Kategorie N1 je zpátky! Tentokrát kvůli emisím. A bez mříže!

V letech 2006 až 2009 v Čechách platilo, že zažádat o vrácení odvedeného DPH při koupi vozidla může právnická osoba jen v případě, že jde o vozidlo nákladní. Aby tak bylo možno bez DPH koupit nejen Ford Transit pro montéry, ale i BMW X5 pro pana ředitele, bylo nutné udělat z X5 nákladní. A tehdejší vyhláška, která naplňovala evropskou směrnici 2007/46, stanovovala, že i takové malé nákladní vozidlo do 3,5 tuny (tedy N1) musí mít pevnou přepážku mezi prostorem pro náklad a cestující či že nákladový prostor nesmí mít boční okna nebo na nich musí být též mříže. Proto se do luxusních vozů montovaly ocelové mříže a boční okénka v zavazadelníku přelepovala neprůsvitnými fóliemi.

Však to byla blbost

V roce 2009 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek uznal, že je to blbost a že výrobním prostředkem může být i osobní auto. Mříže, které kovově rachotily v interiérech často luxusních modelů, letěly do šrotu. Šrámy nejen na duši však zůstaly. Vozy kategorie N1 totiž musely plnit ještě podmínku zapsanou v zákoně touto rovnicí.

P – (M + N × 68) > N × 68

Vysvětlivky: P = maximální technicky přípustná hmotnost vozidla v kg, M = provozní hmotnost v kg, N = počet míst k sezení kromě řidiče, 68 = normovaná hmotnost cestujícího

Nebojte se, také jsme na tuto rovnici koukali jak tele na nová vrata. Naštěstí nám ji vysvětlil Josef Pokorný, dnes tajemník Svazu dovozců automobilů, dříve však měl na ministerstvu dopravy na starost schvalování vozidel: „Součet hmotnosti všech pasažérů vozidla vyjma řidiče nesmí být vyšší, než kolik ještě zbývá užitečné hmotosti pro náklad.“ Je to logický požadavek, aby nákladní vozidlo uvezlo více nákladu v kilogramech než lidí. Aby toto osobní auta s malou užitečnou hmotností splnila, musela snížit počet pasažérů. Stejný zákon pak vyžadoval, aby kotevní úchyty sedadel či bezpečnostních pásů pro dané místo nebyly už nadále dostupné – tedy jejich trvalé znehodnocení. Z mnoha pětimístných aut se tak stala čtyřmístná, sedmimístná MPV nadobro přišla o třetí řady sedaček a tak to už zůstalo navěky. „Vzpomínám si, že Volkswagen tehdy zvažoval zpětné přestavby těchto vozů výměnou celého výlisku zadní části podlahy, v němž se znehodnocené kotevní body nacházely. Vycházelo to však velmi draze a vzhledem ke zbytkové ceně ojetých aut to nemělo cenu,“ doplňuje Josef Pokorný.

Místo mříže oka

O možném opětovném útěku původně osobních aut zpět do kategorie N1 již jsme napsali v souvislosti s malým terénním Suzuki Jimny. Když se v roce 2018 představilo, zatoužilo po něm mnoho zákazníků na celém světě, Evropany nevyjímaje. Jen v Čechách bylo zájemců s jistotou přes tisíc. Nakonec se k nám ale dostalo jen 123 aut. Vyšší počty by Suzuki zvýšily průměrné emise CO2, přičemž za každý gram nad 95 na kilometr se platí do kasy EU pokuta 95 eur. Naštěstí se to vztahuje jen na osobní auta M1. Nákladní, a to jak lehká do 3,5 tuny, tak těžší, zatím této nové formě zdanění automobilismu tak trochu unikají (hodnotu 95 g/km mají vyšší: 147 g/km). Ohlášené malé suzuki však nakonec předběhl daleko běžnější vůz – Dacia už svůj bestseller Duster ve verzi N1 normálně nabízí zákazníkům, dokonce postavila i testovací kousek pro novináře (více na straně 9). Pokud čekáte obludu znehodnocenou mříží, z níž není výhled šikmo vzad, budete překvapeni. Od 29. 10. 2012 totiž došlo ke změně legislativy EU, s platností i v ČR, která nově umožňuje přepravu osob ve stejném prostoru jako náklad pod podmínkou, že je ložná plocha vybavena upevňovacím zařízením na ochranu přepravovaných osob před pohybem nákladu. V Dacii Duster tuto roli plní oka v zavazadelníku, která paradoxně dříve bývala čtyři, po výrobním zjednodušení z roku 2020 už jen dvě. Ale legislativě to stačí. „Pozor na to, že třeba v Německu policie opravdu může kontrolovat, zda náklad máte upevněn předepsaným způsobem a schválenými kurtami,“ říká opět Josef Pokorný. Třeba v Německu se u N1 zaměřují na správné kurtování nákladu, pokud nemají mříž. Ale nestrašme zbytečně – že místo mříže stačí poutací oka a zabezpečení nákladu proti pohybu je na zodpovědnosti řidiče, to je přece dobrá zpráva.

