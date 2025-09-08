Nová Cupra Raval se pořád maskuje. Ukázala však spoustu detailů, které ji dělají výjimečnou
Raval stojí na stejné technické základně jako koncept Volkswagen ID. Cross či Škoda Epiq, ale přidává ostře řezaný design, sportovně laděný podvozek a další vychytávky orientované na radost z jízdy. Na trh dorazí příští rok z výroby v Martorellu.
Koncern Volkswagen vstupuje do segmentu kompaktních elektromobilů. Škoda již ukázala svůj plně svlečený showcar Epiq. Příští rok ji bude následovat Volkswagen s novinkou vycházející z právě představené studie ID. Cross a nyní přírůstek do stejné kategorie představuje i Cupra Raval.
Ta se v sériové, ale stále maskované podobě, prezentuje na mnichovském autosalonu. Oficiální vstup je plánován na příští rok, přičemž výroba v Martorellu naběhne v blízkých měsících a velmi rychle se rozšíří i o Volkswagen ID. Polo.
Jméno Raval je odvozené od životem překypujících ulic Barcelony, což je příhodná symbolika. Automobilka tím dává najevo městský charakter vozu, ale také pro sebe typický mladistvý přístup a dynamiku. Touto novinkou oslaví Cupra osmý rok působení jako samostatná značka a zároveň v nadcházejících měsících překoná milník milionu prodaných vozů.
Z konceptu ruchu velkoměsta vychází i maskovací folie s liniemi reflektujícími mapu ulic čtvrti El Raval. Raval, stejně jako jeho koncernoví kolegové, je postaven na platformě MEB+ a bude sdílet pohonnou soustavu s Volkswagenem. Podobné jsou také rozměry s délkou 4046 mm, šířkou 1784 mm, výškou 1518 mm a rozvorem 2600 mm.
Zbytek si Cupra naladila do svého stylu, přičemž z velké části kopíruje studii Urban Rebel z roku 2022. Na přídi jsou patrná ostře řezaná světla a stejně odvážný je také nárazník. Vytažené podběhy podtrhují pevný postoj, zatímco prolis zadních světel se táhne už od bočních partií nad blatníkem. Také záď nese jen mírné úpravy oproti zmíněném konceptu.
Pro umocnění řidičského zážitku má Cupra Raval ve srovnání s ostatními bratry specificky naladěný podvozek s o 15 mm sníženou světlou výškou. K dispozici budou dvě velikosti baterie, několik různě výkonných elektromotorů a úrovně výbavy kombinující vyspělé prvky, například panoramatický kamerový systém, autonomní změnu jízdního pruhu, propracovanější parkovacího asistenta či systém sledování semaforů.
Dostupná bude i dynamická verze Raval VZ s vpředu umístěným elektromotorem o výkonu 166 kW. Kromě anatomických sedadel Cupra láká sportovním adaptivním podvozkem, který obouvá 19palcová kola s 235 mm širokými pneumatikami, vypínatelným ESP a elektronicky řízeným diferenciálem.
Zdroj: Cupra I Video: Cupra