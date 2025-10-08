Předplatné
Cupra Formentor vrací do hry milovaný pětiválec. Vznikne jen 4000 aut pro celý svět

Cupra Formentor
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Nejúspěšnější model značky dostává znovu vrcholnou verzi. Vedle agresivního designu a skořepinových sedadel CupBucket zaujme hlavně charismatickým pětiválcem z dílny Audi Sport.

Cupra staví svou image na dynamicky mladistvém stylu, dostupném i s běžnými motorizacemi. Ne všichni totiž se sportovním vzhledem nutně chtějí připlácet i za výkonný motor. Navzdory orientaci na mainstream, který stojí za prodejním růstem v posledních letech, nezapomíná značka na své sportovní DNA a přináší novou vrcholnou verzi modelu Formentor.

Ten je historicky prvním modelem postaveným přímo pro Cupru, nikoliv pouze „pepřnou“ odvozeninou od Seatu. Jde také o nejúspěšnější model, což dokazují i letošní prodeje. Za prvních devět měsíců má Cupra Formentor v Česku na kontě 895 registrací, hned za ním je Leon (723 registrací) a Ateca (667 registrací).

Milovníkům dynamické jízdy je k dispozici Formentor VZ Extreme postavený na dvoulitrovém TSI s výkonem 245 kW, automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Komu to přijde málo, má nyní jedinečnou šanci, ale musí být rychlý.

Cupra totiž v omezeném množství vrací na trh pětiválec TFSI o objemu 2,5 litru, který dobře známe třeba z Audi RS 3. Ve formentoru s příhodným přívlastkem VZ5 je naladěný na 287 kW a 480 N.m, které putují do sedmistupňového automatu DSG. Ten vše dále posílá do inteligentního pohonu všech kol s variabilním rozdělováním hnacích sil na zadních kolech.

V oblasti designu se VZ5 odlišuje ještě agresivnějším předním nárazníkem s vyrytým logem VZ5 na spoileru. Má širší postoj díky vytaženým lemům blatníků, do nichž se vejdou 20palcová kola v měděném odstínu s tmavě chromovaným nápisem Cupra. Pečlivě zvolená paleta laků zahrnuje matné i metalické odstíny černé, purpurové, šedé a bronzové. Interiér zdobí ambientní osvětlení a skořepinová sedadla CupBucket.

Na rozhodování není čas. Série je omezená na 4000 kusů pro celý svět a poprvé automobilka vyrobí v Barceloně jak levostranné, tak pravostranné provedení. Podle českého zastoupení značky nejsou zatím známy přidělovací kvóty.  Informace o dostupnosti přijdou pravděpodobně na přelomu roku, protože start výroby je naplánován na první čtvrtletí příštího roku.

Cupra Formentor VZ5 (2026) • Zdroj: Cupra

Zdroj: Cupra I Video: Cupra

