Cupra Leon ST 2.0 TSI 245k DSG – Rodinný atlet s duší chuligána

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Standardní digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce nabízí jemné rozlišení a bohatou volbu režimů zobrazení i zobrazovaných informací s líbivou grafikou. Osobně ale pořád poněkud bojuji s multimediálním systémem, vybaveným 12“ dotykovým displejem. Systém už sice nepadá (což mě osobně potrápilo při prvním setkání s novým leonem) a potěší hezkým prostředím, místy ale nepůsobí zcela plynule a jeho menu je na můj vkus zbytečně obsáhlé, takže vyžaduje dost pozornosti během řízení. O příšerné liště pro nastavení klimatizace a hlasitosti audia, která postrádá podsvícení, se zmiňovat nebudu. Za to by měl někdo v koncernu dostat…

Motor, jízdní vlastnosti

Základ, ale stačí

Cupru Leon ST pořídíte s pěti pohonnými jednotkami, přičemž dvě jsou plug-in hybridní a zbylé tři tvoří čistě zážehové 2,0litrové přeplňované čtyřválce. Výkon se pohybuje od 204 do 310 koní, přičemž naprostý základ tvoří e-Hybrid 150 kW (204 k), zatímco na vrcholu nabídky je spalovací dvoulitr s výkonem 228 kW (310 k) a pohonem všech kol (jediná čtyřkolka v nabídce). O přenos výkonu se vždy stará dvouspojková převodovka, u plug-in hybridů šestistupňová, čistě spalovací motory mají o jeden stupeň navíc.

V našem testu se ocitl Cupra Leon se základní čistě spalovací motorizací, tedy 2.0 TSI DSG 180 kW, který nabízí nejvyšší výkon 180 kW (245 k) v rozmezí 5000 až 6500 ot/min-1 a nejvyšší točivý moment 370 Nm v rozmezí 1600-4300 ot/min-1. S pohotovostní hmotností necelých 1550 kilogramů to autu stačí ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,7 sekundy a maximální rychlost je až 250 km/h. Na základ to není špatné, ne?

S tímto pohonným ústrojím se přitom nesetkáváme poprvé, ostatně nabídnout ho umí například i Škoda Octavia RS. Dodejme, že pohonná jednotka pod kapotou je dvoulitrový čtyřválec z rodiny EVO888 Evo4, který pracuje se vstřikovacím tlakem až 350 bar a oproti předchůdci dostal nový tvar dna pístů, nové těsnění klikové hřídele a změny proběhly také na systému zapalování a výfukovém potrubí.

Cupra Leon ST 2.0 TSI 245k DSG

Motor potěší svou kultivovaností, dokonce i v nižších otáčkách, slušným zátahem ve středním pásmu a chuť do života neztrácí ani ve vyšších patrech otáčkoměru. Navíc skvěle spolupracuje se sedmistupňovou převodovkou, která ho v normálním režimu zbytečně nedusí, naopak ve sportovním režimu motor posílá ochotně do otáček a klidně si ho v nich chvíli podrží. Za zmínku navíc stojí i zdařilá zvuková kulisa s příjemným chrapotem a občasným zaprskáním. Trochu zklamáním byla snad jen pomalá odezva na řazení pádly pod volantem.

Sportovní, nikoliv prkenný

Musím se přiznat, že z podvozku jsem měl obavy. Kdykoliv jsem jel se standardním leonem, přišel mi jeho podvozek zbytečně tuhý a na českých silnicích vlastně až nekomfortní. Cupra ale ukázala, že dělá věci opravdu jinak. A to platí i pro základní motorizaci.

Už ve standardní výbavě je sice zahrnut „sportovní podvozek“ Cupra, motorizace 2.0 TSI 180 kW ale nedostává adaptivní regulaci podvozku DCC ani progresivní řízení Servotronic, které nahrazuje výbava Posilovač s proměnným převodem. Přesto auto jako celek funguje velmi obstojně.

Na začátek připomeňme, že vůz je postaven na platformě MQB Evo, chlubí se tuhou karoserií, vpředu má zavěšení McPherson a vzadu víceprvek. Tlumiče a pružiny dostaly specifické nastavení, které má skloubit požadavky na každodenní komfort i pohotové reakce při sportovní jízdě.

Na první pohled protichůdné požadavky, přesto se je podvozku daří plnit. S adaptivním podvozkem DCC, který v individuálním režimu nabídne až 15 nastavení, bude sice projev asi ještě lepší, přesto i standardní podvozek na příplatkových 19“ kolech s pneumatikami o rozměru 235/35 zvládá běžné okresky naprosto důstojně. Na větších nerovnostech je sice slyšet, že si tlumiče klepnou do dorazů, vůz je ale stabilní, neodskakuje a posádku netrápí ani zbytečný hluk.

Cupra Leon ST 2.0 TSI 245k DSG

Jakmile se ale dostanete na silnici, kde lze nechat motor pořádně rozdýchat, začne dávat specifický podvozek naprostý smysl. Auto se totiž nenaklání, krásně sedí a díky standardní uzávěrce diferenciálu VAQ na přední nápravě dokáže slušně potlačovat sklony k nedotáčivosti. Velmi příjemné je pak i řízení, v našem případě tedy jen s proměnným převodem, které citlivě reaguje na každý povel volantu. Cupra Leon ST, navzdory své délce, tak působí krásně čiperně

Když se všechno poskládá dohromady, výsledek je parádní. Auto se ochotně vrhá do zatáček, radostně zrychluje, svižně řadí a poměrně často svádí k nepravostem, za které vás ale netrestá. Ostatně vůz je vybaven i specificky naladěným elektrickým brzdovým posilovačem a kotoučovými brzdami s vnitřním chlazením o rozměru 340 x 30 mm vpředu a 310 x 22 mm vzadu. Komu by to ale nestačilo, může si připlatit i za speciální brzdy Brembo (+58.900 Kč) s čtyřpístkovými třmeny a upraveným předním zavěšením. Pro základní motorizaci by ale neměly moc smysl.

O něco méně radostný byl ale pohled na ukazatele spotřeby. Ostatně už jen samotné informace ze strany automobilky jsou dost matoucí. Zatímco ceník zmiňuje sci-fi hodnoty 6,7 – 6,8 l/100 km a specifikace testovaného vozu průměr 7,2 l/100 km, ve starším Presskitu jsem se dopátral konečně reálnějšího rozmezí 7,1 až 7,7 l/100 km. I zde ale největší roli hraje váš jízdní styl. Zatímco s lehkou nohou se dalo cestovat s průměrem okolo 8,3 l/100 km, běžné cestovní tempo na stejné trase (města/okresky v poměru zhruba 50/50) znamenalo spotřebu v průměr cca 9,5 l/100 km. Opravdu sportovní jízda na zakroucených silničkách ale klidně vyžene apetit až k hodnotě okolo 12-13 l/100 km. Po týdnu jsem ale vůz vracel s dlouhodobým průměrem 9,1 l/100 km, což mi s ohledem na jízdní styl nakonec nepřišlo tak špatné. Občas je totiž vážně těžké se udržet.