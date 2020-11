Ford Mustang Mach 1 už si můžete objednat i v ČR. Kolik stojí? A kdy se k vám dostane?

Srdcem vozu, o němž Ford mluví jako o Mustangu s nejlepšími jízdními vlastnostmi, jaký kdy evropským zákazníkům nabídl, je celohliníkový atmosféricky plněný vidlicový osmiválec o objemu pět litrů, který je naladěný na nejvyšší výkon 338 kW (460 k) při 7.250 min-1.

Točivý moment vrcholí hodnotou 529 Nm v 4900 min-1. Oproti verzím pro americký a australský trh jsou tak evropští zákazníci ochuzeni o téměř 27 koní a 40 N.m točivého momentu. Standardní pětilitrový Mustang GT nabízí 330 kW.

Ford ovšem zdůrazňuje optimalizaci motoru pro sportovní jízdu na silnici i na závodním okruhu. Některé důležité komponenty, jako například otevřený vzduchový filtr, sací potrubí i škrticí klapky o průměru 87 mm, má Mustang Mach 1 společné s modelem Mustang Shelby GT350, prodávaným v Severní Americe.

Volnějšímu průtoku vzduchu motorem, který tyto komponenty přinesly, je přizpůsobeno naladění řídicí jednotky i vstřikovací soustavy, tvořené kombinací přímého a nepřímého vstřiku. Z Shelby GT350 pochází také přídavný chladič motorového oleje.

Mach 1 by měl potěšit také unikátním zvukovým doprovodem, o který se stará výfuková soustava s aktivním ventilem a čtyřmi koncovkami o průměru 4,5 palce (114 mm).

Zákazníci mají na výběr ze dvou převodovek. Desetistupňový automat se upraveným měničem točivého momentu dostal specifickou kalibraci, přizpůsobenou sportovnímu zaměření vozu. Novinkou je druhý chladič oleje, který podle Fordu navyšuje chladicí kapacitu o 75 procent.

Zajímavější volbou jistě představuje šestistupňový manuál Tremec 3160 vybavený vlastním okruhem chlazení a osazený dvoutalířovou spojkou. Díky tomu má převodovka snášet agresivní změny převodů ve vysokých otáčkách, včetně řazení nahoru bez ubrání plynu. Nechybí funkce automatického dorovnání otáček při podřazování.

Varianty s manuální i automatickou převodovkou jsou sériově vybaveny samosvorným diferenciálem, který má také vlastní chlazení.

Konstruktéři podle automobilky zapracovali na zlepšení aerodynamiky vozu, takže Mustang Mach 1 údajně vytváří o 22 procent vyšší přítlačnou sílu než Mustang GT. Zadní difuzor je převzatý ze severoamerického modelu Mustang Shelby GT500 a zakrytování spodních partií je opatřeno žebry, která vedou chladící vzduch k brzdám. Specifický zadní spoiler zajišťuje rovnoměrné rozložení aerodynamických sil mezi přední a zadní nápravu.

A cena? Mach 1 s manuální převodovkou startuje na 1.649.900 Kč, s desetistupňovým automatem na 1.719.900 Kč. Objednávat můžete už nyní, první auta by se měla na českých silnicích objevit v květnu příštího roku.

Pro srovnání, standardní Mustang GT Fastback s ručně řazenou převodovkou stojí nejméně 1.349.900 Kč, s automatem 1.399.900 Kč.

Standardní výbava Machu 1 zahrnuje například vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla, multimediální systém Ford Sync 3 nebo audiosystém B&O s dvanácti reproduktory. V ceně je i prodloužená záruka na pět let nebo 100.000 km. Unikátní by pak měla být nabídka laků, která by mohla odkazovat na ikonické modely Mach 1 z 60. a 70. let.