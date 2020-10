Indian FTR 1200 S Race Replica: Láska na první pohled a třetí svezení

Test by měl být v první řadě objektivní, ale co naplat, obzvlášť u motorek zásadně vstupují do hry emoce. O nich přece mašina je. Když americký Indian potvrdil, že bude vyrábět naháč inspirovaný úspěšným závodním strojem Scout FTR750, a ukázal světu sexy nahrbenou motorku s krásným červeným trubkovým rámem, mohutnou dvanáctistovkou v hrudi, dvěma rourami výfuku a optimálním poměrem moderních a retro prvků, šel jsem do kolen. To je přesně ta mašina, jejíž plakát bych si před čtvrtstoletím pověsil do pokoje a kvůli jejímuž osedlání jel autobusem na výstavu.

Jenže nemusím, protože ji svírám mezi stehny, proplétám se Prahou a mířím na klikaté okresky. A je mi do breku. FTR mi prostě nějak nesedlo. Tvrdý podvozek není do města to pravé ořechové, vyšší posez jsem nečekal, zápěstí si moc nerozumí s odtažitým elektronickým plynem a při popojíždění ucpaným městem mi motorka zbrkle pocukává. Holt život. Když konečně přemluvíte na rande krásku, po které slintáte už roky, taky kolikrát zjistíte, že se nemáte o čem bavit. Zkrátka dnes nepřeskočila ta očekávaná jiskra, nedošlo k souznění duší, není mezi námi ta chemie.

Druhá šance

Odstavil jsem FTR do garáže, chvíli se ještě kochal pohledem a šel se z těch rozpaků vyspat. Co se stalo, nechápu. Mašina jako by si přes noc skočila do vztahové poradny, prostě ráno cestou do práce to najednou byla fajn holka, se kterou jsme hned našli společnou řeč a domluvili se, že tomu dáme ještě šanci a odpoledne si někam vyjedeme.

Náhle jsem si připadal jak zamilovaný puberťák. Nemohl jsem se dočkat, měl motýly v břiše a těšil se, až ji osedlám. Jako by to byla jiná motorka než včera. Naše těla i nátury skokově souzněly, já začal tahat za plyn víc a víc a najednou si uvědomil, že s ní chci strávit zbytek života.

Svět motorů 43/2020

Americký svéráz

Indian FTR 1200 je zvláštní stroj. Naháč, řeknete si. Ale s většími zdvihy odpružení, velkými balonovými pneumatikami a celkovou inspirací v závodní mašině, která krouží po hliněných zámořských oválech. Vidlicový dvouválec o objemu 1203 cm3 je zárukou charakteru, logo Indian zase známkou kvality. Provedení detailů je prvotřídní a do hluboké perleťové metalízy máte chuť skočit šipku.

Motor má sice základ v cruiseru Scout, ale pro sportovní nasazení byl kompletně překopaný. Dává 90 kW a 120 Nm, což vypadá skvěle, nadšení ale zředí hmotnost 231 kg. Na nahou mašinu lehká nadváha, navíc spojená se svéráznou geometrií podvozku, takže v zatáčkách FTR vnímám jinak, než jsem si původně představoval. Je trochu těžší na předek a ze strany na stranu se nepřehazuje tak zlehka jako některé jiné motorky. Jenže ono se mi to začíná zatraceně líbit. S každou projetou zatáčkou jsme sehranější, připadám si jistější a za oponou prvotních rozpaků objevuji nekonečné hřiště plné ryzí dětské radosti. Palivovou mapu jsem mezitím přepnul do režimu Sport a ejhle, i s plynem jsem nakonec v pohodě. Kromě toho, že je motorka ostřejší, ovládá se nějak přesněji. Jedna věc bude zvyk, druhá pak menší prodleva. Paradoxně ucukané standardní nastavení jsem nakonec nepoužíval a buď jezdil pořád ve sportu, nebo si nastavil otupený režim do deště, ve kterém byly rozjezdy a pomalé manévry po městě nejplynulejší.

Ani po týdnu mě nepřestala fascinovat bezbřehá údernost mohutné dvanáctistovky, která se stejně ochotně převaluje v nízkých otáčkách, jako se roztáčí do těch vysokých, kde intenzivními vibracemi prozrazuje uspořádání V2. Převodovka řadí až neamericky přesně a pak je tu ten lahodný zvuk výfuku od Akrapoviče!

Nejdřív to tak nevypadalo, ale nakonec je z toho láska jako trám. Drobné pihy považuju za roztomilé vrtochy a cením si svérázného charakteru, díky kterému je „ta moje holka“ jiná než všechny ostatní. Nakonec to ale stejně nevydrželo. Rozkaz zněl jasně: buď ji vrať, nebo polož čtyři sta na dřevo. Zůstaly jen vzpomínky…

Plusy

Úchvatný motor

Jistý podvozek

Výkonné a nevadnoucí brzdy

Jedinečný design

Kvalita zpracování

Minusy

Zbrklý elektronický plyn

V otáčkách dost vibruje

Vyšší cena