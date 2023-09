Hvězdy mnichovského autosalonu? Především do zásuvky!

V Mnichově se v těchto dnech koná další ročník věhlasného autosalonu, respektive veletrhu mobility, IAA Mobility 2023, který opět přinesl řadu zajímavých novinek. Na místě máme opět kolegy, kteří časem přinesou vlastní (foto)reportáže, ještě předtím se ale pojďme podívat na zajímavé novinky, které již veletrh přinesl.

Začít můžeme rovnou od domácí značky, tedy BMW. Jedním z největších taháků autosalonu se totiž stala premiéra konceptu BMW Neue Klasse, který má představovat budoucnost značky. Koncept sází na minimalistický design a počítá s novou generací elektrického pohonu, která nabídne až o 25 procent vyšší účinnost vozu a až o 30 procent delší dojezd. Pobyt na palubě by měla zpříjemnit nová generace systému iDrive. Na silnice by měla novinka vyrazit v roce 2025.

Svou premiéru zde však mají i nové modely značky Mini. Crossover Countryman sází na hranatější design, včetně několika stylů světelného podpisu. V interiéru zůstává charakteristický středový displej, který se naučil řadu nových funkcí. Technika je sdílená s BMW iX1, pod kapotou tedy najdeme elektrické pohonné ústrojí. Na elektřinu sází i nový Mini Cooper v páté generaci, který rovněž citelně povyrostl, kulatého stylu a světel se však nevzdal.

Volkswagen se na autosalonu pochlubil vizí ostrého hatchbacku budoucnosti, jak jinak než s elektrickým pohonem, který vychází z konceptu VW ID. 2all. Novinka s označením ID. GTI Concept nabídne jeden elektromotor, sportovní vzhled a v produkční verzi má být představena v roce 2026. Svou velikostí by se přitom nový model mohl zařadit mezi Polo a Golf.

Zajímavé novinky představila rovněž značka Mercedes-Benz. Ta přivezla produkční model třídy E All-Terrain, tedy elegantní kombík v pohorkách, opět rozvířila zvěsti o vývoji menšího modelu třídy G a vyvezla nový elektrický koncept třídy CLA, který by neměl mít daleko k produkční podobě.

Koncept kompaktního elektromobilu, zhruba ekvivalentu třídy C, sází na aerodynamický design, evidentně inspirovaný konceptem Vision EQXX. Základem je platforma MMA, vzadu by pak měl být umístěn elektromotor o výkonu 175 kW. Velikost baterie sice značka nezveřejnila, dojezd by se však měl pohybovat až kolem 750 kilometrů. Díky 800V architektuře přitom můžeme očekávat i rychlé dobíjení a podporu posílání elektrické energie z vozu do domácnosti či do sítě.

Francouzská značka Renault si pro mnichovský autosalon připravila premiéru modelu Scénic E-Tech, který označuje jako elektromobil pro rodinu se stylem SUV. Díky elektrické architektuře by měl vůz nabídnout bohatý vnitřní prostor, včetně chytrých úložných přihrádek, a chybět nebudou ani inovativní moderní technologie. K dispozici budou dvě verze elektrického pohonného systému, přičemž výkonnější slibuje výkon 160 kW, dojezd přes 620 km a nabíjení při výkonu přes 150 kW.

V Mnichově se ovšem naživo ukázal rovněž koncept Opel Experimental, Tesla přivezla modernizovaný Model 3 a značka MG představila svou širokou modelovou paletu, včetně extrémního roadsteru Cyberster.