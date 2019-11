Přinášíme přehled všech nových vozů do 300.000 Kč. Máme i šest tipů!

Přinášíme ucelený přehled nových a skladových vozů do 300.000 Kč na českém trhu. Vybíráme i šest tipů, které stojí podle nás obzvláště za pozornost.

Často nám voláte i píšete s tím, abychom vám poradili s koupí dostupného vozu. Jako hranice dostupnosti přitom bývá nejčastěji zmiňováno tři sta tisíc korun. Situace v nabídce nejlevnějších vozů je často nepřehledná v tom, že prodejci do akční ceny započítávají různé bonusy a slevy, které se vážou k financování pomocí úvěru, či je podmiňují vykoupením vozu protiúčtem.

My jsme ceníky podrobily důkladné analýze, přečetli téměř neviditelné poznámky pod čarou a snažili se všechny tyto věci odhalit. V našem přehledu tedy naleznete ceny, které platí při koupi za hotové. Kromě toho jsme se dali i do pátrání po skladových vozech, které mají jednotliví dealeři, a zmapovali dostupnost různých verzí a výbav. Mnohdy se totiž stává, že zcela nejlevnější varianty mezi nimi nebývají a musí se objednávat individuálně. Velmi se navíc liší i zásoby jednotlivých značek i modelů. Abychom předešli veškerým nejasnostem, v přehledu nenajdete předváděcí vozy. Velmi těžko bychom totiž hledali hranici, kolik má mít takový vůz maximálně najeto. Je však jasné, že i toto je cesta, jak v případě nového či zánovního auta lze ušetřit.

Citroën

V případě skladových vozů lze u Citroënu kromě ceníkových vozů do 300.000 Kč (C1 a C3) získat i modely C-Elysée a C3 Aircross. Vozy od oficiálních prodejců najdete přehledně na stránce skladovevozy.citroen.cz. Po rozkliknutí akční ceny se přehledně zobrazí, z čeho se sleva skládá, velmi často se zde počítá s bonusem 10.000 Kč při financování, ale i bez něj lze proti ceníku významně ušetřit.

C1

V případě modelu C1 se sleva u skladových vozů pohybuje kolem 15.000 Kč. Nenajdete však mezi nimi základní výbavu Live (centrální zamykání, elektrická přední okna, palubní počítač), ale až vyšší o poznání rozumněji vybavený stupeň Feel s klimatizací, rádiem či Urban Ride zahrnující 15“ litá kola, elektrická zrcátka a bluetooth. Aktuální nabídka čítá 37 vozů.

C3

U modelu C3 lze vybírat ze tří stovek skladových vozů. Stejně jako u céjedničky i zde platí, že nejlevnější výbavu Live (rádio, centrální zamykání, elektrická přední okna, palubní počítač, tempomat) mezi nimi nenajdete. Všechny vozy do 300.000 Kč mají výbavu Feel, která zahrnuje klimatizaci a elektrická zrcátka. Ušetřit lze v případě nejlevnější nabídky asi 10.000 Kč, u dražších kusů s příplatkovou výbavou bývá sleva i vyšší.

C-Elysée

V nabídce je přes 20 vozů a slevy proti ceníku dosahují přes 50.000 Kč. Najít lze výbavu Feel (rádio, centrální zamykání, palubní počítač, tempomat, elektrická přední okna). Takové nejlevnější c-elysée stojí 249.900 Kč, jedná se o tři vozy ze společnosti Auto Slavík v Poděbradech, všechny mají navíc jinak příplatkovou metalízu. Vyšší výbava Shine přidává elektricky ovládaná zadní okna, kožený volant a klimatizaci. Za takový vůz dáte od 274 900 Kč.

C3 Aircross

Místo již téměř vymřelých zástupců kategorie malých MPV je cenově nejdostupnější alternativou Citroën C3 Aircross, který uspokojí stejně pohodlným nastupováním i solidní prostorností. Ceníkové ceny sice začínají až na 364.900 Kč, mezi skladovými vozy najdete však čtyři pod 300.000 Kč. Všechny jsou v základní výbavě Live (klimatizace, tempomat, centrální zamykání, elektrická zrcátka a přední okna, rádio) a tři z nich mají i metalízu. Ptejte se u prodejců ve firmě Auto Slavík v Poděbradech a u Domanského v Praze.

