Dacia Duster TCe 150 Techroad – Vzhůru do vyšší společnosti?

Při ukládání nákladu navíc člověk cítí, že mezi plechem a kobercem je jen tenounká izolační vrstva. Osobně bych tak měl zřejmě trochu strach házet do kufru věci hlava nehlava, aby nedošlo k nějakému poškození nákladu nebo samotného vozu. A když jsme u nakládání, osobně mi poněkud vadil i omezený pohyb plata zavazadlového prostoru, které snad i trochu zbytečně komplikuje přístup do zadní části zavazadlového prostoru.

V interiéru ale dochází k malému střetu světů. Dacia se totiž model Techroad skutečně snažila nazdobit a vyparádit, takže mu dopřála třeba stylové kostkované čalounění sedadel, prošívání sedadel i výplně dveří červenou nití, červené rámečky kolem řadicí páky či madla ve dveřích nebo drobné červené detaily na každém výdechu ventilace. Jsou to sice jen drobnosti, ale do stále poměrně jednoduchého a účelného designu interiéru vnášejí pořádnou dávku sofistikovanosti. Stejně jako digitální volič automatické klimatizace, který se díky své robustnosti snadno ovládá, a přesto nepůsobí humpolácky.

Navíc nechybí ani stříbrně lakované podélné střešní nosiče nebo stříbrné ochranné plasty na předním i zadním nárazníku. Ve výbavě Techroad to zkrátka Dusteru sluší a se slovy o atletickém a dynamickém stylu v brožuře Dacie lze vlastně souhlasit. U zmínek o dobrodružnosti bych byl ale poněkud zdrženlivý. I s pohonem 4x4 by mi totiž asi bylo líto brát takhle fešáckého Dustera do bláta.

Motor, jízdní vlastnosti

Starý známý

Jak už jsem naznačil v úvodu, pod kapotou je ukryt poměrně dobře známý motor 1.33 TCe, který vznikl za spolupráce značek Renault a Mercedes-Benz. Tato motorizace se objevuje u celé řady modelů z produkce této aliance, ovšem v rámci Dusteru je naladěna na výkon 96 kW (130 k) nebo 110 kW (až 150 k).

My jsme tentokrát dostali možnost otestovat silnější pohonnou jednotku, vybavenou přímým vstřikováním, nabízející maximální výkon 110 kW (150 k) při 5.250 ot./min. a nejvyšší točivý moment 240 Nm již při 1.700 ot./min. Motor pak prostřednictvím tradiční manuální šestistupňové převodovky posílá točivý moment pouze na přední nápravu, za příplatek 45.000 Kč je však možné dostat i pohon všech kol.

I bez čtyřkolky však Duster TCe 150 nabídne dosud nejvyšší výkon a s ním i nejlepší dynamické parametry. Akceleraci z 0 na 100 km/h totiž zvládne v čase 10,4 sekundy, zatímco se čtyřkolkou mu to trvá o 0,2 sekundy déle. Maximální rychlost pak dosahuje až 200 km/h, zatímco u čtyřkolky „pouze“ 196 km/h.

Pokud vám jde tedy pouze o dynamiku, může být model s pohonem pouze předních kol tím pravým řešením. Absence poháněné zadní nápravy se navíc příjemně projevuje i na spotřebě, ta by měla být v kombinovaném režimu o 0,3 až 0,4 litru nižší. Podle automobilky by měl totiž Duster TCe 150 jezdit v průměru za 6 až 6,1 litru. My jsme ale v praxi jezdili za nějakých 7,5 litru. Na obranu Dusteru však musím dodat, že jsme ho moc nešetřili. S lehkou nohou by tak neměl být problém pohybovat se většinu času pod hranicí sedmi litrů.

Překvapivě mrštný

Duster s výkonem 150 koní se totiž ukázal být překvapivě mrštným a nebojím se říci i relativně zábavným společníkem. Přeplňovanému motoru se sice příliš nechtělo z dolního spektra otáček, ovšem po překonání 2.500 ot./min. krásně ožil a radostně táhnul až na hranici 6.000 ot./min.

Zvuková kulisa je sice díky evidentně slabšímu odhlučnění horší, než jak si motor pamatuji z ostatních Renaultů (o nových Mercedesech nemluvě). Přesto motoru nechyběla radost ani hravost, kterou umocňovala velice příjemně fungující šestistupňová převodovka. U řazení mě však zamrzel poměrně silně pískající spojkový pedál, což bych u auta s nájezdem zhruba 5.000 km rozhodně nečekal.

Díky relativně měkce a komfortně nastavenému podvozku navíc dokáže být nový Duster celkem svižný i na rozbitých okreskách, kde dokáže spolehlivě obrousit většinu nerovností. Ostatně i při nazutých sedmnáctipalcových litých kolech stále obouvá celkem vysoké pneumatiky Bridgestone Dueler H/P s rozměrem 215/60. Jednodušší zadní náprava s vlečnými rameny se většinu času chová víc než kultivovaně a jediné zaváhání lze zaznamenat až při razantním vymetání zatáček a svižnější jízdě po nerovnostech, kde jsou cítit drobné tendence uskakovat.

Poněkud nepříjemným překvapením byl ale pohled za zadní lité disky, za nimiž se i u nejsilnějšího Dusteru ukrývají pouze bubnové brzdy. Ty sice nabízejí lepší odolnost při jízdě v terénu a proti kotoučovým vydrží i delší namáhání, ovšem u vrcholné motorizace jsem očekával kotouče. V praxi se ale ukázalo, že zvolená kombinace na zhruba 1300 kg vážící vůz bohatě stačí.