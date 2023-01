Daihatsu Copen se změnilo z malého roadsteru na unikátní offroad

Japonskou třídu automobilů kei, které se díky kompaktním rozměrům a menším motorům perfektně hodí do města a jejich provozovatelé mají různé úlevy, asi netřeba znovu představovat. Jedním z poměrně dobře známých zástupců tohoto segmentu je i model Daihatsu Copen, tedy malý roadster s pevnou skládací střechou, který i v tomto segmentu nabízí pocit sportovní jízdy.

Majitel tohoto konkrétního kousku si však usmyslel, že už nechce sportovat, ale raději by objevoval nová místa. Namísto prodeje roadsteru a pořízení například Suzuki Jimny se však pustil do přestavby, která nejspíš nemá obdoby.

Základem upraveného vozu, který se nedávno objevil na inzertním webu Car Sensor a upozornili na něj kolegové z Carscoops, je model Copen v dobrodružněji laděné výbavě XPlay. Již z továrny tak vůz dostal černě lakované blatníky, prahy a spodní část nárazníků.

Majitel však zvýšil podvozek do takové úrovně, že by mu mohla závidět i kdejaká městská SUV. V podbězích vidíme 15“ kola od OZ Racing, obutá do úzkých terénních pneumatik Yokohama Geolander M/T. Z různých doplňků můžeme zmínit LED mlhovky v předním nárazníku, hliníkovou ochranu předního nárazníku, červená tažná oka v masce nebo přídavná LED světla na kapotě.

V zadní části vozu stojí za pozornost například zakázkově vyrobený trubkový rám, na kterém jsou připnuty vyprošťovací rohože ARB a plastové kanystry Rotopax. Ze zadního nárazníku vystupují dvě velké koncovky výfuku od HKS, nechybí však ani tažné zařízení, ačkoliv schopnosti vozu nejspíš nebudou zrovna oslnivé.

Pevná skládací střecha je ovládána elektronicky a na její vrchní části se objevil stylový ventilační otvor, který je ale pouze dekorativní. V kabině vidíme červená sportovní sedadla Recaro a volant i řadicí páku s logy Momo.

Pod kapotou vozu je sériový turbem přeplňovaný motor o objemu 660 cm3, splňující požadavky na třídu Kei. Motor je spojen s CVT převodovkou, která v tomto případě roztáčí pouze přední kola. Podle všeho ale existují i nadšenci, kterým už se do malého roadsteru podařilo dostat i pohon všech kol.

Inzerát už z webových stránek bohužel zmizel, podle dostupných informací však měl malý offroadster z roku 2015 najeto okolo 96.055 kilometrů a prodejce za něj požadoval 1.698.000 japonských jenů, což je zhruba 286.000 Kč. To už je ale blízko částce, za kterou lze koupit i zcela nový a sériový vůz Daihatsu Copen.