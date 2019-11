Dnes E.ON v České republice provozuje 44 veřejných nabíjecích stanic. Do tří let jich chce mít na 300. Na vybudování části z nich dostala dotaci.

E.ON se připravuje na očekávanou expanzi elektromobilů na českém trhu. Jestliže dnes u nás provozuje 44 veřejných dobíjecích stanic, do konce roku 2022 jich chce mít 300 napříč republikou. Na 50 AC stanic s pozvolným dobíjením a dalších 125 rychlodobíječek pro elektromobily získala letos podporu z Operačního programu Doprava. AC stanice budou budovány hlavně v jižních Čechách, na jižní Moravě a Vysočině. Ty rychlé pak po celé republice.

„Vedle vlastních prostředků k tomu využíváme i evropské programy FAST-E, NEXT-E a EAST-E, kterých jsme součástí,“ říká k rozšiřování infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily Martin Klíma, vedoucí Mobility Services společnosti E.ON.

Už v polovině roku získal E.ON dotaci od Ministerstva dopravy na výstavbu 50 AC stanic s pozvolným dobíjením. Jejich realizace vyjde přibližně na 15,5 milionu korun a podíl dotačních peněz činí zhruba 7,9 milionu. V říjnu pak uspěl se svou žádostí o příspěvek na stavbu rychlodobíječek, které budou stát 167 milionů korun, přičemž podíl dotace dosahuje 96,6 milionu.

„Cenu výstavby výrazně ovlivňuje připravenost konkrétní lokality. V některých případech je nutné vybudovat potřebná parkovací místa. Náklady na stavbu jedné pomalé dobíjecí stanice se teď pohybují mezi 150 a 300 tisíci korunami. U těch rychlých činí více než milion korun,“ přibližuje Martin Klíma.

Konkrétní lokality pro výstavbu firma teprve vybere s ohledem na atraktivitu a strategickou polohu. Na jihu Čech by každopádně měla ještě do konce tohoto roku vzniknout tři dobíjecí místa v Českém Krumlově. Další jsou v plánu v Lipně nad Vltavou, ve Frymburku, v Třeboni nebo v Českých Budějovicích. Na Vysočině poté v Třebíči a na jižní Moravě v Lednici nebo v Hatích u Znojma.

Pro pomalé dobíjení elektromobilů jsou vhodná místa, kde se lidé zdržují déle než jednu hodinu, protože podle statistik tráví u AC stanic v průměru 48 minut. Může se jednat o obchodní centra, sportoviště, kina, divadla, úřady nebo zdravotnická zařízení.

Naopak výstavba rychlých stanic z Operačního programu Doprava, které elektromobil dobijí do půl hodiny, je zatím ve fázi příprav. „Podmínkou přidělení dotace je jejich rozmístění po celé České republice. Tím doplníme naši stávající síť, která vznikala především na hlavních dopravních tazích. Našim zákazníkům tak zajistíme bezproblémové využívání elektromobilů po celém Česku,“ vysvětluje Helena Švejdová, projektová manažerka Mobility Services společnosti E.ON.

E.ON též jako první v České republice už otevřel veřejnou ultrarychlou dobíjecí stanici. Ta se nachází ve Vystrkově u Humpolce. Má momentálně maximální výkon 175 kW, v blízké budoucnosti však může nabídnout až 350 kW. Elektromobil tak dobije do 10 minut. Další takovou ultrarychlou nabíjecí stanici E.ON chystá u Rozvadova, otevřít by měla ještě do konce roku. Do konce roku 2022 pak budou následovat další dvě takové nabíječky.