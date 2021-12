Dovětek k dlouhodobějšímu testu: Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic je…

Chtěl jsem do titulku doplnit jedno slovo, které by plug-in hybridní SUV charakterizovalo, ono je ale trošku rozporuplnější osobností.

Asi to zní zbytečně negativně, „rozporuplný“ nemá za mě úplně pozitivní konotaci, ale tak to není. Plug-in hybridní GLE v mnoho ohledech překvapilo příjemně, vyloženě průšvihovou vlastnost bych takhle od boku vypálil jedinou (asi tušíte…), jenom si nejsem jistý, jestli bych si ho koupil. Jestli bych nezůstal u konzervativnější šestiválcové nafty.

Pro připomenutí

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic pohání kombinace dvoulitrového vznětového čtyřválce s výkonem 143 kW a nejvyšším točivým momentem 400 Nm a elektromotoru, který připojuje svých 100 kW a 440 Nm. Jak nepochybně víte, hodnoty nelze jednoduše sčítat, takže systémový výkon činí 235 kW a točivý moment se nám zarovnal na krásně kulaté a mohutné hodnotě 700 Nm. Ať to nemusíte hledat v tabulce – na stovku zrychlí GLE 350 de 4Matic za 6,8 s, maximální rychlost dosahuje 210 km/h (čistě jenom na elektřinu můžete frčet nejvýš stošedesátkou).

Ještě teoretická spotřeba, ať to máme z krku – kombinovaných 1,1 litru je tradiční plug-in hybridní sci-fi. Respektive, ona to může být i literatura faktu, jenom musíte mít nabito do plna, abyste podle WLTP ujeli elektrických 90 až 99 km a zbytek měřeného stokilometrového úseku absolvovali na naftu. A to vám pak na palubním počítači může skutečně svítit průměr 1,1 litru.

Spotřeba potěšila. A pak potěšila ještě víc!

Reálné zkušenosti bych zahájil s bezesporu nejdůležitější disciplínou pro plug-in hybridní vůz. Takže, za kolik, GLE 350 de 4Matic?

Když jsem psal skoro před rokem první test stříbrného SUV, byla zima, což pro elektrickou spotřebu nebývá nejvhodnější období. Nebylo. V únoru jsem psal, že v elektrickém režimu se spotřeba mercedesu často blíží 40 kWh. To je dost, vzhledem ke kapacitě baterky 31,2 kWh (i s běžné sítě nabijete GLE za 11,5 hodinu) je však i s takovými zimními hodnotami dojezd kolem osmdesáti kilometrů dosažitelný. Na tohle se skutečně můžete spolehnout – elektrický dojezd se pohybuje od osmdesáti kilometrů výš prakticky vždy.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

A pak jsme si se Standou udělali výlet. Nádherné babí léto, teploty nad dvacítkou, byl to srovnávací test spotřeby. GLE se v urputném boji o každou kilowatthodinu utkalo s čistě elektrickým bráchou EQC. A plug-in hybrid velmi překvapil! Jasně že prohrál, rozdíl proti elektrice však nebyl tak velký, jak jsem čekal. A rozhodně se neopakovaly zimní průměry ke čtyřiceti kilowatthodinám.

Projděme si souboj detailněji. Začínali jsme městem, kde elektrické EQC zapisovalo průměr 26,8 kWh, GLE bylo horší o snesitelných 35,8 kW. Následovala dálnice, zde jsme elektřině naměřili 24,7 kWh a plug-in hybridu 33,1 kWh. A poslední, okreskový úsek, přinesl následující výsledky – EQC 20,9 kWh, GLE 27,3 kWh. A celková čísla za náš elektrický test spotřeby (najeli jsme 71 kilometrů s průměrnou rychlostí zhruba 40 km/h)? EQC si odneslo nepřekvapivé vítězství s průměrem 24,4 kWh, plug-in hybridní GLE se však za svých 32,4 kWh stydět rozhodně nemusí. Spíš jde o překvapivě skvělý výsledek!

