Elektrický Mercedes EQS poodhaluje techniku. S těmito parametry míří do extraligy

Svůj vlajkový elektromobil představí Mercedes 15. dubna, na silnicích bychom první kusy měli potkat v průběhu srpna. Sama automobilka říká, že je to fakticky elektrický člen zbrusu nové třídy S. A když se podíváme na první technické podrobnosti, nemáme značce důvod nevěřit, s takovými čísly opravdu zamíří do těch nejvyšších prémiových pater.

Mercedes se například pochlubil výkonnostním rozpětím 245 až 385 kW. Taková čísla sama o sobě zaujmou, stříbrné šípy však chystají ještě minimálně jednu sportovnější a silnější variantu. V čerstvé tiskové zprávě je kromě toho zmíněno provedení EQS 450+ s 568 newtonmetry točivého momentu a EQS 580 4Matic s krouťákem 855 Nm. Mercedes dále uvádí, že vlajkový elektromobil dostane pohon zadních a všech kol (s elektromotorem vzadu, případně dvěma vpředu a vzadu). Maximální rychlost je omezena na 210 km/h.

Tím ale zdaleka nekončíme. Mercedes totiž naťuknul i baterie, jejichž využitelná kapacita je 90, respektive 107,8 kWh. Tvůrci hovoří o akumulátorech nové generace s výrazně vyšší hustotou energie, baterie jsou prý o 26 % efektivnější než v elektrickém SUV EQC. Software pro správu baterií si automobilka vyvinula sama a aktualizovat jej lze bezdrátově, takže je energetický management během celého životního cyklu neustále aktuální. Navíc inženýři mysleli na udržitelnost, takže třeba podíl kobaltu byl snížen na pouhých deset procent.

Řada chytrých řešení obsahuje například inteligentní řízení teploty, které akumulátory předehřeje, případně ochladí za jízdy. Tím se je snaží držet v ideálním teplotním okně, aby bylo následné rychlonabíjení co možná nejrychlejší. Samozřejmě se myslelo i na bezpečnost – Mercedes simuloval třeba přehřátí baterek či dopravní nehodu, během které by došlo k jejímu závažnému poškození. Na všechny takové situace by měl být model EQS připraven, třeba i díky robustnímu hliníkovému pouzdru. Šípy svým bateriím věří a nabízejí na ně záruku 10 let či 250.000 kilometrů, během kterých by neměla výrazně klesnout jejich kapacita.

Pozadu nezůstává ani samotné nabíjení. EQS podporuje rychlonabíjení o výkonu až 200 kW, u takto výkonné nabíječky byste měli dostat 300 kilometrů dojezdu za pouhou čtvrthodinku. A teď pozor, verze s větší baterií má na jedno nabití dle cyklu WLTP zvládnout až 770 kilometrů.

Kromě pokrokové pohonné a bateriové techniky pomáhá ke skvělým číslům i propracovaná aerodynamika. Vždyť Mercedes se chlubí součinitelem odporu vzduchu Cd 0,20, což je podle automobilky u sériového auta světový rekord. Kromě zakrytých spodních partií pomáhají i aerodynamická kola (od 19 do 21 palců, největší kola mohou mít dvaadvacet palců) či optimalizovaný zadní spoiler a aktivní mřížka vpředu.

No, na oficiální premiéru Mercedesu EQS se teď těšíme zase o něco víc, hlavně ale na první osobní zkušenost. Vlajková loď stříbrných šípů je mimochodem součástí ambiciózního plánu Ambition 2039, což je rok, do kterého chce mít Mercedes uhlíkově neutrální vozový park. Už v roce 2030 by polovinu prodejů měly tvořit elektrifikované vozy v podobě plug-in hybridů a elektromobilů. Inu, nechme se překvapit...