Citroën Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy C1 1.0 VTi/53 kW Live 220 000 Kč C1 1.0 VTi/53 kW Feel 234 900 Kč od 228 901 Kč C1 1.0 VTi/53 kW Urban Ride 249 900 Kč C3 1.2 PureTech/60 kW Live 239 900 Kč od 259 900 Kč C3 1.2 PureTech/60 kW Feel 269 900 Kč C3 Aircross 1.2 PureTech/60 kW Live 364 900 Kč od 294 900 Kč C-Elysée 1.2 PureTech/60 kW Feel, Shine - od 244 900 Kč

Dacia

U Dacie nenajdete jednotnou databázi skladových vozů, respektive jednotliví prodejci mají na svých stránkách i další automobily, které v jednotném systému nejsou. Vozů skladem u prodejců se počítají řádově v jednotkách (Lodgy, Dokker) až desítkách (Sandero, Logan). Žádné slevy u jednotlivých dealerů však nenajdete, ceny jsou srovnané na úroveň těch ceníkových. Případný bonus v podobně dodatečné slevy je vždy vázaný na financování.

Sandero a Logan (MCV)

Základní výbava Access (obsahuje jen posilovač řízení a za příplatek 2000 Kč rezervu) nabízená pro modely Sandero (179.900 Kč) a Logan (169.900 Kč) se mezi skladovými vozy nevyskytuje, lze ji objednat individuálně s dodací lhůtou asi čtyř měsíců (informace o nedostupnosti z ceníku již není pravdivá). Prodává se ale spíše výjimečně. Alespoň dálkové centrální zamykání, rádio a elektrické ovládání předních oken má vyšší stupeň Open (či oplastovaný Stepway Open). Nejoblíbenější je však verze Arctica s klimatizací, elektricky stavitelnými zrcátky a možností řady dalších příplatků včetně navigace (7000 Kč) nebo parkovací kamery (11.000 Kč). Model Sandero Stepway pak přidává kromě oplastování třeba zadní parkovací senzory, tempomat nebo kožený volant.

Lodgy

I nejlevnější Lodgy Ambiance (289.900 Kč) už má klimatizaci, dálkové centrální zamykání, rádio, mlhovky a elektrické ovládání oken i vzadu. Model Arctica (317.900 Kč) přichází navíc s tempomatem, elektrickými zrcátky a vyhříváním předních sedadel.

Dokker

Základní dokker nese rovnou označení Arctica (299.900 Kč) a kromě klimatizace zahrnuje elektrická zrcátka, rádio či dálkové centrální zamykání. Za tempomat či vyhřívání sedadel se však na rozdíl od lodgy připlácí.

Dacia Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Sandero 1.0 SCe/54 kW Access 179 900 Kč ceny stejné jako ceníkové, základní výbavy nejsou k dispozici Sandero 1.0 SCe/54 kW Open 202 900 Kč Sandero 1.0 SCe/54 kW Stepway Open 225 900 Kč Sandero 1.0 SCe/54 kW Arctica 218 900 Kč Sandero 0.9 TCe/66 kW Arctica 251 900 Kč Sandero 1.5 Blue dCi/70 kW Arctica 299 900 Kč Sandero 0.9 TCe/66 kW Stepway 280 900 Kč Logan 1.0 SCe/54 kW Access 169 900 Kč Logan 1.0 SCe/54 kW Open 197 900 Kč Logan 1.0 SCe/54 kW Arctica 211 900 Kč Logan 0.9 TCe/66 kW Arctica 244 900 Kč Logan 1.5 Blue dCi/70 kW Arctica 292 900 Kč Logan MCV 1.0 SCe/54 kW Access 194 900 Kč Logan MCV 1.0 SCe/54 kW Open 217 900 Kč Logan MCV 1.0 SCe/54 kW Arctica 233 900 Kč Logan MCV 0.9 TCe/66 kW Arctica 266 900 Kč Logan MCV 0.9 TCe/66 kW Stepway 295 900 Kč Duster 1.0 TCe/74 kW Access 264 900 Kč Lodgy 1.33 TCe/75 kW Ambiance 289 900 Kč Lodgy 1.33 TCe/75 kW Arctica 299 900 Kč Dokker 1.33 TCe/75 kW Arctica 299 900 Kč

