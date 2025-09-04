Co vlastně znamená obří investice Toyoty v Kolíně pro Česko? Je toho víc, než se zdá!
Rozšíření výroby v kolínské Toyotě bude znamenat nové zakázky pro desítky firem v Česku. Od tuzemských dodavatelů pochází 65 procent dílů pro modely, které Toyota v Česku vyrábí. Uvedl to dnes výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
Toyota Motor Europe oznámila, že v závodě v Kolíně zahájí výrobu svého nového bateriového elektromobilu. Celková investice dosáhne téměř 17 miliard korun, přičemž česká vláda ji podpoří pobídkou ve výši 1,6 miliardy korun.
Rozšíření závodu o více než 20.000 metrů čtverečních zahrnuje výstavbu nové lakovny a svařovny, instalaci výrobní linky pro bateriové elektromobily a rozšíření výroby o montáž bateriových systémů. Toyota v Kolíně aktuálně zaměstnává přibližně 3200 pracovníků a díky nové investici vznikne dalších 245 kvalifikovaných pracovních míst.
„Výroba elektromobilu i bateriových systémů v Kolíně je významným impulzem pro český dodavatelský řetězec. Nové zakázky pomohou udržet výrobu s vysokou přidanou hodnotou a dobře placená místa v České republice a podpoří další investice do moderních technologií,“ uvedl Petzl.
Investice Toyoty podle Petzla potvrzuje, že Česko je atraktivní destinací pro špičkové technologie, disponuje kvalitními dodavatelskými řetězci, kvalifikovanými pracovníky i potřebnou infrastrukturou, které obstojí v globální konkurenci.
Podpora investic je podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka standardním nástrojem hospodářské politiky v řadě zemí. „Vzhledem k tomu, že se počítá s tím, že elektromobily budou postupně nahrazovat automobily se spalovacími motory, je namístě, aby i výroba podstoupila stejnou substituci. Podpora investic by ovšem měla být systémová a zakotvena v jasně daných pravidlech pro domácí i zahraniční investory,„ řekl Marek ČTK.
Pro Toyotu jde podle datového ředitele technologické firmy Creative Dock Adama Hanky o strategický krok směrem k diverzifikaci. „Je dobře, že i v rámci automobilového průmyslu, který v Česku zastává velkou roli, dochází také k diverzifikaci produkce zejména do směru rozvoje udržitelných technologií, ve kterých je budoucnost automobilového průmyslu,„ dodal Hanka.
Zdroj: ČTK, foto: SAP a Toyota