, automatické stěrače, Centrální 10“ dotykový displej, 17“ litá kola Vorte X, MyCitroën Assist nebo MyCitroën Play Plus s 8 reproduktory a bezdrátovým připojením Apple CarPlay/Android Auto.

Součástí výbavy je také paket bezpečnost s tempomatem a omezovačem rychlosti, rozpoznáváním značek, varováním před srážkou, varováním před opuštěním jízdního pruhu, atd. Nechybí čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce nebo hlavové airbagy vzadu. Vůz je také vybaven systémem Hill Assist, zadními parkovacími senzory nebo elektrickou parkovací brzdou.

S vyšší výbavou Feel Pack se nabídka motorizací rozrůstá o plug-in hybridní pohon Hybrid 225 ë-EAT8, který ovšem začíná až od ceny 1.050.000 Kč. Elektrifikovaný pohon s kombinovaným výkonem 165 kW, známý z dalších modelů Citroën nebo Peugeot, slibuje dojezd až 55 km (dle WLTP), akceleraci na 100 km/h za 7,8 sekundy a na elektřinu zvládne uhánět až 135 km/h.

Výbava Feel Pack přitom oproti verzi Feel nabídne hands free přístup a startování, LED mlhovky s přísvitem do zatáček, navigační 3D systém MyCitroën Drive Plus, mechanickou bederní opěrku, zadní parkovací kameru, přední a zadní parkovací asistenty, sedadla Advanced Comfort čalouněná látkou s efektem kůže Cevrons Šedá nebo 19“ hliníková kola Aero X. Speciálně plug-in hybridy navíc dostávají i Paket Bezpečnost Plus, aktivní tlumiče pérování Advanced Comfort, zpětné zrcátko bez rámečku s clonou a 2x USB Typ C.

Ceník Citroën C5 X Výbava Motory Cena (Kč) Akční cena (Kč) Feel 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 820 000 750 000 Feel Pack 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 890 000 810 000 Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8 1 130 000 1 050 000 Shine 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 950 000 860 000 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 990 000 890 000 Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8 1 190 000 1 090 000 Shine Pack 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 1 050 000 940 000 Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8 1 250 000 1 140 000

Vyšší výbavový paket Style přidává do nabídky druhý čistě zážehový motor, kterým je přeplňovaná šestnáctistovka PureTech 180 S&S EAT8 za cenu od 890.000 Kč. Čtyřválec s výkonem 133 kW opět posílá výkon přes osmistupňový automat pouze na přední kola, akceleraci na 100 km/h ale slibuje za 8,1 sekundy a rozjede se až na 230 km/h.

Výbava se přitom oproti Feel Pack rozrůstá například o okrasné lišty předních prahů, hliníková 19“ kola Aero X v provedení černá broušená, čalounění kůží, indukční nabíjení telefonu nebo kožený vyhřívaný volant. Důležitou novinkou je také paket Drive Assist Plus, který přidává adaptivní tempomat, rozšířený systém rozpoznání dopravních značek omezujících rychlost, sledování mrtvého úhlu, highway drive assist a další bezpečnostní prvky.

V nejvyšší výbavě Shine Pack má pak zájemce na výběr pouze mezi silnější zážehovou motorizací a plug-in hybridem. Vrcholná výbava pak k výbavě Shine přidává ještě hliníkové pedály, parkovací systém Vision 360 se čtyřmi kamerami, čalounění kůže černá s perforací, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, vyhřívané přední sedačky nebo elektrickou bederní opěrku.

Zákazníci si navíc mohou vůz uzpůsobit vlastním představám díky seznamu příplatkových prvků, včetně několika připravených paketů. Metalický lak přijde na 15.000 Kč, speciální perleťový lak Bílá Perle Nacre pak na 20.000 Kč. Paket Bi-color se střechou a kryty zrcátek v černé barvě je dostupný pouze pro dvě nejvyšší výbavy za 10.500 Kč.

Pro zájemce o plug-in hybridy je navíc v nabídce i silnější palubní jednofázová nabíječky, zvyšující nabíjecí výkon z 3,7 na 7,4 kW, nebo nabíjecí kabel pro nabíjení výkonem 3,3 kW. Kompletní ceník je již nyní dostupný na stránkách automobilky.