Fiat

Automobilka bohužel nemá na svých stránkách žádnou nabídku skladových

vozů, takže jste odkázáni na prohledávání webovek jednotlivých prodejců, což je

velmi nepohodlné. Hledat lze i bazarových portálech jako Tipcars.com, Automodul.cz, Autosystem.cz a další.

Panda

Levněji než za ceníkové ceny (od 219.900 Kč) se panda u dealerů sehnat nedá. V základní výbavě Plus (klimatizace, centrální zamykání, rádio) ji najdete od 223.900 Kč, jedná se o vozy v příplatkové červené barvě či s drobnou příplatkovou výbavou navíc. V nabídce jsou jednotky kusů.

500

Do 300.000 Kč jsou celkově u dealerů jen jednotky kusů pětistovek. Základní výbavu Pop (klimatizace, elektrická okna a zrcátka, rádio, centrální zamykání) jsme našli pouze jedinou, navíc jen za ceníkovou cenu. Vozy ve vyšší výbavě Lounge (tempomat, 15“ litá kola, kožený volant) lze však najít například v pražské Imofě od 279.000 Kč - tedy o 20.000 Kč levněji, než je ceníková cena.

Tipo

Na akční model Tipo Italia lze u prodejců získat další slevu. Nejlevnější sedan za 280.000 Kč včetně zimních pneumatik nabízí Fiat Smažík Kladno. Pod 300.000 Kč je možné sehnat také pár tip s karoserií hatchback, Imofa v Praze dokonce nabízí i jedno kombi. Podle ceníku stojí jinak hatchback 325.900 Kč a kombi 355.900 Kč. Ve výbavě má verze Italia klimatizaci, rádio, tempomat nebo kožený volant.

Qubo

Základní verze Plus se doprodává už pouze ze skladových zásob a podle všeho už ji žádný dealer nemá. Verze Lounge je na skladech dostupná do 300.000 Kč jen v několika kusech.

Fiat Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Qubo 1.4/57 kW Plus 275 900 Kč od 295 000 Kč Qubo 1.4/57 kW Lounge 282 900 Kč Tipo hatchback 1.4/70 kW Italia 325 900 Kč od 294 800 Kč Tipo sedan 1.4/70 kW Italia 299 900 Kč od 280 000 Kč Tipo kombi 1.4/70 kW Italia 355 900 Kč od 299 800 Kč 500 1.2/51 kW Pop 259 900 Kč od 279 000 Kč 500 1.2/51 kW Lounge 299 900 Kč Panda 1.2/51 kW Plus 219 900 Kč od 223 900 Kč Panda 1.2/51 kW LPG Plus 271 000 Kč Panda 1.2/51 kW Lounge 258 000 Kč Panda 1.2/51 kW City Cross 293 500 Kč Panda 1.2/51 kW Waze 283 000 Kč

Ford

Nabídka skladových vozů je na fordskladem.cz.





Fiesta

Podle ceníku je jediným vozem pod 300.000 Kč Fiesta 1.1 63 kW, ta však již

nelze objednat do výroby. U prodejců je aktuálně jediný kus s metalízou

za 307.490 Kč, prodává ho Auto Kopa z Valašského Meziříčí. Je však možné,

že dealerům ještě nějaké vozy přijdou.

