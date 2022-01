Fiat Ducato 9Speed v dlouhodobém testu (7. díl): Borec na konec

Fiat Professional splňoval emisní normu Euro 6 od roku 2015 bez redukce oxidů dusíku vlivem systému SCR s činidlem AdBlue. Šlo o ojedinělou firmu v segmentu lehkých užitkových vozidel a poznáte to podle pozice koncovky výfuku na levém boku furgonu.

Před zavedením filtru pevných částic končíval výfuk těsně za bočními dveřmi, po zavedení filtru pevných částic byl prodloužen až do poloviny délky bočních posuvných dveří. To platilo i v rámci Euro 6, jak zmiňujeme o několik řádků dříve. Do modelu Ducato se systém SCR dostal až s tímto novým vydáním, a změnu nenajdeme jen v posunu koncovky výfuku až za zadní hranici bočních posuvných dveří. Zásadní změna nastala v efektivitě motoru. Zatímco se Fiat Professional oprávněně vymezil vůči konkurenci v rámci Euro 6 jednodušším dočišťováním výfukových plynů bez nutnosti tankovat AdBlue, musel emise dohánět masivní recirkulací výfukových plynů pro snížení teploty ve válcích a z toho plynoucí malé množství oxidů dusíku. Jenže snížená efektivita spalování nafty si vyžádala její větší množství a do povědomí se dostalo, že užitkové fiaty Euro 6 mají poněkud větší apetit (kompenzovaný absencí systému SCR, vyšším užitečným zatížením a nižší výrobní i prodejní cenou).

Bez SCR už to nejde

Zavedením dalšího zpřísnění na požadavek Euro 6 D však už ani Fiat nedokázal splnit požadavky bez vstřikování roztoku močoviny. Italský výrobce se opět nespokojil s polovičním řešením a z nouze (SCR musí být) udělal ctnost. Na základě tohoto dlouhodobého testu můžeme odhadnout, že spotřeba nafty klesla u ducata mezi předchozím a současným provedením o ca 1,5 l/100 km, takže současná verze patří spotřebou nafty na špičku v segmentu. Dokládá to rovněž velká tabulka tankování a ujetých kilometrů, ve které vychází průměrná spotřeba nafty verze L3H2 s třináctikubíkovým nákladovým prostorem, nejsilnějším motorem a klasickým planetovým měničem momentu jen 8,42 l/100 km. Už se těšíme, až si nové ducato půjčíme s přímo řazenou převodovkou, se kterou u stejné velikosti furgonu odhadujeme spotřebu lehounce nad sedmi litry nafty.

Spotřeba paliva a náklady na km (bez DPH) Nafta (l) Nafta (Kč bez DPH) Ujeto (km) Průměrná spotřeba (l/100 km) Kč/km 35,66 822 428 8,33 1,92 42,11 929 497 8,46 1,86 47,75 1093 559 8,54 1,96 70,45 1566 844 8,35 1,86 59,27 1337 695 8,52 1,92 64,74 1493 753 8,59 1,98 73,71 1700 840 8,76 2,02 65,44 1595 765 8,55 2,08 53,90 1270 609 8,83 2,08 50,00 1318 592 8,45 2,22 47,30 1208 586 8,07 1,91 72,48 1754 914 7,93 1,92 25,44 616 318 8,09 1,93 SOUČET: 708,25 16.701 8400 8,42 1,97

Původní interiér

Se skvělým motorem o vysokém výkonu a nízké spotřebě nafty vlivem značného nárůstu teploty a účinnosti (vzniklé oxidy dusíku rozkládá močovina AdBlue) kontrastuje pojetí přístrojové desky. Před deseti lety patřila k top v kategorii díky velkému množství odkládacích prvků, ale po mohutném boomu mobilních telefonů a různých aplikací už není kam větší telefon uložit. Záplatou na tento nedostatek se stalo aktuální zavedení velkého středního displeje na přístrojové desce, který lze přes Android Auto či Apple CarPlay propojit s mobilem a nechat si jej zrcadlit na velký displej na přístrojové desce. V tomto případě jsme si mobil odkládali na poličku před spolujezdcem, protože na straně řidiče vhodné místo prostě není.

Nemůžeme přehlédnout ani držák na nápoje se dnem skloněným proti směru jízdy, aby během brzdění nápoj nevyšplouchl. V době motorů s výkonem kolem šedesáti sedmdesáti kilowatt to bylo důmyslné řešení, ale když sešlápnete akcelerátor u zkoušené nejsilnější verze Power se 130 kW a 400 N.m, tak vám voda vycákne dozadu raz dva.

LED všude

Na závěr dlouhodobého testu jsme si nechali nákladový prostor. Nové vydání ducata již má v něm výhradně světla LED. Nad zadními křídlovými dveřmi jsme měli kameru a pro snadné nakládání jsme mohli nechat vzduchové odpružení klesnout v rozsahu 70 mm. Díky přednímu pohonu se nakládací hrana nacházela extrémně nízko, takže současné ducato nabídne nejen velmi spořivý pohon, ale také excelentní schopnosti pro převoz nákladu.