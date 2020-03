Hyundai i10 1.0i Style – Malé auto s velkými přednostmi

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Za zmínku stojí i komfort sedadel a pohodlné nastupování vpředu i dozadu. Nová i10 tak může být příjemným společníkem nejen jako druhé auto do rodiny, se kterým budete jezdit po nákupech a rozvážet děti do škol, ale také jako primární vůz pro starší nebo sváteční řidiče.

Skutečným překvapením je ovšem prostor na zadní řadě sedadel, kde by mohla i10 konkurovat i některým modelům z vyššího segmentu, tedy malých automobilů. Při výšce 183 centimetrů jsem si pohodlně sedl sám za sebe a udiveně jsem zíral, kolik místa mi zbývá před koleny. S prostorem nad hlavou už to taková sláva nebyla, přesto už jsem zažil stísněnější dojmy i ve větších modelech. Tady se zkrátka sluší smeknout.

A když už srovnáváme design, mohli bychom se podívat i na rozměry. Nová generace i10 totiž povyrostla do délky o 5 mm (na 3670 mm) a do šířky dokonce o 20 mm (na 1680 mm). Ve výšce ale designéři naopak 20 mm ubrali (1480 mm), což v kombinaci s rozšířením pomohlo i10 k výrazně dynamičtějšímu vzezření. Zřejmě nejdůležitější však bylo protažení rozvoru o 40 mm (na 2425 mm), což je cítit ihned po usednutí (a to především na zadní sedadla).

Jízda s i10 je poměrně komfortní, a to i na šestnáctipalcových kolech s pneumatikami 195/65. Tlumiče si elegantně poradí s většinou výmolů, ovšem na větších dírách a při rychlejším zdolávání zpomalovacích prahů se rázům do karoserie zkrátka nevyhnou. Pokud si tedy potrpíte na komfortu, pak bychom preferovali spíše menší patnáctipalcové disky s pneumatikami 185/55, které jsou za příplatek 10.000 dostupné pro výbavu Smart a standardem pro nejvyšší výbavu Style.

Závěr

Hyundai i10 je skvělé městské mini, které dokáže překvapit prostornou kabinou a pestrou nabídkou bezpečnostní i komfortní výbavy. Snadno tak nalezne uplatnění nejen jako druhé auto do rodiny, ale také jako auto pro nenáročné řidiče, kteří se pohybují převážně po městě, nebo nepotřebují cestovat příliš často a s velkými břemeny.

Největší slabinu spatřujeme především v testované motorizaci, která sice stačí k nenáročné přepravě z bodu A do bodu B, ale víc od ní očekávat nelze. Šmrncovnímu designu zkrátka chybí trochu živější projev, který podle zážitků z prvních jízd nenabídne ani výkonnější čtyřválec. Situaci by však mohla do budoucna změnit ostřejší verze N-Line. Ta totiž nabídne přeplňovaný litrový tříválec o výkonu 74 kW.

Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že i se základní motorizací dělá nová i10 přesně to, co byste od ní očekávali. A i když testovaná konfigurace začíná od 299.990 Kč, ke spokojenosti většiny nenáročných řidičů by mohla stačit již verze Classic s příplatkovým paketem Go (celkem za 249.990 Kč), která nabídne bohatou bezpečnostní výbavu, manuální klimatizaci, přední elektrická okna, integrované rádio s RDS, bluetooth handsfree, výškově nastavitelné sedadlo řidiče nebo dojezdovou rezervu.

Nejlevnější verze modelu 219.990 Kč (Hyundai i10, 1,0i, Start) Základ s testovaným motorem 219.990 Kč (Hyundai i10, 1,0i, Start) Testovaný vůz bez příplatků 299.990 Kč (Hyundai i10, 1,0i, Style) Testovaný vůz s výbavou 362.890 Kč (Hyundai i10, 1,0i, Style)