Ford Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Fiesta 1.1/63 kW Trend 299 900 Kč od 307 490 Kč

Kia

Přehled skladových vozů je k dispozici na stránce www.kia.com/cz/skladove-vozy/

ihned-k-odberu. Bohužel na první pohled není zřejmé, zda uvedené ceny

platí při platbě za hotové, nebo se do nich započítá případný bonus při financování, či výkupu protiúčtem, každou nabídku tak musíte otevřít a pročíst.

Picanto

K dispozici je téměř třicet skladových picant, základní výbava Active (jen palubní počítač) se mezi nimi nevyskytuje. V drtivé většině jsou zastoupeny verze Comfort (klimatizace, centrální zamykání, rádio, elektrická přední okna, kožený volant) za ceny od 224.900 Kč. Našli jsme i jeden kus ve sportovně laděné výbavě GT Line za 289.980 Kč. I zde tak proti ceníku ušetříte kolem 30.000 Kč.

Rio

V nabídce je aktuálně asi 60 skladovek do 300.000 Kč. Všechny mají motor 1.25 CVVT. K dispozici je výbava Comfort (klimatizace, mlhovky, elektrická přední okna) a výjimečně se do daného limitu dá pořídit i Exclusive (16“ litá kola, automatická klimatizace, elektrická zadní okna, parkovací senzory vzadu). Ceny začínají na 249.900 Kč, proti ceníku lze tedy ušetřit i 30.000 Kč.

Kia Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Picanto 1.0 CVVT/49 kW Active 229 980 Kč od 224 900 Kč Picanto 1.0 CVVT/49 kW Comfort 254 980 Kč Rio 1.25 CVVT/62 kW First Edition 274 980 Kč od 249 900 Kč Rio 1.25 CVVT/62 kW Comfort 279 980 Kč Rio 1.4 CVVT/74 kW Comfort 299 980 Kč

Hyundai

V případě modelů i10 a ix20 Hyundai doprodává už jen skladové zásoby. Veškerá nabídka dostupných aut by měla být k vidění na stránce hyundai.cz/vozy-bez-cekani/ skladove (jen výjimečně mají dealeři něco, co zde není). Prémie, která činí podle modelu 40.000 až 60.000 Kč, se váže na uzavření pojištění (zahrnuje povinné ručení a havarijní pojištění, na výběr je ze tří balíčků) minimálně na jeden rok z programu Hyundai Pojištění. V našem přehledu s touto slevou už počítáme. Ke všem níže uvedeným vozům dostanete sadu zimních kol a povinné výbavy.

i10

Současná generace modelu i10 se doprodává a k dispozici je posledních 24 kusů. Levněji než podle ceníku se nenabízí. K dispozici je jediná výbava Classic (klimatizace, elektrická okna vpředu, centrální zamykání, palubní počítač) od 209.990 Kč. Za tuto cenu je mezi skladovými jediný vůz. Většina z nich stojí 219.990 Kč, neboť mají navíc paket s rádiem, rezervou a lakovanými zrcátky a klikami. Ty, co přidávají ještě metalízu, stojí 232.890 Kč a dva exempláře s paketem Go (kožený volant, centrální zamykání se sklopným klíčem, výškově stavitelné sedadlo) přijdou na 242.890 Kč.

i20

K dispozici je asi stovka skladových vozů, ceny odpovídají těm ceníkovým. Vozy za 229.990 Kč ve výbavě Start (elektrická přední okna, centrální zamykání) jsou k dispozici čtyři. Ve vyšší výbavě Classic (lakovaná zrcátka a kliky, elektrická zrcátka, klimatizace) lze vybírat ze 64 aut, verze Smart (16“ litá kola, mlhovky, elektrická zadní okna, tempomat, parkovací čidla s kamerou, rádio) pak čítá 29 vozů.

