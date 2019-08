Hyundai Kona 1.0 T-GDI vs. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI – Malé crossovery letí

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor

Poslední dobou nám připadá, že netestujeme nic jiného než crossovery a různá SUV všech možných velikostí. A není se čemu divit. Když se podíváme na novinky představené v poslední době, podobně koncipované vozy mezi nimi hrají prim. Společnost bohatne, takže si je lidé mohou dovolit, přestože v mnoha případech jsou zbytečně předražené. Na módní vlně je totiž potřeba pořádně vydělat a více plechu taky něco stojí. A těm nerozhodným zkušení prodejci vysvětlí, že zvýšené auto je pro ně ideální, i když ho vlastně k ničemu nepotřebují. Takže prodeje SUV nerušeně stoupají, což platí i o nejmenším segmentu.

V něm se už zabydlely všechny důležité automobilky, které v českém prostředí zatím profitují ze skutečnosti, že výroba mladoboleslavského kamiqu se teprve rozbíhá. Takže jak si mezi malými SUV vedou nejprodávanější zahraniční značky Volkswagen a Hyundai se svými modely T-Cross a Kona?

Odvrácené tváře

Řekněme si to na rovinu: žádný vůz z testované dvojice nepatří mezi vyložené krasavce ani designové ikony. Při navrhování Hyundaie Kona se jeho tvůrci evidentně pořádně vyřádili, protože takovou změť výstupků, propadlin a plastových panelů u jiného modelu neuvidíte. Jako by se chtěli ubezpečit, že na sebe bude strhávat pozornost za jakékoli situace.

Jistě opáčíte, že to je vlastně hlavní úkol designu. Jenže se to nesmí přehánět a snažit se šokovat za každou cenu. Vždyť z předních světel rozdělených do tří samostatných segmentů by se člověku mohla zamotat hlava a úzká štěrbina – navíc falešná – nad maskou také vypadá zbytečně. Přitom silueta vozu působí vyváženě a nechceme zatracovat ani dynamicky působící vystouplé lemy blatníků nebo optické oddělení střechy se spoilerem od zadního sloupku. To t-cross má opačný problém. Vypadá jako typický volkswagen, tedy příliš konzervativně a bez většího nápadu. Jestliže si designéři Hyundaie museli dát obrovskou práci s rozmístěním všech těch ozdůbek, u Volkswagenu podle nás byli s prací hotovi do týdne. Podobnou krabičku s rovnými boky, strmým čelním sklem a useknutou zádí by totiž zvládlo nakreslit každé druhé dítě. Ani jednoduchá maska jim nezabrala příliš času a více zamyslet se museli jen nad poskládáním zadních světel a jejich propojením plastovou lištou s logem uprostřed. Na druhou stranu musíme uznat, že z t-crossu vyzařuje solidnost a bytelnost. Jihokorejci by neuškodilo více elegance a volkswagen by se měl naopak trochu odvázat.

Uvnitř uklizeno

Kabina extravagantního hyundaie se vrací do zaběhnutých pořádků a vyznávání tradičních hodnot. Jednoduché tvary palubní desky oživuje jen vodorovný prolis, který opticky odděluje vrchní část s kapličkou přístrojů, výdechy ventilace a obrazovkou multimediálního systému od spodní části. V tomto případě můžeme klidně říci, že v jednoduchosti je síla, a podobné rozvržení najdete i u ostatních modelů značky. Ergonomicky mu totiž není co vytknout. Velká tlačítka dohledatelná i poslepu jsou na místech, kde je očekáváte. Analogové přístroje jsou výborně čitelné a středový displej je dostatečně vysoko, aby byl v ideálním zorném poli řidiče – navíc se nám líbí kombinace dotykové moderny a klasických tlačítek kolem.

Po usednutí do t-crossu nám naopak připadá, že se zde designéři snažili dohnat manko z exteriéru. Členitá palubní deska je rozdělena do několika vertikálních segmentů. Nejvýraznější je okrasný panel, do nějž jsou zasazeny přístroje, obrazovka uprostřed i výdechy po stranách.

U volkswagenu oceňujeme množství odkládacích schránek, a hlavně jejich praktičnost. Obrovské kapsy ve dveřích pojmou i vzadu velkou láhev na pití, nahoře na palubce nechybí polička, pod sedadlem spolujezdce šuplík a cestující v druhé řadě mají k dobru i kastlík ze zadní strany loketní opěrky. Jedinou výtku v oblasti ergonomie máme k displeji multimediálního systému. Sice na něm najdete dva otočné ovladače, ale listování v menu probíhá jen prostřednictvím dotykových ikon, do nichž se poslepu netrefíte. Navíc je nízko, takže pro manipulaci s ním musí řidič odvrátit zrak od cesty před sebou zásadnějším způsobem než u hyundaie. Ještě že testovaný kus byl vybaven virtuálním kokpitem za 8900 Kč, na nějž lze také promítat mapu navigace.