Nyní k čistě naftové spotřebě. Nejčastěji jsem se pohyboval do deseti litrů, výraznější městské vytížení, případně rychlejší dálniční využití, zvyšovalo průměry k jedenácti. To platí hlavně teď v zimě, v teplejších měsících jsem se mimo město a dálnici občas koukl i pod devět. Na naftový dvoulir to možná nejsou úplně skvělé výsledky, ale vzhledem k tomu, co všechno sebou plug-in hybridní GLE tahá (hmotnost 2,7 tuny…).

Pokračujeme s dobrými zprávami

Zatím jsme se – až na to malou zmínku o hmotnosti, k ničemu rozporuplnému nepropracovali, vždyť jsem vám říkal, že mě GLE 350 de 4Matic v mnoha ohledech překvapilo pozitivně.

Za největší klad bych rozhodně označil spolupráci obou jednotek. Přepínání mezi režimy, připojování vznětového motoru… všechno probíhalo dokonale hladce, skutečně bez sebemenšího zadrhnutí, škubnutí. Naftu zaznamenáte maximálně podle zvuku, to je jasné, vznětový čtyřválec je spíše kultivovanější jednotkou, ale zaslechnete ho. Nicméně celkově lze fungování soustavy označit za vyloženě vzorové.

Hodně rád jsem za to, že se u mercedesu při akceleraci nekoná tradiční hybridní zápřah spalovací jednotky ve vysokých otáčkách. Tohle se třeba Toyota snaží pomaloučku vychytávat a akustický komfort na palubě postupně zlepšovat, GLE 350 de 4Matic hlukem neobtěžuje od začátku.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

Velmi slušný elektrický dojezd jsem už zmínil, ještě bych doplnil, že GLE opravdu může fungovat jako elektromobil, aniž by to řidiče nějak zvlášť omezovalo (hlavně stran dynamických parametrů). Ve městě je takový provoz naprosto bezproblémový, v drtivé většině situací si při klidnější jízdě elektřina poradí i na okreskách, jedničkách… snad jenom při předjíždění může být dobré, že pod plynem čeká na svoji příležitost ještě naftová výpomoc. I na dálnici to jde, Mercedes dokonce mluví o maximální elektrické rychlosti 160 km/h. Nevím, možná z kopečka, při mých dálničních přesunech se nafta zapojovala nejčastěji kolem rychlostního limitu.

A ještě pár dobrých zpráv – velmi jsem se sžil s ovládáním palubních funkcí a infotainmentu. Alespoň takhle kdyby to fungovalo! I Mercedes však velmi pracuje na tom, abychom to neměli tak jednoduché a jeho nejnovější verze kapacitních tlačítek na volantu je to nejhorší, co v daném žánru vzniklo. Našeho GLE se naštěstí ještě netýkaly, zde i kapacitní ovladače fungovaly skvěle. A pod středovými výdechy se pak nacházel panel s tlačítky ventilace… krásné!

Obří pochvala směřuje k obrovskému vnitřnímu prostoru, naprostý blahobyt panuje hlavně ve druhé řadě. Ne že by vepředu nebylo místo, to vůbec ne, na zadních sedačkách ale velkorysost GLE vynikne ještě víc. Kufr se kvůli baterkám o něco zmenšil, 490 litrů může na papíře zaskočit (spalovací GLE disponují základním objemem 630 litrů), v praxi mi však litry nechyběly. Největší změna se stejně odehrála pod podlážkou, pod níž zkrátka nic využitelného není. Nad ní je už využitelnost kufru nezasažena.

Oslí můstek k obřím rozměrům…

… je to fajn, že si můžete na zadních sedačkách dát nohu přes nohu a na spolujezdce musíte zvýšit hlas, jak daleko od vás sedí. Jenže, zcela logicky, s vnitřním nadbytkem jdou ruku v ruce i vnější rozměry. S délkou 4,9 metru jsem ještě zvláštní problém neměl, šířka 2022 bez zrcátek už ale bývala oříšek. Díky GLE jsem se naučil být ke svému okolí vnímavější.