i30

Za 299.990 Kč je Hyundai i30 jediným hatchbackem nižší střední třídy, který se dá podle oficiálních cen pořídit pod třísettisícový limit. I pokud ale vezmeme v úvahu Fiat Tipo, který se taky mezi skladovkami za tuto cenu vyskytuje, je hyundai stále nejlepší nabídkou. Základní výbava Start se pojí s motorem 1.4 CVVT 73 kW a zahrnuje elektrická přední okna a zrcátka, centrální zamykání, klimatizaci, tempomat, světelný senzor a rádio s ovládáním na volantu. Kromě toho dostanete i zimní kola a sadu bezpečnostní výbavy. Reálně je za tuto cenu aktuálně dostupných sedm skladových vozů. Další se prodávají od 309.990 Kč výše. Jedná se pouze o doprodej skladových zásob, neboť motor 1.4 CVVT končí.

ix20

Model ix20 se už nevyrábí a doprodávají se poslední kusy. Do 300.000 Kč je na oficiálních stránkách pět vozů (od 279.990 Kč), další dva jsou lehce dražší. Nadto jsme našli ještě rovněž dva kusy přes Tipcars.com, které nabízí dealer Lenner Motor v Praze za 299.990 Kč. Všechny mají motor 1.6 CVVT 92 kW s výbavou Trikolor Plus (klimatizace, elektrická okna a zrcátka, mlhovky, rádio, kožený volant, centrální zamykání).

Hyundai Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy i10 1.0i/49 kW Classic 209 990 Kč od 209 990 Kč i20 1.25i/55 kW Start 229 990 Kč od 229 990 Kč i20 1.25i/55 kW Classic 239 990 Kč i20 1.25i/62 kW Classic 249 990 Kč i20 1.0 T-GDI/74 kW Classic 279 990 Kč i20 1.25i/55 kW Smart 279 990 Kč i20 1.25i/62 kW Smart 289 990 Kč i30 1.4i/73 kW Start 299 990 Kč od 299 990 Kč ix20 1.6i/92 kW Trikolor Plus 279 990 Kč od 279 990 Kč

Nissan

Centrální vyhledávání chybí, lze se tak spolehnout jen na stánky dealerů a portály jako Tipcars.com, Automodul.cz či Autosystem.cz.

Micra

Jediným nissanem do 300.000 Kč je micra. Existuje skladový ceník, který pokrývá řadu verzí. Bohužel však momentálně není možné ověřit, které specifikace jsou v centrálním skladu pro region střední Evropy. Přímo u českých dealerů je jen pár dražších vozů. V klasickém ceníku pro zadávání do výroby najdete verzi IG-T 74 kW Visia+ (elektrická okna, centrální zamykání, klimatizace, rádio) za 295.600 Kč.

Nissan Motor Výbava Skladová cena Skladové vozy Micra IG/52 kW Visia+ 266 300 Kč nelze ověřit dostupnost skladových vozů, přímo u dealerů není žádný pod 300 000 Kč Micra IG/52 kW Acenta 273 300 Kč Micra IG-T/66 kW Visia+ 283 300 Kč Micra IG-T/66 kW Acenta 290 300 Kč Micra IG-T/74 kW Visia+ 292 600 Kč Micra IG-T/74 kW Acenta 299 600 Kč

Opel

Vyhledávání skladových vozů je k dispozici na stránce Opel-ihned.cz

Corsa

K dispozici je posledních devět kusů současné generace. Všechny vozy jsou v pětidveřovém provedení. S motory 1.2 51 kW se nabízí ve výbavách Enjoy (centrální zamykání, elektrická zrcátka a okna vpředu) od 239.585 Kč a Smile (klimatizace, rádio, tempomat, kožený volant, mlhovky, dešťový senzor) od 264.900 Kč. Nejvýhodnější nabídku má Srba Servis Jíloviště (verze Enjoy), respektive Auta s. r. o. v Příbrami (verze Smile). Prodává se i jeden vůz s jednotkou 1.4 66 kW Smile za 279.000 Kč, ten má Smažík Kladno.

Opel Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Corsa 3dv. 1.2/51 kW Smile 259 900 Kč nejsou Corsa 3dv. 1.4/66 kW Smile 273 900 Kč k dispozici Corsa 5dv. 1.2/51 kW Smile 269 900 Kč od 239 585 Kč Corsa 5dv. 1.4/66 kW Smile 283 900 Kč

Renault

Pro přehled o skladových vozech by měla sloužit stránka bezcekani.renault.cz,

bohužel je na ní jen část nabídky a mnoho dealerů inzeruje vozy jen na svých

vlastních stránkách nebo na portálech jako Tipcars.cz.

