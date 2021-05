Elektromobily mohou být v Evropě levnější než spalováky již v roce 2027, tvrdí studie

Elektromobily sice v posledních letech urazily ohromný kus cesty, běžní motoristé však stále upozorňují na jejich známé nedostatky, jako je například omezený dojezd, zdlouhavé nabíjení nebo na mnoha místech nedostatečná infrastruktura. Vůbec největším problémem však zůstává vysoká cena.

Podle studie BloombergNEF, na kterou nedávno upozornil The Guardian, by se však měly ceny elektromobilů a automobilů se spalovacími motory v budoucnosti stále více vyrovnávat. A v roce 2027, tedy minimálně v Evropě, by se prý elektromobily mohly stát výhodnějšími.

U velkých vozidel, jako jsou například SUV a crossovery, by se však elektromobily mohly stát výhodnější než „spalováky“ již o rok dříve, tedy v roce 2026. V roce 2027 by pak měly následovat i menší modely, jako například hatchbacky.

Do roku 2030 by pak průměrná cena běžného automobilu měla hrát do kapsy elektromobilům – a to i bez zohlednění různých příspěvků a dotací, které jsou v zahraničních častým motivátorem k přesedlání na baterky. V Česku si o nich ale zatím můžeme jen nechat zdát.

Studie BloombergNEF by přitom měla vycházet z teorie, že stále masivnější výroba elektromobilů povede k dalšímu stlačování cen, zatímco u automobilů se spalovacími motory zřejmě cena poroste – například v důsledku stále přísnějších emisních norem.

BloombergNEF pak očekává, že se bude cena středně-velkého automobilu v roce 2026 pohybovat okolo 19.000 eur (cca 484.000 Kč) bez ohledu na typ pohonu (tedy motor/elektromotor). V roce 2030 už by ale podobné vozidlo s čistě elektrickým pohonem mohlo stát okolo 16.300 eur (cca 415.000 Kč), zatímco se spalovacím motorem by mohlo podražit na 19.900 eur (cca 507.000 Kč).

Pro srovnání pak BloombergNEF dodává, že dnes se cena průměrného středně-velkého elektromobilu pohybuje okolo 33.300 eur (cca 848.000 Kč), zatímco podobné auto se spalovacím motorem by mělo v průměru vyjít na cca 18.600 eur (cca 474.000 Kč).

Podle The Guardian, který na studii upozornil, však může být odhad BloombergNEF ještě celkem konzervativní. Podle jiné studie, kterou měla provést investiční banka UBS, by totiž k vyrovnání průměrných cen mohlo dojít již v roce 2024. Všichni se ale shodují, že cena baterií a komponent potřebných k výrobě elektromobilů bude klesat. A to celkem rychle.

Podle studie zadané neziskovou organizací Transport & Environment, propagující ekologičtější dopravu v Evropě, by dokonce cena baterií v tomto desetiletí mohla spadnout o více jak polovinu, na cca 58 dolarů za kW. Řada automobilek přitom vnímá překonání hranice 100 dolarů za kW za klíčový krok k masovější adopci elektromobility veřejností.