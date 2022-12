Dobrá cena, mimořádná kvalita: S MG EHS se Čína nemusí bát ani vyspělých trhů

Pro MG, čínskou značku s anglickými kořeny, se evropský trh stává skoro zemí zaslíbenou. Mezi svými soukmenovci si tu vede zdaleka nejlépe, v prosinci se na celém kontinentu zřejmě dostane nad 100.000 prodaných vozidel. Pozitivní trend určitě ještě posílí záplava nových modelů, z nichž MG4 a MG5 brzy zamíří také do české nabídky. Ta zatím sází na dvě řady, obě z kategorie sportovně-užitkových aut: EHS a ZS.

SUV EHS, aktuálně jednička značky v Německu, kde už MG za letošek překonalo metu deseti tisíc prodaných automobilů (zde portfolio oproti českému obsahuje i typy ZS EV, MG5, Marvel R a MG4), se u nás prodává ve dvou výbavách. Základ Emotion obsahuje například šest airbagů, zadní parkovací kameru, vyhřívaní předních sedadel či dvouzónovou klimatizaci, vyšší stupeň Exclusive přihazuje diodové přední světlomety, kameru se záběrem 360 stupňů, elektricky ovládané víko zavazadelníku nebo panoramatické střešní okno. V oblasti bezpečnostních systémů panuje shoda: obě varianty dostaly třeba kontrolu prokluzu, nouzové brzdění, asistenty pro sjíždění strmých svahů a rozjezd do kopce, hlídače jízdy v pruhu, detekci chodců a cyklistů, varování před přijíždějícími vozidly při otevírání dveří atd. atd. Základní ceny přitom činí 887.940, respektive 978.940 korun, což je výborná nabídka. Podobně velký a vybavený plug-in hybrid pod milion u nás seženete jen stěží. Jediným příplatkem je 16.000 Kč za metalízu, která může být červená, černá nebo stříbrná.

Zvláštní převodovka

Největší technickou zajímavostí modelu EHS je jeho ústrojí pohonu - konkrétně převodovka, kterou si MG vyvinulo samo. Výrobce o ní mluví jako o desetistupňové, ovšem přesnější je konfigurace 6 + 4. Jde o to, že zařízení vlastně tvoří dvojice spojených robotizovaných ústrojí ovládaných jediným voličem. Šest stupňů náleží spalovací jednotce, čtyři elektromotoru, elektronika pak sama volí jejich kombinace. Přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.5 TGI poskytující 119 kW bere benzin z 37litrové nádrže. Tento objem nevypadá jako kdo ví co, ovšem podle posledních zjištění se průměrná spotřeba paliva u PHEV provozovaných v Evropě v rukou soukromníků pohybuje mezi 4,0 a 4,4 litru na sto kilometrů. V tomto světle už zásoba EHS vypadá přece jen jinak: vystačit by klidně mohla na více než 800 kilometrů! Ve firemních fleetech je sice situace poněkud zapeklitějších (průměr okolo osmi litrů), ovšem čínské vozy na tento segment obecně zatím tolik nemíří. Elektrická větev pohonu využívá baterii o kapacitě 16,6 kilowatthodiny. Papírově to stačí na 52 kilometrů, v praxi však máte velkou šanci dostat se i dále. Systémový výkon dosahuje úctyhodných 190 kilowattů, točivý moment 370 newtonmetrů, přičemž síla směřuje výhradně na kola přední nápravy. Zrychlení na stovku je hotovo za 6,9 sekundy, akcelerace může pokračovat až ke 190 km/h. Táhnout je možné až 1,5tunový přívěs.

Mimochodem podobně mimořádné jako převodovka jsou také poskytované záruky. Základ na vozidlo i konkrétně na systém hybridního ústrojí činí vždy 7 let, nebo 150.000 kilometrů a stejné je to také v případě baterie hybridního ústrojí. Neprorezavění je garantováno sedm let bez omezení nájezdu, evropská asistentce je v ceně automobilu první rok vždy a pak až čtrnáct dalších let v případě, že majitel provádí pravidelnou údržbu v autorizovaných servisech značky.

Fajnová kabina

Uvnitř vozu s rozměry 4574 x 1876 x 1685 milimetrů byste se měli zabydlet hned. Dveře se otevírají do širokého úhlu, obkladové materiály jsou většinou příjemně měkké, výhled s výjimkou směru šikmo vzad skvělý, ovládání jednoduché. Kvalita zpracování je zcela na úrovni zavedené evropské produkce. Potěší možnosti digitálního přístrojového štítu a také středového displeje s úhlopříčkou 10,1 palce: ten nabízí spoustu informací, ale také obrovskou škálu odstínů podsvícení. Řada odborných testů ale poukazuje na to, že ne vše se při jízdě hodí řešit přes menu a podmenu – proto Číňané přispěchali s několika fyzickými tlačítky pro některé frekventované úkony.

Základní objem určený pro zavazadla činí 448 litrů, po sklopení sedaček vznikne rovná plocha bez výrazného přechodu mezi podlahou a opěradly. Prostor nad ní pak má 1375 l. Užitečná hmotnost však není nijak závratná – dosahuje jen 346 kilogramů. Vzhledem k rozvoru 2720 mm nepřekvapuje dostatek místa ve druhé řadě, která navíc disponují opěradly s regulací sklonu. Přední sedadla jsou bavíc fixována vysoko, lidé na těch zadních si tak snadno mohou podsunout nohy

Nespěchat znamená být spokojený

Jakmile poznáte, že MG EHS preferuje klidnou jízdu řekněme do rychlostí poblíž českého dálničního limitu, oceníte jeho kvality. Převodovka vzdor své složitosti pracuje hladce a svižně (změna stupňů za 0,2 sekundy), žádné váhání nebo škubání na pořadu není. Zátah ústrojí je razantní, podvozek však před různými dynamickými hrátkami upřednostňuje komfort. Tehdy mimo jiné vynikne i výborné odhlučnění. Každý start vozu probíhá v hybridním režimu, stiskem tlačítka lze přejít na čistě elektrickou trakci. Při jízdě samozřejmě funguje (velmi účinná) rekuperace.

Pohyb je plavný, ani větší nerovnosti nebo výmoly neznamenají vyrušení posádky. Řízení automobilu s pohotovostní hmotností 1812 kilogramů zaujme přesností, jistota v zatáčkách je dostatečná. Ani brzdy nezklamou. Dobíjení 136kilogramového akumulátoru motorem probíhá rychle, celý proces lze navíc ovlivňovat přes nastavení. V takovém režimu se spotřeba pohybuje kolem sedmi osmi litrů benzinu na sto kilometrů.