Mégane

Na internetových vyhledávačích lze najít nabídku pražského dealera Auto Avant, který prodává asi devět vozů Mégane s motorem 1.33 TCe 74 kW za 289.900 Kč. Jedná se však o akci při financování na leasing, cena za hotové činí 350.000 Kč. Do našeho cenového limitu se tedy tento vůz nevejde.

Clio

V nabídce je asi dvacet aut výběhové generace včetně modelu kombi, všechny uváděné ceny však platí většinou v případě financování a při výkupu vozu protiúčtem. K aktuálně nejnižší uváděné ceně 231.000 Kč je potřeba připočíst dalších 40.000 Kč. Ke všem vozů se dodávají zimní pneumatiky (bez disků) zdarma. Celkově jsou v nabídce různé výbavy Advantage/Generation (klimatizace, rádio, tempomat, elektrická okna), Winter Edition (zadní parkovací senzory, dešťový a světelný senzor) i nejvyšší Limited (navigace, 16“ litá kola).

Nová generace se mezi skladovými vozy do 300.000 Kč nevyskytuje. Lze však objednat základní model 1.0 SCe Life (diodové světlomety, tempomat, centrální zamykání, elektrická přední okna) za 259.000 Kč.

Renault Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Clio – staré 0.9 TCe/55 kW Generation 260 000 Kč od 271 000 Kč Clio – staré 0.9 TCe/66 kW Generation 270 000 Kč Clio – nové 1.0 SCe/48 kW Life 259 000 Kč od 312 000 Kč Clio Grandtour 0.9 TCe/55 kW Advantage 271 900 Kč od 276 000 Kč Clio Grandtour 0.9 TCe/66 kW Advantage 281 900 Kč Clio Grandtour 0.9 TCe/55 kW Limited 296 900 Kč

Peugeot

Skladové vozy jsou k dispozici na stránce skladovevozy.peugeot.cz. V nabídkách bývají často skryté slevy při financování, je tedy potřeba každou jednotlivě pročíst.

108

U dealerů je k dispozici 34 vozů, drtivá většina z nich ve výbavě Active (klimatizace, elektrická okna, centrální zamykání, rádio). Nejlevnější prodává RM Servis ve Znojmě za 216.150 Kč. S vyšší výbavou Allure (elektrická zrcátka, mlhovky, kožený volant, 15“ litá kola) jsou k dispozici pouze dva automobily od 257.000 Kč.

208

Na výprodejovou generaci dávají dealeři většinou dodatečnou slevu 10.000 Kč při financování. Za hotové lze model 208 nejlevněji pořídit od 255.000 Kč s výbavou Active (klimatizace, centrální zamykání, elektrická přední okna, tempomat). Vyšší verze Signature (parkovací čidla, dešťový a světelný senzor, kožený volant) se nabízí od 286.000 Kč. Celkem je k dispozici asi sedmdesát kusů. Vozy nové generace jsou teprve ve výrobě.

301

K dispozici je sedm skladových vozů od 261.440 Kč. Všechny jsou s výbavou Active (klimatizace, elektrická okna vpředu, rádio, centrální zamykání).

Peugeot Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy 108 1.0 VTi/53 kW Active 227 500 Kč od 216 150 Kč 108 1.0 VTi/53 kW Allure 247 500 Kč 208 – starý 1.2 PureTech/60 kW Active 255 000 Kč od 255 000 Kč 208 – starý 1.2 PureTech/60 kW Signature 275 000 Kč 208 – nový 1.2 PureTech/55 kW Like 295 000 Kč nejsou k dispozici 301 1.2 PureTech/60 kW Active - od 261 440 Kč

Seat

Nabídku skladových vozů lze najít na stránce skladovevozy.seat.cz.