A pak ta kila, i na velké SUV je 2,7 tuny dost. Jak už jsem jednou napsal, hmotnost jsem nejvíc cítil v zatáčkách, v nichž se GLE tak nějak zvláštně převalovalo. I kvůli tomu, že od volantu nemáte absolutně žádné informace, bylo občas těžké odhadnout nájezdovou rychlost. Kolikrát jsem si už říkal, jestli jsem nebyl až moc sebevědomý, když jsem se ten tančík pokoušel srovnat do oblouku a GLE se svoji nadváhu snažilo namířit k apexu. Vždycky se nám to nakonec povedlo, mix nulových vjemů od podvozku a vysoké hmotnosti však nevytváří zrovna vlídné řidičské prostředí.

Komfort příplatkového vzduchového podvozku ale jednoznačně vyzdvihnout mohu. Netuším, jak jezdí plug-in hybrid na základním podvozku, s pětapadesátitisícovým příplatkem za vzduch však i na dvacetipalcových kolech tlumí skvěle.

A tohle by mi stačilo, abych si GLE 350 de 4Matic nekoupil

Znáte to, občas vám na jinak velmi dobře fungujícím autě vadí jenom jedna konkrétní vlastnost, ale vadí tak moc, že se přes ni nedokážete přenést. Možná to neznáte, mně se to každopádně občas děje, a stalo se i v případě plug-in hybridního GLE. Asi už tušíte, na co narážím. Ano, pověstné rekuperační samobrzdění. Jsem úplně v pohodě – nebo tedy skoro úplně v pohodě, s tím, že GLE před překážkou (nejčastěji před pomaleji jedoucím vozidlem) samočinně brzdí a tedy rekuperuje v elektrickém režimu. I zde bych tedy asi chtěl mít vše plně pod kontrolou, ale jak píšu, dejme tomu. Proč však funkce nejde deaktivovat v nejčastěji využívaném a pro fungování plug-in hybridní soustavy ideálním komfortním režimu, tomu skutečně nerozumím. Abych samobrzdění obešel, musel jsem přepínat do sportovního módu, kde ovšem elektromotor fungoval jen jako výkonnostní boost, čistě elektrická jízda možná nebyla. A to mi u plug-in hybridu účelné a vhodné opravdu nepřijde. Možná jsem přecitlivělý, ale tohle by pro mě byl nepřekousnutelný problém.

To bychom měli jednu rozporuplnější vlastnost, já bych přidal ještě jednu. Plug-in hybridní GLE 350 de 4Matic koupíte minimálně za 1.919.060 Kč, vznětový šestiválec GLE 400 d s výkonem 243 kW je dražší jenom o pětadvacet tisíc. Pro mě lehká volba.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic

Ale…

… třeba nadejde doba, kdy nás například do centra města skutečně pustí jen s elektrifikovaným pohonem. Nebo vám firemní kultura nedovolí čistě spalovací služebák. Nebo Mercedes v další generaci šestiválce už jednoduše nenabídne.

A najednou se bude plug-in hybridní vznětový čtyřválec jevit jako logická a možná i jediná volba. Já mám s GLE 350 de 4Matic jediný neřešitelný problém (asi nemusím opakovat), jinak jsem v zásadě spokojený - velmi oceňuji v prvé řadě sladění soustavy, neurážela mě dynamika, na elektrický dojezd kolem osmdesáti kilometrů a výš se můžete spolehnout, obrovský interiér potěší funkčností, o něco zmenšený kufr (proti spalovacím GLE) v praxi nevadí.

Možná je rozporuplný už ze své podstaty – snažit se o ekologii u pětimetrového SUV, které se díky dodatečnému elektromotoru a baterkám vyšplhá až na 2,7 tuny… zvláštní nápad. Ale překvapivě povedený. A třeba budeme mít plug-in hybridy rádi už jenom kvůli tomu, že oddálí přechod na elektromobily. Třeba. Já si dovolím alespoň doufat.