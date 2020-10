Ford Mustang GT Convertible: Silně návyková záležitost

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Navzdory téhle drobnosti ale přiznávám, že pokud bych si někdy chtěl a mohl Mustang koupit, byl by to právě otevřený Convertible. Bez střechy totiž vypadá úžasně, člověk se cítí více v kontaktu s okolím a hlavně k vám takřka neustále doléhá fantastický zvuk jeho motoru. Barbarsky uřvaného vidlicového osmiválce, který je v dnešní emisemi svázané době neuvěřitelně osvěžujícím zpestřením života.

Někteří konkurenti přitom nabízejí možnost stažení či opětovného natažení při podstatně vyšších rychlostech – od 30 do 50 km/h. V případě Mustangu se navíc střecha nestahuje pod žádný kryt, ale zůstává odhalena. To na jednu stranu celý proces urychluje, na druhou stranu však v místech B-sloupku vzniká otevřený prostor, k jehož zakrytí Ford přidává dvojici krycích plastů. Ty je ovšem před natažením střechy potřeba opět vyndat a uložit, což vás bude stát čas (kterého při prudkých letních bouřkách není nazbyt) a ještě riskujete, že plasty časem ztratíte.

Střecha má poloautomatický mechanismus, takže je pro její otevření potřeba nejprve ručně odjistit centrální pojistku. Pak už jen stačí podržet tlačítko na rámu čelního skla a střecha se složí do prostoru za zadními sedadly. Úplné složení střechy trvá necelých 10 sekund, což ostatně potvrdil náš test, a spustit ho lze i za jízdy – ovšem pouze do rychlosti 5 km/h.

Kromě motoru, ke kterému se teprve dostaneme, je tou nejdůležitější věcí na Mustangu Convertible samozřejmě jeho plátěná skládací střecha. Ta je vyrobena z několika vrstev speciální izolační látky, která by měla zajistit tepelný i akustický komfort.

Celkem překvapivý byl pohled na zadní sedadla. V mém případě sice byla po většinu času zakryta větrným deflektorem, který umožňuje celkem pohodlnou jízdu bez střechy i ve vyšších rychlostech, po jeho odstranění však dostanete dostatek prostoru pro další dvě osoby. Jde sice spíš o nouzová sedadla, která využijete především se staženou střechou, rozhodně tu ale nejsou jen pro parádu či na odkládání věcí (například na kabáty je připraven háček na zadní straně přední hlavové opěrky). Bez střechy ovšem na zadní cestující fouká a po jejím natažení je zase připravíte o prostor nad hlavou. Větrný deflektor se navíc nedá moc dobře napasovat do kufru, což je další drobný nedostatek.

Tradičně tvarovaný tříramenný volant obšívaný kůží padne příjemně do rukou, zatímco kožené sedačky s výrazným bočním vedením opěráku i sedáku pevně drží tělo řidiče i spolujezdce. Líbila se mi také celková ergonomie vozu, kdy má řidič všechno důležité na dosah ruky, a dostatečný počet odkládacích prostor. Použité materiály sice nejsou kdovíjak oslnivé, stejně jako kvalita zpracování, jenže to zkrátka k Mustangu patří. Vždyť na začátku své historické cesty se jednalo o sporťák pro masy, což si vlastně díky své cenovce svým způsobem udržuje i nyní.

Po usednutí za volant Mustangu si nelze nevšimnout dalších odkazů na historii modelu, jako je například specificky tvarovaná palubní deska. Jenže podobně jako u exteriéru, i tady dominují moderní technologie. To je ostatně patrné již při pohledu na digitální přístrojový štít, který nabízí několik režimů zobrazení. Od klasických budíků, až po účelně poskládaný závodní režim.

Ford Mustang je legendou amerických silnic, na kterou jsme si ale museli v Evropě pořádně dlouho počkat. První generaci totiž modrý ovál představil již v roce 1964, do Evropy se však začala dovážet teprve generace šestá, která je na trhu od roku 2015. Od té doby ovšem Mustang prodělal několik modernizací, přičemž ta největší a nejvýraznější proběhla v roce 2018.