O 60 000 Kč levnější

Horší je, že nadále platí výše uvedená hmotností rovnice, pouze místo „je větší“ přibylo „či se rovná“. V autě, které chce před emisními pokutami utéct mezi náklaďáky, se tak musí užitečná hmotnost mezi posádku a náklad rozdělit přinejmenším rovným dílem.

A problémem Dacie Duster je nízká papírová užitečná hmotnost (fyzicky náš vůz naopak stále překvapuje, co snese a dokáže). V našem dlouhodobém testu verze 1.0 TCe LPG jsme už zjistili, že právě maximálních 385 kg celkové zatížitelnosti je příčinou, proč má nádrž na plyn jen 34 litrů. Pod podlahu by se vešla i podstatně větší, ale vůz by pak musel být jen čtyřmístný.

Verze N1 tedy redukci obsaditelnosti také neunikla. Prostřední zadní sedadlo nemá bezpečnostní pás ani hlavovou opěrku a je opatřeno výstražnými symboly „nesedět“. To by ale pro typické uživatele neměl být problém – jak často jezdíte v autě v pěti? Zejména když protiváha v podobě cenové výhody je značná. Verze N1 je totiž dnes jedinou možností, jak pořídit benzinový motor 1.3 TCe ve slabší verzi 96 kW (od 396 900 Kč). Takto motorizovaná čtyřkolka N1 ve střední výbavové verzi vyjde na 441 900 Kč. Kdo chce čtyřkolku v kategorii osobních aut M1, tomu Dacia nabídne až výbavu Celebration se silnější verzí motoru 110 kW už za 501 900 Kč. Za nejlevnější benzinovou čtyřkolku tedy člověk zaplatí o 60 000 Kč více, než když se smíří s verzí N1. Mimochodem pamatujete si, jak bylo pohon 4x4 pro myslivce a lesníky možné kombinovat s atmosférickým agregátem 1.6 SCe/84 kW za 335 900 Kč? Člověku se při pohledu do dnešních ceníků nechce ani věřit, že to je pouhé dva roky nazpět.

Svět Motorů 25/2021

Deset kilo se hodilo

V technických údajích verze N1 na stránkách dacia.cz nenajdete hmotnosti přívěsů ani jízdní soupravy. Také jsme si nejdřív mysleli, že je to tisková chyba – někdo dělal ceník, údaj neměl k dispozici, a tak je tam čárka. Bohužel ne, Duster N1, a to benzinový i dieselový, opravdu nemůže mít tažné zařízení. Příčinou je opět nízká užitečná hmotnost. Vezměte si znovu rovnici z úvodu a počítejte s námi. Tři pasažéři (řidič se nepočítá, je už v provozní hmotnosti) krát 68 kg, to máme 204 kg. Pro náklad musí zbýt nejméně to samé, takže potřebujeme celkem 408 kg užitečného zatížení. Duster 1.3 TCe 4x4 má užitečnou hmotnost 375 až 439 kg, a to podle výbavy. Verzi N1 tak bylo možné nabídnout jen na bázi méně vybavených kusů s užitečnou hmotností 408 až 439 kg. A nejhmotnější součástí výbavy je tažné zařízení, to váží přes deset kil. U dacií se nemontuje ve výrobním závodě, ale dodělávají jej vždy servisy. Nicméně provozní hmotnost vozu i naměřená spotřeba a emise si na něj nechávají rezervu. Kdo si tažné nepořídí, má o trošičku lehčí i úspornější duster, než jak je uvedeno v technickém průkazu, což se smí. Pro verzi N1 výrobce tu rezervu použil na užitečnou hmotnost. Duster N1 tedy váží rovnou tolik, kolik má v listu COC, montáží tažného by ztěžkl a měl větší spotřebu, což se rozhodně nesmí.

