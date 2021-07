Dacia Duster TCe 130 4x4 N1 – Nejvýhodnější nabídka?

Ceník populárního SUV se nedávno rozrostl o nabídku vozů spadajících do kategorie N1, tedy malých nákladních vozidel do 3,5 tuny. Jejich cena je sice příjemně nízká, žádná sleva ale není zadarmo.

Design, interiér Zatímco v minulosti se z osobních aut vyráběly „malé náklaďáky” do 3,5 tuny (kategorie N1) především kvůli daním, respektive návratu odvedeného DPH, dnes je přidaná hodnota automobilů kategorie N1 ukryta v něčem docela jiném. Vztahují se na ně totiž benevolentnější emisní limity. Jak už v nedávném článku rozebíral kolega Martin Vaculík, pro osobní automobily (M1) dnes platí CO 2 emisní limit 95 g/km, zatímco pro malé nákladní vozidlo do 3,5 tuny (N1) je to až 147 g/km. Za každý jeden gram nad tuto hranici je přitom automobilka „odměněna” pokutou ve výši 95 eur, což se samozřejmě promítá do nákladů i konečné ceny vozu. Kategorie N1 je zpátky! Tentokrát kvůli emisím. A bez mříže! Díky převedení osobního automobilu (M1) do kategorie lehkého nákladního automobilu (N1) tak automobilky mohou vracet na trh některé motorizace, pohony a popřípadě i celé modely, jak dokazuje Suzuki s modelem Jimny. A mnohdy navíc za docela zajímavé ceny, jak nyní ukazuje Dacia Duster. Na první pohled skvělá nabídka, na které nikdo netratí, jenže nenechte se zmást. Každá mince má dvě strany a žádná sleva nikdy není zadarmo. V případě užitkového dusteru už to celkem dokonale rozvedl kolega Vaculík, přesto si jednotlivé detaily v průběhu článku ještě připomeneme. Začněme ale klasicky od interiéru a exteriéru. Dacia Duster TCe 130 4x4 N1 Nerozeznatelný Přesně tak, „nákladní” duster N1 od toho osobního jednoduše na první pohled nepoznáte. Na rozdíl od čtyř výbavových stupňů u civilní verze nabízí nákladní N1 pouze výbavy Comfort a Prestige, ty se však od civilních modelů příliš neliší. U nižší výbavy Comfort sice přicházíte o možnost zvolit si vzhledové pakety, části jejich obsahu jsou však dostupné za příplatek. My jsme ovšem k testu dostali vůz ve výbavě Prestige, která je vrcholem nabídky pro civilní i užitkovou verzi. Poznat ji můžete například podle klik v barvě karoserie či zrcátek a střešních lišt v barvě chromu se saténovou úpravou. Jsou to sice jen detaily, ovšem v kombinaci s černým lakem obzvlášť vyniknou. Dacia představuje omlazený Duster, potěší modernějším designem i technikou V podbězích jsou standardně 17” litá kola, testovaná verze je ovšem obula do terénních pneumatik Falken Wildpeak AT01 o rozměru 215/70 R17, které byste v běžné nabídce hledali marně. Pokud ale plánujete využít duster i v náročnějším terénu, měly by být pneumatiky jednou z prvních investic. Čtyři musí stačit Po usednutí za volant vás přivítá tradiční interiér dusteru, se všemi přednostmi i nedostatky. K jeho přednostem patří například dobře řešená ergonomie, dostatek odkládacích prostor, robustní ovládací prvky, slušné zpracování a dojem nezničitelnosti. S tím ovšem souvisí klasický nedostatek dusteru - dojem robustnosti totiž vytváří především tvrdé, jednoduše tvarované a na první pohled laciné plasty, ze kterých si prostě na zadek nasednete. Infotainment sice reaguje poměrně svižně, nabízí navigaci i speciální režim pro jízdu v terénu (pouze s pohonem 4x4), jeho grafika se však pozapomněla na přelomu tisíciletí a uživatelská přívětivost také není kdovíjak oslnivá. Podporuje ovšem konektivitu Apple CarPlay i Android Auto, takže mu ve výsledku můžeme ledacos odpustit. Ovšem co si budeme povídat - lidé nekupují duster kvůli zpracování interiéru, ale kvůli praktičnosti. A právě té se verzi N1 bohužel nedostává tolik, kolik by mělo. I Dacia Dokker může být obytné auto. Jak se vám líbí španělská přestavba? Jak už totiž zmínil Martin Vaculík - aby se osobní automobil mohl stát náklaďákem, musí splňovat rovnici, podle které nesmí být součet hmotnosti všech pasažérů (vyjma řidiče) vyšší, než kolik zbývá užitečné hmotnosti pro náklad. Jenže duster má již v základu poměrně nízkou užitečnou hmotnost, takže se musely hledat cesty, jak této podmínce vyhovět. Jedním z prvních kroků bylo například omezení počtu míst pro spolucestující pouze na tři, což je u osobních vozů spadajících do kategorie N1 celkem běžná praktika, se kterou jsme se setkávali již v minulosti. Na zadní lavici tak chybí pás u prostředního sedadla a navíc je na sedáku i opěradle nepřehlédnutelný symbol, že tady zkrátka nikdo sedět nemá. Dacia Duster TCe 130 4x4 N1 Pozitivní ale je, že na rozdíl od starších osobních vozidel přestavěných na kategorii N1 už dnes podobné stroje nemusí mít napevno rozdělený prostor mezi kabinou a zavazadelníkem. Kabina je tedy standardní, stejně jako prostor zavazadelníku. Ten byl navíc u testovaného vozu doplněn šikovnou ochrannou interiéru EasyFlex, která kromě podlahy kryje i boky zavazadelníku, nákladovou hranu a zadní nárazník. Náklad vám tak nepoškodí auto během nakládky, převozu ani vykládky. Podmínku, podle které musí být ložná plocha vozu kategorie N1 vybavena upevňovacím zařízením, splňuje duster N1 díky dvojici upevňovacích ok pro kurty. Pod podlahou navíc zůstal prostor pro příplatkovou dojezdovou rezervu, plnohodnotná je bohužel verzi N1 oficiálně zapovězena. Rána pod pás Největším problémem Dacie Duster N1 je však absence docela jiného příslušenství – tažného zařízení. U běžné osobní verze M1 si totiž automobilka nechává drobnou váhovou rezervu, což platí pro pohotovostní hmotnost, spotřebu i emise, která počítá s jeho pozdější instalací. U užitkové verze N1 však bylo potřeba osekat výbavu na minimum, aby se ušetřila hmotnost pro již zmiňovanou rovnici hmotnost posádky × hmotnost nákladu. Rezerva pro tažné zařízení tak byla započtena do užitečné hmotnosti vozu a tažné zařízení tak pro duster N1 nelze namontovat. Respektive namontovat by šlo, nikdo vám ho ale nezapíše a vůz s ním není schválen k provozu. Dacia Duster jako stylový pick-up? Německý prodejce nabízí vlastní verzi A tak zatímco osobní vůz Dacia Duster M1 utáhne na kouli brzděný přívěs do hmotnosti 1.500 kilogramů, lehký nákladní vůz Dacia Duster N1 má v kolonkách vztahujících se k hmotnosti přívěsu a soupravy pouze prázdná políčka. U podobného vozu, zvláště na českém trhu, se tak jedná o skutečnou ránu pod pás, která sníží možnosti uplatnění vozu a rozhodně ho bude znevýhodňovat.