Motor, jízdní vlastnosti

Návykový svalovec

Ford Mustang je na českém trhu už nějakou chvíli dostupný pouze s jedinou motorizací, kterou je plnotučný 5.0 litrový vidlicový osmiválec Coyote. Ten nabízí víc než slušný nejvyšší výkon 330 kW (449 k) a nejvyšší točivý moment až 529 N.m. Jedná se však o atmosféru, kde si musíte výkon zasloužit až ve vyšším spektru otáčkoměru. Maximální točivý moment je sice dostupný při 4600 otáčkách, pro nejvyšší výkon si však budete muset dojít až na hranici 7000 otáček za minutu.

V tom se vám ovšem bude usilovně snažit zabránit desetistupňový automat, který řadí jak zběsilý. Dokonce i při obyčejné projížďce městem rychlostí okolo 50 km/h nemá problém zařadit 8. nebo i 9. rychlostní stupeň. Auto je tak s automatem o 0,5 litru úspornější než s manuálem, při papírové kombinované spotřebě rovných 12 litrů ale rozhodně nečekejte nejekonomičtější provoz. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Na chvilku se pojďme vrátit k automatické převodovce, která má pořád co dělat. Jak už jsem zmínil, během jízdy po městě si klidně nahodí 8. rychlostní stupeň a již krátce po překročení hranice 50 km/h sází devátý. Pokud si ale chcete užit trochu dynamiky, případně potřebujete předjíždět, začne automat brutálně podřazovat.

Ford Mustang GT Cabrio

Při plném sešlápnutí plynového pedálu si klidně podřadí o 4 rychlostní stupně, chvíli mu to ale trvá. A tak zatímco při jízdě pianko je automat poměrně plynulý a neznatelný, při kickdownu mu to už chvíli trvá a proces není úplně nejplynulejší. Všechny nedostatky ale autu ochotně odpustíte v momentě, kdy se zaposloucháte do jeho zvuku.

Ukřičený svalovec i dobrý soused

Už samotný osmiválec má fantastický projev, jenže pak je tu ještě výfukový systém se čtyřmi poctivými koncovkami a aktivní klapkou. Ta nabízí několik klasických režimů, jako je tlumený „Tichý“, „Normal“, výraznější „Sport“ a možná až extrémní „Závodní trať“, který vydává zvuky, jako když se otevírá pekelná brána.

Specialitkou je režim „Dobrý soused“, který umí zvuky výfuku téměř dokonale potlačit ve vámi nastaveném časovém období. Pokud tedy budete startovat v 6 hodin ráno, nemusíte se bát toho, že byste probudili polovinu ulice. Osobně ale nejsem dobrý soused a režim jsem vyzkoušel jen z nutnosti. Vždyť kdo by se dobrovolně připravoval o ten řev, který motor a výfuková soustava vydávají při nastartování?

Během jízdy pak výraznější projev motoru opět utlumuje automat, poručit mu však můžete i pádly pod volantem, na jejichž povely reaguje svižně. Naladění převodovky, stejně jako reakce plynu a citlivost řízení, se navíc mění i se změnami jízdních režimů, kterých Mustang nabízí opravdu hodně.

Krotitel divokých koní

Minimální pohotovostní hmotnost Mustangu Convertible s automatem se pohybuje okolo 1893 kilogramů, motor s výkonem 449 koní však dokáže s autem pořádně zacvičit. O tom ostatně svědčí akcelerace z 0 na 100 km/h v čase 4,8 sekundy, což je o 0,3 sekundy lepší výsledek, než v kombinaci s šestistupňovým manuálem.