V Čechách bez šance

Skoro i chápeme Francouze, že v hmotnostní nouzi pro ně ta desetikilová rezerva byla velmi lákavá. V české realitě však vznikl absolutní průšvih. Co zájemce o dacii, to kutil, chalupář, svépomocný stavebník. Tažné chce každý. Naštěstí si o něj většinou řekne už v autosalonu, kde mu férově přiznají, že na model N1 nejde. Až se dustery s nulami u hmotností vleků ve velkém technickém průkazu octnou v bazarech, nebudou podle nás výjimkou velmi veselé situace, kdy servis tažné namontuje, zákazníka zkasíruje, ale úřad jej nezapíše a nezbude než zase odmontovat. Servis nebude vidět jediný důvod vracet peníze, neboť v montáži nijak nepochybil. Autobazar také ne, neboť techničák s nulami před vámi netajil.

Ano, tažné nepůjde na Dustery N1 dodělat ani dodatečně. Na to si dávejte dobrý pozor! Je totiž jasné, že minimálně těch 90 aut, která jsou nyní mezi značkovými prodejci takzvaně na burze (tam svá skladová auta dávají k dispozici jiným prodejcům, protože na ně nemají zákazníka) už nikam nezmizí a nakonec se prodají. Otázkou jen je, za jakou cenu. Složité to začne být ve chvíli, kdy prodejcům skončí tříměsíční bezúročné období. Doba je dnes taková, že skladové zásoby nenakupují za svoje, ale za jakýsi provozní úvěr. Chová se podobně jako vaše kreditní karta. Na tři měsíce skladový vůz financuje zdarma, když jej však neprodáte a peníze nevrátíte, začnou naskakovat úroky. Nejdříve snesitelné, po dalších třech měsících však drakonické. Pokud vám nevadí, že Duster N1 nemá a nebude mít „kouli“, je čas oslovit více prodejců a začít vyjednávat o ceně. Máte šanci koupit velmi dobré auto za peníze, jaké už se nikdy nebudou opakovat. Ano, je to vůči koncesionářům nespravedlivé, neboť dustery bez tažného (některé z nich kvůli nedostatku čipů i bez rádia) si neobjednali sami, ale byly jim přiděleny. Ale jako Svět motorů musíme stát vždy jen na vaší straně, byť značku Dacia za její levné a spolehlivé vozy dlouhodobě chválíme a přejeme jí jen to nejlepší.

Pozor na zákaz vjezdu! – Holt jste náklaďák

Zákazová značka se symbolem nákladního vozu znamenala v Čechách i předtím v ČSSR tradičně zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 tuny. Čili když byl ten náklaďák malý, třeba Škoda 1203, multikára, Avia A15 či BMW X5 s mříží, normálně za tuto značku směl. V roce 2015 však došlo ke sjednocení významu se stejnou značkou v Evropské unii, která zakazuje vjezd nákladních automobilů bez ohledu na hmotnost. Takže nahlédnout za stejnou značku nejen zmíněné stroje, ale třeba i úplně malé dodávky typu Peugeotu Partner nesmějí. Obce v tu chvíli dostaly od ministerstva dopravy pokyn, aby značky vybavily dodatkovými tabulkami „nad 3,5 tuny“. Jenže tak měly učinit na své náklady, takže se na to vykašlaly. Současná praxe je tak o tradičním českém „nesmí se to, ale nikdo to nehlídá“. Čili opravdu s Dacií Duster N1 za zákazovou značku s nákladním autem nesmíte, ale policie vás tam nezastaví.

Prvních deset je skoro tady

Suzuki model Jimny N1 nechtělo brát jako pouze formální útěk před flotilovými emisními limity. Připravilo tak dvoumístnou variantu s mříží a praktickým nákladovým prostorem, která pro typickou klientelu (myslivce) bude představovat opravdový funkční benefit. V tuto chvíli je na cestě do ČR první várka deseti vozů. Pro letošek však čeští zákazníci mohou počítat s celkově maximálními 45 kusy. Doporučená cena rámové čtyřkolky s dvojicí tuhých náprav činí 543 900 Kč včetně DPH.