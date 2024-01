Crystallinium: Nový designový prvek pro Matrix LED světla nového Kodiaqu a Superbu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mladoboleslavská Škodovka během podzimu představila dlouho očekávané nové generace vlajkových lodí Kodiaq a Superb. Nejdůležitější loňské novinky automobilky se odhalily s evolučním designem a novou architekturou interiéru. I když vypadají, že nepřinášejí nic nového, opak je pravdou. Návrháři Škodovky pro nové nejlepší modely v portfoliu vyvinuli nový charakteristický designový prvek.

Oficiálně se jmenuje Crystallinium a rozvíjí myšlenku práce se sklem i světlem do nové podoby. V hlavních světlometech nových generací Kodiaqu a Superbu najdeme výrazný modrý prvek. Specifická barva má za úkol vnést do světlometů nový efekt a vytvořit moment překvapení ve chvíli, kdy se světla rozsvítí.

„Hledali jsme cestu, jak do vzhledu světel u nových modelů vnést další přidanou hodnotu. A kolega Martin Paclt přišel s myšlenkou využití barvy. Ta se používá i ve sklářství, kterým je náš krystalický design inspirován,“ říká Petr Nevřela, specialista oddělení Škoda Design na design světlometů.

Vytvořit unikátní barevnou atmosféru v předních světlometech nových modelů však není legislativně jednoduché. „Homologace zakazuje, aby směrem vpřed svítila jakákoli jiná barva než ta, kterou pravidla specifikují,“ popisuje Petr Nevřela základní úskalí. Proto se další barvy ve světlech aut nevyskytují. Pro nový barevný prvek ve světlometech tak návrháři a inženýři museli najít cestu, jak splnit podmínky homologace.

Nové Crystallinium tak museli vyvinout úplně od nuly. Pro splnění nároků homologace museli správně vytvarovat speciální prvky a umístit je na boční strany obou LED modulů a najít způsob, jak je prosvětlit světlem, které se ve světlometu vyskytuje – separátní světelný zdroj by nejen zvýšil náklady na vývoj a výrobu, ale zkomplikoval by i zástavbu inovativního světlometu do vozu.

Konstruktéři a designéři nakonec vymysleli, jak z pečlivě zapouzdřené vnitřní komory modulu přinést světlo k novému Crystalliniu – vytvořili přesnou mezeru pro řízenou distribuci světla. O to, aby celý světlomet splnil nároky homologace a nesvítil vpřed barvou, která není povolená, se pak postaralo tvarování prvku. Crystallinium je vyrobeno z polykarbonátu, což umožňuje dosáhnout požadovaného transparentního zabarvení s velkou přesností a ostrostí hran.

A proč se Škoda charakteristická komunikační zelenou barvu rozhodla pro chladnou modrou barvu? Automobilka se nechtěla nechat svazovat svým dnešním trendem a současně dodává, že chladné modré světlo evokuje vyspělou technologii. Novinka je totiž dostupná pouze s technicky pokročilými světlomety s neoslňující technologií Matrix LED, díky čemuž je jednoduše poznáte.