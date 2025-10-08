Cupra Formentor vrací do hry milovaný pětiválec. Vznikne jen 4000 aut pro celý svět
Nejúspěšnější model značky dostává znovu vrcholnou verzi. Vedle agresivního designu a skořepinových sedadel CupBucket zaujme hlavně charismatickým pětiválcem z dílny Audi Sport.
Cupra staví svou image na dynamicky mladistvém stylu, dostupném i s běžnými motorizacemi. Ne všichni totiž se sportovním vzhledem nutně chtějí připlácet i za výkonný motor. Navzdory orientaci na mainstream, který stojí za prodejním růstem v posledních letech, nezapomíná značka na své sportovní DNA a přináší novou vrcholnou verzi modelu Formentor.
Ten je historicky prvním modelem postaveným přímo pro Cupru, nikoliv pouze „pepřnou“ odvozeninou od Seatu. Jde také o nejúspěšnější model, což dokazují i letošní prodeje. Za prvních devět měsíců má Cupra Formentor v Česku na kontě 895 registrací, hned za ním je Leon (723 registrací) a Ateca (667 registrací).
Milovníkům dynamické jízdy je k dispozici Formentor VZ Extreme postavený na dvoulitrovém TSI s výkonem 245 kW, automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Komu to přijde málo, má nyní jedinečnou šanci, ale musí být rychlý.
Cupra totiž v omezeném množství vrací na trh pětiválec TFSI o objemu 2,5 litru, který dobře známe třeba z Audi RS 3. Ve formentoru s příhodným přívlastkem VZ5 je naladěný na 287 kW a 480 N.m, které putují do sedmistupňového automatu DSG. Ten vše dále posílá do inteligentního pohonu všech kol s variabilním rozdělováním hnacích sil na zadních kolech.
V oblasti designu se VZ5 odlišuje ještě agresivnějším předním nárazníkem s vyrytým logem VZ5 na spoileru. Má širší postoj díky vytaženým lemům blatníků, do nichž se vejdou 20palcová kola v měděném odstínu s tmavě chromovaným nápisem Cupra. Pečlivě zvolená paleta laků zahrnuje matné i metalické odstíny černé, purpurové, šedé a bronzové. Interiér zdobí ambientní osvětlení a skořepinová sedadla CupBucket.
Na rozhodování není čas. Série je omezená na 4000 kusů pro celý svět a poprvé automobilka vyrobí v Barceloně jak levostranné, tak pravostranné provedení. Podle českého zastoupení značky nejsou zatím známy přidělovací kvóty. Informace o dostupnosti přijdou pravděpodobně na přelomu roku, protože start výroby je naplánován na první čtvrtletí příštího roku.
Zdroj: Cupra I Video: Cupra