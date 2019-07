Cupra ve Frankfurtu ukáže nový koncept. Bude lákadlem na nový ostrý Leon?

Cupra je bývalá sportovní divize Seatu, která se osamostatnila a pracuje na nových modelech. Začala s SUV Ateca a do roku 2021 chce představit hned sedm nových modelů. Jeden bude vycházet z konceptu Formentor, půjde tedy o SUV kupé, další bude ostrým hatchbackem na bázi nové generace Seatu Leon. Právě Cupra Leon se podle všeho ukáže ve formě konceptu na frankfurtském autosalonu 2019.

Naznačuje to alespoň zveřejněné propagační video, lákající na debut blíže nespecifikovaného konceptu, chystaného pro letošní frankfurtský autosalon. Z auta je vidět pouze silueta přední partie, jejíž tvary naznačují, že půjde právě o chystaný model Cupra Leon.

Příď je hodně agresivně pojatá, s výraznou grafikou diodových světlometů. Celková koncepce pak bude tvarově odkazovat na velké SUV Tarraco, který je prvním modelem značky navrženým podle nového designérského směru Seatu. Ten bude užit také třeba na modernizované Atece.

Co se týče techniky v útrobách, už víme, že Cupra Leon bude plug-in hybridem. Potvrdil to šéf značky Wayne Griffiths, který uvedl, že nový Leon využije ústrojí z Formentoru, kombinující zážehový čtyřválec 1.4 TSI s elektromotorem. V konceptu bylo naladěno na 180 kW, cílem je ale dosáhnout ještě vyššího výkonu. Bylo by to logické, protože aktuální Seat Leon Cupra dosahuje ze zážehového čtyřválce 2.0 TSI výkonu až 221 kW, a tak by bylo nešťastné, že by si tento hot hatch v nové generaci výkonově o tolik pohoršil.

Buď jak buď, chystaný model Cupra Leon by měl být nabízený jakožto pětidveřový hatchback a kombi. Sériové provedení by se mělo představit v roce 2020, do prodeje se ale možná dostane až o rok později. Příští rok totiž bude ve znamení SUV kupé Cupra Formentor.

Autosalon Frankfurt 2019 se koná mezi 12. a 22. zářím 2019, na 10. a 11. září jsou naplánovány novinářské dny. Hostí jej jako tradičně frankfurtské výstaviště. Mottem letošního ročníku je Driving tomorrow, tedy řízení zítřka. Mezi potvrzenými premiérami už jsou BMW 8 Gran Coupé, Ford Puma, Kia Xceed, Mercedes-Benz GLB nebo Opel Corsa.