Vnitřek hyundaie v testovaném provedení Premium oživuje interiérový paket s prošíváním, rámečky i bezpečnostními pásy v odstínu vnějšího laku. Zákazník si může vybrat ze čtyř barev. Patřičnou individualizaci ale nabídne i volkswagen, pro nějž jsou určeny tři barevné kombinace, ovšem za příplatek i pro vyšší stupeň výbavy.

Na dvou pólech

Hyundai ví, jak zákazníky přilákat. Kona se základní cenou 369.990 Kč patří mezi nejdostupnější malá SUV na českém trhu je dokonce jen o deset tisíc korun dražší než městský hatchback i20 se stejným agregátem 1.0 T-GDI 88 kW. Přitom je i základní provedení velmi slušně vybavené. Nejenže splňuje požadavky Světa motorů, ale přidává navíc hlavové airbagy, asistent pro jízdu v pruzích, tempomat či elektrické ovládání zrcátek. Škoda jen, že seznam příplatkových prvků je enormně omezený, takže první výbavový stupeň si můžete vyšperkovat jen o metalický lak a paket Safety s autonomním nouzovým brzděním. Proto doporučujeme druhou verzi Style. Za stále slušných 409.990 Kč dostanete nejen bohatší výbavu se střešními nosiči a rezervním kolem, ale také větší míru individualizace.

Volkswagen si svého nejmenšího SUV cení mnohem více. Silnější provedení litrového tříválce ohodnotil na 453.900 Kč, a pokud z konkurence vyjmeme prémiové značky Audi a DS, jde o nejdražší model v segmentu. Také rozdíl proti stejně silnému polu 72.000 Kč je více než výrazný. T-Cross se sice již v základním provedení Life pyšní i litými koly, koženým volantem, autonomním nouzovým brzděním či hlídáním slepých úhlů, ale i tak nám připadá vynaložená částka neadekvátní a lehce přehnaná. Levnější náhradní díly volkswagenu kompenzuje pětiletá záruka hyundaie.

Pořizovací náklady Nissan Juke 1.6 83 kW (etalon) Hyundai Kona 1.0 T-GDI 88 kW Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 85 kW Základní cena 343 100 Kč (Visia Plus) 369 990 Kč (Kona) 453 900 Kč (Life) Cena verze Světa motorů 343 100 Kč (Visia Plus) 369 990 Kč (Kona) 453 900 Kč (Life) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Airbagy hlavové Ne Ano Ano Asistent pro jízdu v pruzích Ne Ano Ano Automatická klimatizace Ne Ne 8300 Kč Autonomní nouzové brzdění Ne 10 000 Kč Ano Bezklíčkové startování Ne Ne 8300 Kč Bluetooth handsfree/USB/AUX Ne/Ano/Ano Ano/Ano/Ano Ano/Ano/Ano Dálkové odemykání Ano Ano Ano Dešťový/světelný senzor Ne/Ne Ano/Ne Ano/Ano El.ovládání zadních oken/zrcátek Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Kožený/multifunkční volant Ne/Ne Ne/Ano Ano/Ano Litá kola Ano (16“) Ne Ano (16“) Navigace Ne Ne 12 600 Kč Palubní počítač Ano Ano Ano Přední mlhová světla Ne Ne 4300 Kč Přední světlomety xenon/LED Ne/Ne Ne/Ne Ne/26 100 Kč Rezervní kolo Ano Ne Ano Tempomat Ne Ano Ne Vyhřívání předních sedadel 7500 Kč Ne 7400 Kč Zadní/zadní a přední parková senzory Ne/Ne Ne/Ne 10 900 Kč Metalíza 14 000 Kč 16 900 Kč 11 000 Kč Porovnání cen 343 100 Kč (100 %) 369 990 Kč (o 8 % horší) 453 900 Kč (o 32 % horší) Známka 1,00 1,50 2,50 Pořadí 1. 2.