Krotit tohle stádo koní a točivý moment 529 N.m na zadních kolech tak chce rozum a trochu respektu. Se staženou střechou může Mustang vypadat krotce, jenže při plném sešlápnutí plynu se umí zadní náprava pěkně nakrucovat i na suché silnici a se zapnutou kontrolou trakce. Pokud je silnice mokrá, nebo budete-li pokoušet přilnavost zadních pneumatik bez zapnuté kontroly trakce, může být hranice mezi srandou a neštěstím poměrně tenká. Ostatně není náhodou, že na tohle téma vzniklo několik internetových vtipů.

Ford Mustang GT Cabrio

V zatáčkách mile překvapil

Pokud se ale k autu chováte s rozumem, pak vás jistě mile překvapí svou ovladatelností. Časy, kdy uměly klasické Ameriky jezdit pouze rovně, jsou už totiž dávno minulostí. Našemu Mustangu přitom pomohla i nedávná modernizace, která se kromě jiného zaměřila právě na nastavení podvozku. Ten je standardně vybaven předními sportovními tlumiči a nezávislým zavěšením zadních kol Integral-link za příplatek 53.000 si však můžete objednat i adaptivní elektromagneticky řízené odpružení MagneRide. To upravuje tuhost tlumičů až 1000x za sekundu, díky čemuž může optimalizovat nastavení pro plynulejší jízdu, lepší přilnavost a nižší boční náklony.

Mustang Convertible je přitom v zatáčkách až překvapivě jistý a poslušný. Řízení je přesné a tak může být Mustang docela zajímavým náčiním pro sportovnější jízdu. Rozhodně se ale nejedná o tradiční sporťák na úzké a zakroucené okresky, což kromě výše zmíněné váhy připomínají i rozměry. Vždyť tenhle drobek měří na délku 4,7 metru a na šířku (bez zrcátek) 1,9 metru. Na úzkých silnicích se tak člověk soustředí spíš na to, jak někde nenechat zrcátko či neškrábnout disk. Pokud ale natrefíte na tu správnou silnici, nabídne vám Mustang naprosto parádní požitek z rychlé jízdy s nebem nad hlavou a fantastickou zvukovou kulisou.

Na horších silnicích umí být Mustang poměrně komfortní a jistý, tedy dokud nezačnete moc tlačit na pilu. Pak se vytratí jeho jinak spíše GTčkový pohodlný charakter a umí si i odskočit. Do velké míry ovšem závisí i na volbě jízdního režimu a s tím souvisejícím nastavením podvozku.

Pokud ale máte pocit, že jste to s rychlostí už přehnali, můžete se spolehnout na standardně dodávané kotoučové brzdy Brembo. Ty mají krásně ostrý a čitelný nástup, díky kterému se dá tahle masa oceli celkem příjemně a bezpečně zkrotit.

Věčně u pumpy

Pokud se ovšem za volantem Mustangu necháte unést, připravte se na to, že budete u čerpacích stanic trávit až nepříjemně hodně času. Automobilka totiž do Mustangu nadělila palivovou nádrž s objemem pouze 61 litrů, což se s odstupem času ukazuje jako zoufale málo. A to i při papírové spotřebě 12 litrů na 100 kilometrů, která ale vyžaduje silné sebeovládání.

Pokud se ale stejně jako já v prvních dnech necháte ovládnout monumentálním zátahem motoru, jeho zvukem a jízdou bez střechy (což ekonomičnosti provozu také moc nepřidá), může se vám na palubním počítači klidně objevit spotřeba okolo 18 l/100 km. Jakmile se člověk vydovádí a zklidní, dá se s Mustangem Convertible jezdit i za cca 13 l/100 km, což už není tak zlé. Můj nejlepší výsledek byl 12,8 l/100 km, dlouhodobý průměr se pak podle palubního počítače pohyboval okolo 13,5 l/100 km.

Kvůli omezené kapacitě palivové nádrže se vám může stát, že se na vás hladové oko rozbliká už při nájezdu cca 350 - 400 kilometrů, což není zrovna moc. Naštěstí se ale na rozdíl od elektromobilů s podobným dojezdem na jedno nabití nemusíte hodiny zdržovat u nabíječky.