Motor, jízdní vlastnosti Jinak nedostupný Jednou z dalších zajímavostí Dacie Duster N1 je pak nabídka motorů, která kromě běžného dieselu Blue dCi 115 zahrnuje i pohonnou jednotku, kterou klasický osobní duster (M1) nemá. Jde o motor s označením TCe 130, tedy 1,3litrový přeplňovaný čtyřválec vyvíjený a používaný značkami Renault, Mercedes-Benz či Nissan, který nabízí nejvyšší výkon 96 kW (130 k) a nejvyšší točivý moment 240 N.m. Jde o druhou nejvýkonnější motorizaci, jakou Dacie pro duster nabízí. A na dynamice je to znát. Motor sice začíná táhnout až nad hranicí dvou tisíc otáček, jakmile však zabere, má sil na rozdávání a ani ve vyšších otáčkách neztrácí dech. Auto je s ním příjemně kultivované, takže navzdory slabšímu odhlučnění klidně zvládnete i delší cesty po dálnici, současně však dokáže být i příjemně živé, takže se nemusíte bát ani předjíždění. Dacia Duster TCe 130 4x4 N1 Komfortně a kudykoliv Podvozek je naladěn spíše komfortně, ostatně testovaný vůz byl vybaven pohonem všech kol, což automaticky znamená i zadní nezávislé zavěšení. V zatáčkách se sice duster naklání, ovšem s přehledem zvládá i větší nerovnosti – a to oceníte zejména v momentě, kdy ho vyvezete mimo zpevněné silnice. Kombinace pohonu všech kol a terénních pneumatik fungovala skvěle na rozbahněné polní cestě, plné pořádných kaluží, na podmáčené louce, kamenité cestě i při jízdě lesem. Běžný terén tak duster zvládá naprosto s přehledem a pravděpodobně vyjede víc, než na kolik si průměrný řidič troufne. Ostatně není náhodou, že je tak populární mezi lesníky, myslivci či v horských oblastech. Dlouhodobý test Dacia Duster 1.0 TCe LPG: Zaměřeno na prostor! Dacia Duster TCe 130 4x4 N1 Horší je to s akustickým komfortem. Jak už jsem zmiňoval, odhlučnění není nejlepší, což zejména v kombinaci s vysokými terénními pneumatikami znamená vyšší hluk od podvozku a silnější aerodynamický hluk ve vyšších rychlostech. To však nemá s kategorií N1 nic společného, jde zkrátka o typickou vlastnost dusteru. A co spotřeba? Se čtyřkolkou uvádí automobilka kombinovaný průměr okolo 7,3 l/100 km, což by nemuselo být zcela nedosažitelné. Osobně jsem však většinu času jezdil s průměrem okolo osmi litrů, po několika jízdách v terénu pak číslo samozřejmě ještě rostlo. Naopak při klidném tempu by nemělo být náročné dostat se k 7,5 l/100 km.