Ibiza

Mezi skladovými vozy jsou v nabídce aktuálně dva pod 300.000 Kč s výbavou Reference (elektrická okna a zrcátka vpředu, rádio, klimatizace) a motorem 1.0 TSI 70 kW. Běžná cena začíná na 312.900 Kč za motor 1.0 MPI 55 kW.

Seat Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Ibiza 1.0 MPI/59 kW Reference 312 900 Kč nejsou k dispozici Ibiza 1.0 TSI/70 kW Reference 352 900 Kč od 275 900 Kč

Suzuki

České zastoupení nemá veřejnou centrální databázi skladových aut, takže lze hledat jen u dealerů nebo na bazarových portálech jako Tipcars.cz.

Swift

Nabídka skladových swiftů do 300.000 Kč čítá 32 kusů. K dispozici jsou verze Comfort (klimatizace, centrální zamykání, rádio) a Premium (vyhřívání předních sedadel, mlhovky). Během čtrnácti dnů přijdou na sklad další vozy, u nichž je reálná doba dodání jeden až dva měsíce. V případě zadání do výroby je potřeba počítat s dodáním za asi tři měsíce.

Z našeho pohledu je výhodná například nabídka od dealerství Louwman Motor v Příbrami, které nabízí Swift Premium za 274.900 Kč, tedy o 15.000 Kč levněji než podle ceníku.

Ignis

V případě ignisu skladové zásoby prakticky neexistují. Našli jsme pouze jeden vůz ve výbavě Premium (klimatizace, centrální zamykání, rádio, vyhřívání předních sedadel, mlhovky) za 271.900 Kč u dealera V-group na Kladně. Dodání při zadání do výroby trvá tři měsíce.

Suzuki Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Swift 1.2 DualJet/66 kW Comfort 269 900 Kč od 269 900 Kč Swift 1.2 DualJet/66 kW Premium 289 900 Kč Ignis 1.2 DualJet/66 kW Comfort 252 900 Kč od 271 900 Kč Ignis 1.2 DualJet/66 kW Premium 275 900 Kč

Škoda

U Škodovky najdete všechny skladové vozy od veškerých dealerů přehledně na stránce stock-cars.skoda-auto.com/260/cs-cz. Velmi dobře funguje i filtrování podle výbav, motorů či převodovek. V nabídce je dostatek vozů od všech modelů.

Citigo

Přestože se spalovacím motorem se už citigo nevyrábí, na skladě jich je dost ve všech možných barvách i výbavách, takže si nejspíše vyberete podle svých představ. Našli jsme 170 vozů za ceny od 199.700 Kč, nejdražší se pohybují kolem tří set tisíc. K dispozici je i pět málo častých třídveřových vozů.

Fabia (Combi)

K dispozici jsou téměř dvě stovky aut se všemi motory. Do tří set tisíc se vejdou výbavy Active (elektrická okna vpředu a zrcátka, klimatizace, rádio, centrální zamykání) a Ambition (15“ litá kola, lepší rádio, kožený volant, loketní opěrka, mlhovky). Proti ceníkovým cenám často ušetříte i několik desítek tisíc. Je však třeba pečlivě procházet jednotlivé nabídky, často se totiž na první pohled udávaná cena vztahuje jen na financování.

Nevyberete-li z již vyrobených vozů, nepříjemně vás překvapí dodací lhůty. Automobilka preferuje na lince scalu a kamiq, na fabii se tak čeká tři čtvrtě roku.

Rapid (liftback)

Velmi dobrou rodinnou volbou do 300.000 Kč je rapid v provedení liftback (spacebacky jsou dražší). Poslední vozy se vyráběly ještě na začátku léta a u prodejců je jich stále dost, v této cenové hladině asi šedesát. Kromě základní verze Active (elektrická okna vpředu a zrcátka, klimatizace, rádio, centrální zamykání) s motorem 1.0 TSI 70 kW lze narazit i na pár kousků ve výkonnější verzi 1.0 TSI 81 kW a lepší výbavě Ambition (15“ litá kola, lepší rádio, kožený volant, loketní opěrka, mlhovky).

