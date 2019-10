Nejčerstvější test německého autoklubu ADAC a rakouského ÖAMTC opět dokázal, jak je složité vyrobit pneumatiku plnící veškeré současné požadavky – dobré chování na suchu i sněhu a ledu, přitom vydržet dlouhé kilometrové nájezdy. A jako bonus ještě nestát o mnoho víc než konkurence. V pneumatikách vždy platilo pravidlo „něco za něco“. Pokud má výrobek dobře fungovat na ledu nebo sněhu, nabízí se jako nejjednodušší varianta použít hrubý dezén a měkkou směs. Jenže pak ztrácí na suchu a v odolnosti opotřebení.

Jen ti nejlepší výrobci dokážou všechny požadavky skloubit a vyprodukovat celkově vyváženou gumu. Ukázala to letos první trojice testu o rozměru 185/65 R15T – ve všech sledovaných parametrech se značky Dunlop, Kleber a Pirelli vešly do kategorie chvalitebné bez výrazných excesů. Zato Continental, Hankook nebo Michelin tentokrát doplatily na pravidlo, že při zisku jediné horší známky už spadnou dolů o celou kategorii. Rozhodovalo u nich většinou chování na ledu a nižší odolnost vůči opotřebení. Každopádně platí, že celková známka je pouze vodítkem při výběru. Každý by tak měl vybrat pneumatiku podle svých potřeb. Kdo často jezdí na hory, měl by preferovat chování na sněhu, pro městské projížďky je zase smysluplné hledat dobré schopnosti na vodě. Jestli výrobek dopadne první, nebo třetí, je v reálu celkem nepodstatné.

Jak se hodnotí zimní gumy Kategorie Kritérium Podíl na výsledku SUCHO 15 % Ovladatelnost 40 % Bezpečnost 40 % Brzdění 20 % MOKRO 30 % Brzdění 30 % Podélný akvaplaning 20 % Příčný akvaplaning 10 % Ovladatelnost 30 % Chování v zatáčkách 10 % SNÍH 20 % Brzdy s ABS 40 % Trakce 20 % Ovladatelnost 40 % LED 10 % Brzdy s ABS 60 % Boční vedení 40 % HLUK 5 % Hluk uvnitř auta 50 % Vnější hluk 50 % VLIV NA SPOTŘEBU PALIVA 10 % ODOLNOST OPOTŘEBENÍ 10 % CELKEM 100 %

Co udělá každý milimetr?

Německý časopis Auto Bild se nedávno zaměřil na chování ojeté pneumatiky na vodě. Technici chtěli upozornit na to, že ani všemožné asistenční systémy na palubě nejsou všemocné, když se nemohou zapřít o vozovku. Vzali proto tři sady gum značek Goodyear, Continental a Michelin, na nichž sledovali odolnost vůči akvaplaningu. Nejprve zkoušeli nové se vzorkem 8 mm, pak lehce ojeté na 3 mm a nakonec jen 1,6 mm. Výsledky jsou doslova šokující! Už při opotřebení na 5 mm se brzdná dráha ze 120 km/h prodloužila o jednotky metrů, ve třech milimetrech už na víc než dvojnásobek a na 1,6 mm až na trojnásobek. V řeči čísel je to 60 metrů versus 158 metrů! I proto je minimální předepsaná hloubka zimních gum 4 mm.

Test rozměru 185/65 R15T: Uspořená stovka za potíže na sněhu nestojí

Pneumatiky 185/65 R15T jsou nejprodávanější mezi malými rozměry, a proto se i letos autokluby zaměřily na ně. Vybraly šestnáct zástupců, mezi nimi i značky v Česku nepříliš známé. Nemusí nás to ale mrzet, u nás neprodávaná britská guma Davanti Wintoura dostala na mokré vozovce absolutně nejhorší známku ze stupnice, a proto se už nemohla dostat výš. Neobstála v podélném směru při brzdění, ani příčném v zatáčkách. A o mnoho lépe si nevedla ani na sněhové břečce. Její debutový neúspěch na sousedním německém trhu si tedy dovozce za rámeček nedá. Na sněhu si dobře nevedla ani Toyo Snowprox. Zajímavou volbou do urputné zimy je naopak Sava Eskimo S3+. Nefunguje příliš dobře na suchu a rychleji se opotřebovává, zato její hrubý dezén a měkká směs excelují na ledu a sněhu. Celkové výsledky v kategorii ovšem ani letos netěší, nenašla se žádná ve všech ohledech výborná pneumatika, jen tři chvalitebné a deset dobrých.

Rozměr určený pro vozy Citroën Berlingo, C3, DS3, Nemo, Xsara Picasso Dacia Dokker, Lodgy, Logan, Sandero Fiat Doblo, Fiorino, Linea, Multipla, Panda, Punto, Qubo Hyundai i20, i30 Kia Ceed, Proceed, Rio, Stonic Mercedes A (169) Opel Adam, Adam Rocks, Astra (H), Combo, Corsa Peugeot 207, Bipper, Partner Renault Clio, Kangoo, Zoe Seat Ibiza VW Polo

Test rozměru 205/65 R16C: Sucho špatné a na sníh radši nepomýšlet

Jak ukázal už jarní test letních dodávkových gum ADAC, mokro dělí kvalitní gumy od těch slabších. Před pár měsíci v tom zaváhaly i značkové výrobky. Problémové mokro potvrdil i aktuální test zimních pneumatik, kde totálně propadly výrobky Sava, Goodride a Maxxis. S dílčí nejhorší známkou už pak nemohly pomýšlet na lepší hodnocení. Technici autoklubů hovoří ještě o velkých rozdílech v odolnosti vůči opotřebení. U komerčních vozidel je to totiž podstatná hodnota, kterou majitelé sledují. Zatímco letní pneumatiky zvládnou až 80.000 km, u zimních platí kvůli měkčí směsi sotva polovina. Dokazuje to nejlépe vítěz Continental Van ContactWinter Conti, který exceloval na vodě i suchu, ale opotřebovává se o něco rychleji než konkurenční výrobky z opačného konce výsledkové listiny.

Rozměr určený pro vozy Ford Transit Iveco Daily IV, V Mercedes-Benz Viano, Vito Opel Vivaro A/B Renault Traffic Volkswagen T5, T6

