Volkswagen ID. Cross je dvojče Škody Epiq. Sází na prostor a schopnou techniku
Novinka od Volkswagenu kombinuje rozměry blízké t-crossu s technologií vyšších tříd. Dojezd až 420 kilometrů, praktický interiér a možnost tahat přívěs o hmotnosti 1,2 tuny z něj dělají všestranného partnera pro rodinný život ve městě i mimo něj.
S Volkswagenem v čele vstupují všechny objemové koncernové značky do nové etapy elektromobility zaměřené na cenově dostupné modely. Jednotlivé koncepty s výhledem na brzkou sériovou výrobu v poslední době předvedl Volkswagen. Na první polovinu roku 2026 je naplánovaná premiéra vozu ID. Polo včetně derivátu GTI a v létě trh obohatí crossover odvozený z právě odhalené studie ID. Cross Concept. V roce 2027 tažení završí sériové provedení ID. EVERY1.
ID. Cross Concept má být podle předsedy představenstva značky Volkswagen Thomase Schäfera ztělesněním hodnot automobilky. Do boje v segmentu kompaktních vozů jej vybaví technikou a systémy z vyšších tříd, lepší kvalitou a novým designem.
Právě ten má vozu dodat přátelský charakter a postupně jej převezmou další nové vozy. Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt čerpal ze stěžejních modelů, jako jsou Golf, Transporter nebo Bulli, a to zejména při návrhu C-sloupků nebo rovné spodní linie oken. Příď je zavalitá s pevným postojem a LED světelný podpis má připomínat vlídný, usmívající se obličej.
Ze segmentu SUV si ID. Cross Concept půjčuje plastovou ochranu ve spodní části a velká 21palcová kola se zakázkovými pneumatikami v rozměru 235/40 R21 od Goodyearu. Zadní partie mají stejně úzký světelný podpis tvořený osvětleným logem značky a lištou spojující tři samostatné LED segmenty po stranách.
S délkou 4161 mm, šířkou 1839 mm a výškou 1588 mm při rozvoru 2601 mm bude novinka elektrickou alternativou k současnému Volkswagen T-Cross. To znamená, že domovinou bude život v metropoli a na periferiích, ale příležitostně zvládne i delší cesty. Na tento účel odkazuje i název zeleného laku Urban Jungle.
Pětimístný interiér působí díky světlému provedení Vanilla Chai prostorně. Automobilka zmiňuje jeho nadstandardní šířku, pětimístné uspořádání a zavazadlový prostor o objemu 450 litrů, s možností přepravovat menší zavazadla v předním 25litrovém kufru.
Palubní deska kombinuje moderní minimalismus s ergonomickou přívětivostí. Spojuje 11palcový přístrojový štít se 13palcovou obrazovkou infotainmentu s hlasovým ovládáním a základními fyzickými tlačítky pro přímé ovládání klimatizace. Středový tunel nabízí velkou plochu pro nabíjení dvou telefonů a malý joystick. Na straně spolujezdce je dlouhá schránka s držáky na kelímky. Na nový volant se vrátila klasická tlačítka.
Příjemný pocit navozuje látkové čalounění spolu s ambientním osvětlením, kvalitní audiosoustavou a automatickým nastavením klimatizace. Tyto tři prvky lze nastavit najednou v rámci různých profilů. Na závěr nelze opomenout nově tvarovaná sedadla s možností sklopení pro krátký odpočinek.
Volkswagen ID. Cross Concept je postaven na platformě MEB určené cenově dostupným vozům. Výhledově projde rozsáhlou přestavbou na MEB+, která přinese vyspělejší akumulátory i software. Díky němu získají majitelé přístup k novým funkcím a dokonalejším jízdním asistentům v oblasti autonomní jízdy.
K pohonu předních kol slouží elektromotor o výkonu 155 kW. Baterie poskytuje dojezd až 420 km. Pro přepravu kol a dalšího sportovního vybavení má střecha nosnost 75 kg a vůz utáhne brzděný přívěs do 1200 kg při 8% stoupání.