Závěr Závěr Duster N1 tedy zatím nabídl jen unikátní motor, dostupný i s pohonem 4x4, zatímco přišel o jedno místo v kabině a tažné zařízení. Proč by tedy měl být zajímavý? Samozřejmě především kvůli ceně. Duster N1 s motorem Tce 130, pohonem 4x2 a výbavou Comfort totiž začíná od 396.900 Kč, zatímco osobní duster M1 za podobnou cenu nabídne jen slabší diesel Blue dCi 95. Výkonnější nafta Blue dCi 115 pak startuje až od 410.900 Kč. Alternativní benzínový motor přitom mezi osobními dustery M1 ve výbavě Comfort nenajdete, jedině výrazně slabší TCe 90 za 353.900 Kč. A podobná situace vládne kolem verze s pohonem všech kol. Zatímco duster N1 ve výbavě Comfort TCe 130 4x4 začíná od 441.900 Kč, nejbližší čistě osobní alternativou je duster M1 Blue dCi 115 Comfort za 455.900 Kč. A pokud byste chtěli benzínovou osobní čtyřkolku, musíte už do výbavového stupně Celebration, kde duster M1 nabízí i nejvýkonnější motorizaci TCe 150. Ovšem s pohonem předních kol od 456.900 Kč, respektive od 501.900 Kč s pohonem všech kol. K testu zapůjčený duster N1 ve výbavě Prestige je dostupný výhradně s motorem TCe 130 a pohonem všech kol, což je kombinace startující cenovkou od 480.900 Kč. Klasickou osobní alternativou je pak motorizace TCe 150 4x4, za kterou už ale ve stejné výbavě zaplatíte 510.900 Kč. Nová Dacia Duster se začíná rýsovat. Očekává se konec klasické čtyřkolky Dacia Duster TCe 130 4x4 N1 Pokud tedy například toužíte po dostupnější Dacii Duster s pohonem všech kol a jste si skálopevně jistí, že tažné zařízení pro vás nemá velký smysl, může být verze N1 ve výbavě Comfort TCe 130 4x4 opravdu velmi zajímavou nabídkou. U nejvyšší testované verze už si ale zas tak jistý nejsem. Za 30.000 Kč, což jsou dnes mnozí ochotni utratit i za mobilní telefon, totiž u osobní verze M1 dostanete kromě výkonnějšího motoru především větší univerzálnost a využitelnost. V neposlední řadě se na vás nebude vztahovat značka zákazu vjezdu nákladních vozidel, u které by chyběla dodatková tabulka s výjimkou pro vozy do 3,5 tuny. Šance, že by vás někdo s vozem N1 vyhmátl, sice může být minimální, ovšem náhoda je blbec. Však to znáte. Nejlevnější verze modelu 279.900 Kč (M1, Access, TCe90, 4x2) Základ s testovaným motorem 396.900 Kč (N1, Comfort, TCe 130, 4x2) Testovaný vůz bez příplatků 480.900 Kč (N1, Prestige, TCe 130, 4x4) Testovaný vůz s výbavou 514.800 Kč (N1, Prestige, TCe, 4x4) Plusy Nízká cena

Prostorná kabina

Celková robustnost

Živý motor Minusy Absence tažného zařízení

Pouze čtyřmístný

Platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy

