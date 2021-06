Ford s technikou Volkswagenu se už rýsuje. Představí se v roce 2022

Automobilky Ford a Volkswagen v roce 2019 oficiálně oznámily alianční spolupráci, která počítá s několika projekty. Jedním z nich je i použití volkswagenovské platformy MEB vyvinuté pro elektromobily značkou Ford. Co od takového automobilu čekat?

Podle zákulisních zpráv půjde o crossover, který podle všeho zdůrazní americký původ tohoto výrobce. Šéf evropské centrály Fordu Stuart Rowley se totiž nechal nedávno slyšet, že značka do budoucna výrazněji užije své americké dědictví, aby se tak v Evropě odlišila od konkurence. Elektromobil postavený díky spolupráci s Volkswagenem by přitom měl už být součástí této strategie.

„Ford je nyní jedinou (mainstreamovou, pozn. redakce) americkou značkou v Evropě a to je jedinečná pozice, na které můžeme stavět. Mnoho lidí přitahuje některé z těchto charakteristik a pouze Ford může na trh přinést takové produkty,“ říká Rowley. Ford je aktuálně opravdu jedinou velkoobjemovou značkou z USA, která v Evropě ve velkém prodává svá auta. Chrysler zde nějakou dobu nepůsobí, Chevrolet nabízí leda sportovní modely, jako je Corvette a Camaro. Jeep pak sice na evropském trhu nechybí, ten se ale orientuje výhradně na SUV a terénní auta.

Chystaný crossover s elektrickým pohonem by tudíž mohl využít některých prvků odkazujících na Bronco či Explorer, primárně modely pro USA. Podobná strategie u Mustangu Mach-E, inspirovaného klasickým pony carem, se ukázala jako úspěšná, a tak to značka chce zkusit také u dalších modelů. Vůz přitom podle zákulisních zpráv obdobně velký jako Volkswagen ID.4. Podobně jako on by mohl nabídnout také pohon všech kol.

Vnitřek pak má použít supermoderní obrazovku multimediálního systému s širokou úhlopříčkou. Ford v této oblasti nově spolupracuje s Googlem, a tak by právě elektrický crossover mohl jako jeden z prvních modelů značky použít nový infotainment na bázi Androidu.

Elektrický Ford s technikou od Volkswagenu se má představit v roce 2022 s tím, že prodávat se začne o rok později. Vyrábět se bude v továrně značky v německém Kolíně nad Rýnem. Je přitom klíčovou součástí plánů Fordu na elektrifikaci evropského portfolia. Do roku 2030 chce značka na evropských trzích v segmentu osobních aut prodávat výhradně elektrovozy. Platformu MEB od Volkswagenu by později mohl použít i další model Fordu, byť automobilka zdůrazňuje, že na evropské trhy uvede rovněž elektroauta s vlastní technikou.