Škoda Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Citigo 1.0 MPI/44 a 55 kW všechny - od 199 700 Kč Fabia 1.0 MPI/44 kW Active 269 900 Kč od 235 000 Kč Fabia 1.0 MPI/44 kW Ambition 289 900 Kč Fabia 1.0 TSI/70 kW Active 304 900 Kč od 273 000 Kč Fabia 1.0 TSI/70 kW Ambition 324 900 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/70 kW Active 318 900 Kč od 279 000 Kč Fabia Combi 1.0 TSI/70 kW Ambition 338 900 Kč Rapid 1.0 TSI/70 a 81 kW Active, Ambition - od 270 760 Kč

Toyota

Centrální databáze skladových vozů není k dispozici.

Yaris

Do 300.000 Kč jsme nenašli žádný skladový vůz. Do výroby lze zadat s motorem 1.0 VVT-i 51 kW a ve výbavě Life (klimatizace, elektrická přední okna a zrcátka, rádio, centrální zamykání) za 294.900 Kč.

Toyota Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Yaris 1.0 VVT-i/51 kW Live 294 900 Kč nejsou k dispozici

Volkswagen

Skladové vozy naleznete na stránce skladovevozy.volkswagen.cz.

Up

Jediným vozem do 300.000 Kč je up, kterého se do této částky nabízí jen několik málo kusů. Všechny jsou ve výbavě Maraton Edition (klimatizace, centrální zamykání, tempomat, rádio), nejlevnější jsme našli za 263.900 Kč.

Volkswagen Motor Výbava Ceníková cena Skladové vozy Up 1.0 MPI/44 kW Maraton Edition - od 263 900 Kč

Pět otázek pro Kamila Mahdala, ředitele webového portálu Carisin

Prodávají se reálně i úplně základní výbavové verze, nebo slouží spíše jako vábničky?

Základní verze automobilů jsou z 90 % vábničky. Existují však i výjimky, třeba základní edice Hyundaie Tucson. Ten lze jako úplné „holátko“ pořídit v akci kolem 450.000 Kč a lidé ho kupují, protože je to velké SUV za dobré peníze.

Platí, že dnes už základní výbavové verze příliš netáhnou a zákazníci volí spíše vyšší verze?

Je rozdíl v tom, zdali vůz pořizuje firma, nebo soukromá osoba. Firmy obvykle investují do vozů s vyšší výbavou, zatímco soukromé osoby si raději pořídí holé auto vyšší třídy než vybavené vozidlo kategorie nižší.

Jaké prvky výbavy dnes už ve voze takřka všichni zákazníci požadují, tedy bez čeho jsou nové vozy v podstatě neprodejné?

Prodejci už v podstatě nemají šanci prodat automobil bez klimatizace, rádia nebo palubního počítače. Dnešní zákazník již tyto prvky výbavy považuje za standard.

Má šanci koncový zákazník i na nejlevnější verze ještě uhádat nějakou slevu, nebo se to týká pouze vyšších výbav?

Zákazník má při nákupu nového automobilu vždy šanci uhádat nějakou slevu, a to jak u vozu dražšího s vyšší výbavou, tak i u nejlevnějších verzí. Záleží ale na mnoha okolnostech. Zákazníkovi může při smlouvání pomoci třeba to, že je stálým klientem daného salonu, důležitou roli hraje například také atraktivita konkrétního modelu. Sleva se však nemusí vždy dotýkat přímo ceny vozu, ale například servisních služeb nebo nákupu dalších komponent.

Lze obecně říci, kdy v roce bývají slevy a akční nabídky automobilek nejvýhodnější?

Automobilky o zákazníka vyhlašováním akcí bojují celoročně. Do světa také vypouštějí nové modely, což je nutí zvýhodňovat starší typy. Před koncem kalendářního roku prodejci také často vyhlašují akce cílící na firmy, aby si auto stihly dát do konce roku do nákladů.

