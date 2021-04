Huawei začíná s prodejem automobilů, SUV s nevšedním pohonem má 551 koní

Společnost Huawei, známá především výrobou chytré elektroniky, se během právě probíhajícího autosalonu v Šanghaji pochlubila zahájením prodeje svého prvního automobilu. Na jeho vývoji spolupracovala se společností Seres, nese označení SF5 a jde o celkem neobvyklý typ elektromobilu

Novinka, která by se měla časem objevit ve významných čínských Huawei obchodech, vsadila na rostoucí popularitu dynamicky tvarovaných SUV. SF5 tak může zajmout například zajímavě tvarovaným předním nárazníkem, atypickým LED denním svícením, dlouhou kapotou, zapuštěnými klikami nebo dynamicky se svažující zádí, díky níž mají zadní okna velmi zajímavý tvar.

Vzadu pak nechybí LED svítilny s osvětleným pruhem napříč pátými dveřmi. Novinka měří 4700 mm na délku, 1930 mm na šířku a 1625 mm na výšku, přičemž rozvor má hodnotu 2875 mm. Minimálně po stránce rozměrů tak můžeme SF5 zařadit například po bok Audi Q5.

Interiér působí moderně a minimalisticky, nechybí mu však bohatá technologická výbava. Za dvouramenným volantem je digitální přístrojový štít, zatímco uprostřed palubní desky vidíme obří vertikálně umístěnou obrazovku infotainmnetu s dotykovým panelem ventilace. V loketní opěrce je pak umístěn otočný volič jízdních režimů.

Posádku může rozmazlovat kožené čalounění, dřevěné obložení, nechybí kovové ornamenty, ambientní osvětlení, panoramatické střešní okno nebo přední sedadla s vyhříváním, ventilací i masážními funkcemi. Samozřejmostí bude propracovaná mobilní konektivita s možností snadného přenosu hudby či naplánovaných tras mezi telefonem a chybět nebude ani možnost vzdáleného ovládání chytré domácnosti.

Designéři si také dali záležet na prostorovém audio-systému Huawei Sound, který by měl nabídnout 11 reproduktorů a dva subwoofery. S tím souvisí také propracovaná zvuková izolace, včetně dvouvrstvých předních skel, díky čemuž by se do interiéru neměly dostávat zvuky motoru, vibrace ani jiné ruchy.

Nechybí ovšem ani bohatá technologická výbava po stránce jízdních asistentů a bezpečnostních systémů. Model SF5 by měl disponovat milimetrovým radarem, ultrasonickými senzory a řadou kamer. Ve výbavě by pak měl být adaptivní tempomat s funkcí jízdy v koloně, systém udržování jízdy v pruhu, předkolizní asistent nebo systém automatického nouzového brzdění.

Velmi zajímavý je také pohonný systém Huawei Drive ONE, který připomíná řešení Nissan E-Power. Pod kapotou by totiž měl být umístěn 1,5litrový čtyřválec, který ale funguje pouze jako generátor elektrické energie. O pohon se totiž jinak stará kompaktní baterie, která napájí dvojici elektromotorů o kombinovaném výkonu 405 kW (asi 551 k) s nejvyšším točivým momentem 820 N.m.

Seres SF5 by tak mělo zvládnout akceleraci z 0 na 100 km/h za solidních 4,7 sekundy. Dojezd na plně nabité baterie by se měl pohybovat okolo 180 km, po aktivaci spalovacího motoru by se však měl prodloužit až na více než 1.000 kilometrů. Bavíme se však o parametrech dle NEDC, takže realita jistě nebude tak optimistická.

Potěší však možnost využít vůz jako záložní zdroj energie. Díky podpoře technologie V2L totiž vůz může díky své baterii a elektromotoru fungovat jako nouzový zdroj energie pro domácnost. Díky podpoře V2V však může být použit také pro dobíjení jiného elektromobilu.

Společnost během premiéry vozu ještě neprozradila kompletní technické parametry, během příštích měsíců však plánuje vystavit vůz ve významných čínských Huawei obchodech, s čímž bude zřejmě souviset i odhalení kompletní specifikace. Už nyní ale známe cenu, která by měla startovat od 216.800 čínských jüanů (zhruba 720.000 Kč).