Dlouhodobý test: Opel Zafira-e Life – Dojezd a vnitřní prostor

První dvě otázky zájemce o elektromobil směřují k ceně a dojezdu. Pořizovací cenu nechme na vyjednávání u dealera. K tomu náklady na elektřinu při dobíjení jsou velmi závislé na střídavém či stejnosměrném napětí, takže jde také o velmi proměnnou veličinu. Nicméně proti verzím s konvenčním pohonem si při koupi výrazně připlatíte.

Alfa i omega

Kam ti to dojede, ptal se nás známý se služebním bavorákem. Překvapila jej odpověď, že dvě stovky v pohodě a že máme dobito na 200 km v ideálním případě za půl hodiny. Na trochu rýpavou otázku, co to znamená ideální případ, jsme mu posléze krátce shrnuli text druhého dílu testu Zafiry-e Life.

Když viděl, že mu otevřeně říkáme pravdu, tak s radostí přijal pozvání ke svezení. Překvapily jej dvě skutečnosti. Ticho větší než v jeho služebním vozu a extrémní dynamika při rozjezdu. Samozřejmě jsme nezapomněli zapnout režim Power, který při plném sešlápnutí akcelerátoru pustí do elektromotoru maximum 100 kW. Zrychlení do padesátikilometrové rychlosti je skvělé. Takový způsob jízdy však působí zkrácený dojezd, proto jsme po této „předváděcí“ jízdě kolébkovým voličem přenastavili režim Normal. Ten dovoluje maximum 80 kW, což pro běžnou jízdu v pohodě stačí i k předjíždění.

Dojezd v normální úrovni dynamiky býval většinou 290-320 km. Tato hodnota se skládala ze součtu skutečně ujeté vzdálenosti cca 220-240 km a údaji o dojezdu. Nikdy jsme si nedovolili „vyjet“ akumulátory až na doraz. Při dojezdu cca 5 km hrozí přepnutí vozidla do nouzového režimu, abyste velmi pomalu vyjeli případně z křižovatky. Na zdolávání stoupání k nabíjecí stanici chybí v nouzovém režimu výkon.

Dlouhý eco dojezd

Zafira-e nabízí tři režimy jízdy, dva z nich jsme již zmínili. Třetí nazvaný Eco výrobce popisuje jako optimalizaci dojezdu. V praxi to vypadalo tak, že klimatizace či topení pracovaly velmi omezeně, rovněž akcelerace probíhala rozvláčně. Výkon motoru je omezený jen na 60 kW, takže tento režim jsme použili jen dvakrát, když jsme si nebyli jistí, že v pohodě dojedeme až k nabíječce. Těžko by někdo byl ochoten snášet vedro v létě či chladno v zimě, když za automobil dá částku přes 1,5 milionu korun.

Přesilovka asistentů

Stejně jako dříve prodávaná Zafira s konvenčním motorem, také elektrická nabízí neobvykle bohatou škálu asistenčních systémů. Zvyšují komfort a zejména bezpečnost jízdy. Ocenili jsme head-up displej, který nám umožňoval stále sledovat situaci před vozidlem a zároveň mít před očima hlavní parametry jízdy. Na dálnici přišel vhod systém varování před nechtěným vybočením z jízdního pruhu. Stačilo se jen přiblížit dělicí čáře a už jsme vozidlo pěkně rovnali zpět.

Čtení dopravních značek je v současnosti velmi častou záležitostí u vozů střední a vyšší cenové hladiny. Bylo fajn zjistit, jestli omezená rychlost ještě platí, nebo jsme značku končící tento úsek přehlédli například přes velké vozidlo v blízkosti.

Do bezpečnostní výbavy také patřilo sledování bdělosti řidiče. Také během telefonního hovoru přes handsfree jsme byli po deseti minutách vyzváni více sledovat provoz.

Čtení okolí

Zafira-e Life nás nadchla ultrazvukovým sledováním okolí, abychom nádherný vůz ani náhodou nepoškrábali. Zejména zadní kamera s úhlem zobrazení 180° byla famózní. Je lepší dopřát si ji vozu při koupi, než se starat o opravy nárazníků. Díky pohledu na záď přes sedmipalcový barevný displej jsme mohli parkovat na centimetry. Nevěřili byste, kolikrát nám ve městě kamera umožnila zaparkovat do mezery, kterou bychom bez kamerového systému museli minout a hledat nějakou delší.

Jízdní informace

Samostatnou kapitolu tvoří soubor mnoha informací, které lze z displeje uprostřed přístrojové desky vyčíst. Kromě velmi oblíbeného sledování poměru mezi vydanou elektřinou a rekuperovanou jsme rádi pozorovali spotřebu elektřiny v toku času. Můžete rovněž si porovnat spotřebu energie na vytápění či klimatizaci. Ikonu auta s aktuálními toky elektřiny nedoporučujeme sledovat během jízdy, je totiž velmi poutavý a nemusela by jízda skončit šťastným koncem. Nechme spolujezdce kochat se barevnou „hudbou“ toků energie při akceleraci, brzdění, volné jízdě atd.

Ve volbě Electric lze také nastavit odložené nabíjení například když máte doma v průběhu dne různé sazby za elektřinu. Výhodu také tvořila možnost nastavení požadované teploty v interiéru na určitý čas. Usednete pak do pěkně vyhřátého vozu, ale zároveň musíte počítat s mírně omezeným dojezdem.

Autor: Ladislav Černý