Volkswagen ukázal nové polo včetně ostré verze GTI. Na očích jsme je měli už dlouho
Nová generace elektromobilů značky Volkswagen přijde s osvědčenými jmény. Prvního počinu se dočkýme už zanedlouho.
Volkswagen mění strategii pojmenování svých modelů. Od roku 2026 začne kombinovat zavedená jména známá z vozů se spalovacími motory s elektromobily rodiny ID. Thomas Schäfer již dříve naznačil, že tradiční modelové označení jsou pro Volkswagen příliš cenná, vzhledem ke svému historickému odkazu, že by byla chyba je časem opustit.
O cenově dostupném malém elektromobilu odvozeného ze studie ID. 2all se mluví dlouho a stejně tak se stejně tak se vedly diskuze ohledně názvu. Ale nové strategie ponese název ID.Polo a bude poctou k 50. výročí tohoto kompaktního modelu.
Nová strategie propojuje oba světy – vozy se spalovacími motory i elektromobily – a má zákazníkům usnadnit orientaci v produktové nabídce. ID. nese význam pokroku a technologií, Polo je zase symbolem dostupných inovací, kvality a bezpečnosti. Volkswagen chce jejich spojením ukázat, že elektromobilita má být nejen moderní, ale i každodenní a cenově dostupná.
Vedle základní verze přijde i sportovní ID. Polo GTI, vycházející z konceptu ID. GTI. Na trh dorazí rovněž v roce 2026 a stane se elektrickým pokračovatelem tradice ostrých hatchbacků. Oba modely se poprvé veřejně ukážou v zamaskované podobě na autosalonu IAA Mobility v Mnichově v září 2025.
Současně Volkswagen odhalí i studii elektrického kompaktního SUV ID. Cross Concept, jehož sériová verze se stane elektrickou alternativou k T-Crossu. Uvedení na trh je naplánováno na konec roku 2026.
Nástup nových modelů otevírá pro značku novou éru. Volkswagen zdůrazňuje vyšší kvalitu zpracování, použití měkčených materiálů a kombinaci digitálních i fyzických ovládacích prvků. Nová generace elektromobilů má být díky tomu nejen dostupnější, ale i intuitivnější při každodenním používání.
Zdroj: Volkswagen I Video: Volkswagen