Elektrický VW ID.4 přijíždí ve standardních verzích, základ se vejde do milionu

Německá automobilka uvedla svůj druhý elektrický model z rodiny ID na český trh již koncem září minulého roku, tehdy si však zákazníci mohli vybrat pouze z úvodních speciálních variant ID.4 1st a 1st Max. Vzhledem k vrcholné konfiguraci baterií a elektromotoru, v kombinaci s bohatou výbavou, však cena začínala od 1.224.900 Kč, respektive 1.473.900 Kč za model 1st Max.

Nyní se však nabídka modelu ID.4 rozrůstá o standardní verze, jejichž cena startuje od 991.900 Kč za základní verzi City. Za tuto cenu přitom zákazníci dostávají základní sadu akumulátorů s dostupnou kapacitou 52 kWh, kterou lze nabíjet výkonem 7,2 kW (střídavý proud), respektive 100 kW (stejnosměrný proud).

Ve standardní výbavě základních modelů City najdeme například 19“ ocelová kola, paket Infotainment s 10“ obrazovkou systému Discover Pro, elektricky ovládaná a sklopná zrcátka, vyhřívaná přední sedadla, kůží obšitý multifunkční volant, středovou konzolu High, atd.

Výbava Style, jejíž cena začíná na 1.104.900 Kč, pak přidává například paket Comfort Plus, jehož součástí je třízónová automatická klimatizace nebo variabilní podlaha kufru. Paket Assistance znamená přítomnost přednárazového asistenčního systému PreCrash, zadní kamery nebo bezklíčového přístupu. Díky paketu Design navíc zákazníci dostávají LED Matrix světlomety IQ.Light, zadní LED svítilny a tmavě tónovaná zadní skla.

Od verze Life za cenu od 1.181.900 Kč nabízí ID.4 největší akumulátorovou baterii, jejíž využitelná kapacita je 77 kWh. Větší baterie rovněž znamená podporu rychlejšího nabíjení střídavým proudem (až 11 kW) i rychlejší rychlonabíjení proudem stejnosměrným (až 125 kW). K tomu přidává výbava Life ještě pakety Infotainment a Comfort.

S výbavou Business (cena od 1.283.900 Kč) si ale zákazníci polepší ještě o pakety Assistance nebo Design a výbava Family (od 1.314.900 Kč) usnadní cestování s rodinou díky paketům Comfort a Design ve verzích Plus. Příjemným bonusem verze Family je navíc panoramatické střešní okno.

Těsně pod vrcholem stojí výbava Tech, zaměřená na technologicky orientované zákazníky, jejíž cena startuje od 1.399.900 Kč. Zájemci se přitom mohou těšit například na pakety Infotainment Plus (obsahující systém Discover Pro s 12“ obrazovkou nebo head-up display s rozšířenou realitou), Comfort Plus, Assistance Plus (kamerový systém 360°, bezdotykové víko kufru) a Design Plus.

Vrcholná výbava Max, jejíž cena začíná od 1.486.900 Kč, pak k výše jmenovanému přidá například ještě paket Sport Plus a tepelné čerpadlo. Volkswagen se tak snaží nabídnout řešení pro téměř každého zákazníka.

Dodejme ještě, že modely ID.4 s 52 kWh baterií se dodávají ve výkonnostních variantách 109 kW a 125 kW, přičemž maximální dojezd na jedno nabití je cca 348 km dle WLTP. Verze s výkonnější 77 kWh baterií je dodávána pouze s elektromotorem o výkonu 150 kW a slibuje maximální dojezd cca 522 km dle WLTP.

Elektromotor je uložen vzadu a pohání pouze zadní kola. V závislosti na poloze opěradel nabízí VW ID.4 zavazadlový prostor o objemu 543 až 1575 litrů. Kromě toho si vůz poradí s nebrzděným vlekem do hmotnosti 750 kg, respektive brzděným vlekem do 1000 kg.

Kompletní nabídku si zákazníci mohou prohlédnout na stránkách českého zastoupení automobilky Volkswagen, respektive v konfigurátoru. V současnosti však ze stránek zmizel ceník modelu ID.3, který v nejbližší době v rámci změn pro nový modelový rok čeká rozšíření o novou základní verzi.