Pobereme co nejvíc

Asi největší výhodu malých SUV před stejně rozměrnými hatchbacky vidíme ve větší světlé výšce a tím pádem i příjemnějším nastupování. Žádný z vozů v tomto směru nezklamal, což ocení zejména starší motoristé s omezenější pohyblivostí – sedadla mají testované modely ukotvená přibližně stejně vysoko nad vozovkou. Volkswagen navíc ukazuje výhody krabicovitého tvaru. Horní část jeho zadních dveří totiž kopíruje rovnou střechu a více zasahuje do závěrečného sloupku. Díky tomu při nastupování do zadní poloviny nemusíte vůbec sklápět hlavu, a když se usadíte, zůstane vám více volných centimetrů nad hlavou. Je ale dobré připomenout, že ani hyundai na tom není z pohledu vertikální prostornosti špatně a redaktora výšky 174 cm dělí od stropu ještě volných 8 cm. V podélném směru navíc t-cross doslova dominuje. Konstruktérům se podařilo kabinu poskládat tak, že fi gurantovi na zadních sedadlech zbývá před koleny ještě 14 centimetrů. Je to stejná vzdálenost, o kterou se podélně posouvá zadní lavice. Když ji tedy ukotvíme do přední krajní pozice, může na ní dospělý pasažér nouzově sedět.

Cítíme se zde neuvěřitelně uvolněně. Sedák je stejně jako v koně ukotven dostatečně vysoko, ale vzhledem k jeho délce ještě lépe podepírá stehna. Takovou pohodu jsme od 4,1 metru dlouhého vozu nečekali. Ale ani volných 9 cm u hyundaie nepředstavuje žádnou tragédii, spíše naopak. Pořád se jedná o lepší průměr segmentu. Navíc je v zadní části širší a při troše snahy pobere i tři cestující, kteří by se ve volkswagenu již značně tísnili. Je to však jediný rozměr, se kterým t-cross poráží.

V přední části totiž malý Němec kraluje. Řidič ani spolujezdec se nemusí bát, že by do sebe šťouchali lokty, protože výplně dveří jsou od sebe v nejširším místě 151 cm. Takovou hodnotou se pyšní nejprostornější vozy nižší střední třídy, městské hatchbacky jsou mnohem užší. Malinko zamrzí umístění sedadel blízko u sebe, což s sebou nese dvě negativa. Ruku musíte pořádně natáhnout, abyste si ji opřeli o loketní opěrku, a pravá noha řidiče je až příliš natlačena na středovém panelu. Kona je sice vpředu lehce užší, ale nabízený prostor dokáže lépe využít. Kdyby ještě její sedadla měla boční oporu a stejně dlouhé sedáky jako volkswagen, nic by nám nechybělo.

Údaje o testovaných vozidlech Hyundai Kona 1.0 T-GDI Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 168/9 159-173/0-14 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 92-101/93 94-102/95 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 7-16/8 9-17/10 Šířka interiéru v loktech P/Z, v ramenou P/Z (cm) 147/146, 139/134 151/143, 140/132 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 48 x 49/47 x 52 51 x 48/50 x 50 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 51 61 x 48 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 84 x 108 80 x 98 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 70/185 70/189

Hledání pravdy

Přestože malá SUV potkáte zejména v městském provozu, určitě by jim neměl chybět prostor pro zavazadla. Vždyť stratégové většiny automobilek se netají tím, že by měla převzít roli malých praktických kombíků. A takový Volkswagen T-Cross k tomu má slušně nakročeno. Když se totiž podíváte do technických údajů, svítí na vás objem 455 litrů. To není o tolik méně než 530 litrů u Fabie Combi, jejíž karoserie je však o 154 mm delší. Že by zázrak německé konstrukční školy? Ale ne! My pravdu známe. Jak jsme již zmínili, t-cross dostal podélně posuvnou druhou řadu sedadel a vyzdvihovaných 455 l se vztahuje k jejímu ukotvení zcela dopředu. V tradičním uspořádání, kdy je lavice vzadu, se musíte spokojit s 385 litry. I tak jde o slušnou hodnotu posouvající nejmenší SUV značky Volkswagen do lepšího průměru. K tomu ještě můžete připočíst plusy v podobě standardního dojezdového náhradního kola nebo dvojité podlahy. Kvalitu zpracování navíc dokládají polstrované podběhy kol. Nechybějí háčky ani poutací očka.

Plastové výlisky v bocích kufru kony sice působí levněji, ale na praktičnost vliv nemají. Háčky a očka v něm najdete také a základní objem 361 litrů představuje velmi slušnou hodnotu. Při porovnání s rekordmany segmentu nabízejícími 410 litrů by dostal stejně jako volkswagen známku 1,50. Jenže t-cross z rukávu vytáhl další trumfy. Nejvýraznějším je variabilita kabiny zahrnující nejen posuvnou druhou řadu, ale i sklopení opěradla spolujezdce. Potom můžete uvnitř převážet přes dva metry dlouhé předměty. Proto jsme koně zhoršili známku na dvojku.