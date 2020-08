Indian Challenger: Jedna z nejlepších motorek roku

Kořeny americké značky Indian sahají do roku 1897. Život jak na houpačce provázela slavná období, úpadky i úplný krach.

Výroba motorek současné éry se znovu rozběhla v roce 1998 a dnes má značka v portfoliu pestrou směsici luxusních strojů všemožných příchutí a charakterů.

Nový challenger je ve třídě takzvaných baggerů slušná událost. Kromě toho, že přiváží hodně silný estetický zážitek, přijíždí také s úplně novým motorem PowerPlus o objemu 108 krychlových palců, tedy 1769 cm3, který indian premiérově chladí kapalinou. Obří vidlicový dvouválec dává 90 kW (122 koní) a 178 newtonmetrů, což v tomhle segmentu ještě svět nezažil.

Rozdělování

Vzhled nové mašiny bude bezpochyby tím prvním, podle čeho se bude zákazník rozhodovat. Extravagantní baggery s dominantní bublinou na řídítkách vám buď sednou, nebo ne. Každopádně se musí nechat, že designéři indianu měli kuráž. Na nevelkém prostoru kapotáže se vyřádili o dost víc než úhlavní konkurenti od Harley-Davidsonu, nejpatrnější je to na efektní světelné technice – samozřejmě kompletně diodové. I když to nemusí být styl, který vás primárně oslovuje, vyplatí se věnovat challengeru ještě trochu pozornosti, protože design není všechno a tenhle mastodont má hodně co nabídnout.

Svět motorů 27/2020

V plné polní

Jde o cestovní mašinu, navíc luxusní značky. Vzhledem k ceně přes 800.000 Kč tak nelze mít jiné než nejvyšší nároky a challenger nezklame. Máme tu velké kufry na 68 litrů bagáže, superpohodlné sedlo, bezklíčkové startování, tempomat, konektor USB ve schránce, multimediální systém s dotykovou obrazovkou, palubním počítačem, navigací a bluetooth připojením, abyste si mohli vyhrávat do 100W repráků na cestu – smysl to má tak do 100 km/h, pak už nic neslyšíte. A taky je tu skvělá věc v podobě elektricky výsuvného plexi, které si při jízdě štelujete podle libosti. Ve městě jsme jej spustili pro nerušený rozhled a na dálnici vysunuli, aby na nás ani nefouklo.

Tak chutná dokonalost

Čekali jsme týden úporného zápolení s 365 kg těžkým monstrem, uvolněných vyjížděk a vibrací – je to přece V2. Jenže ono bylo všechno dost jinak…

Ta hmotnost je samozřejmě šílená, při pomalých manévrech je třeba plného soustředění, ale v pohybu jako by se vytratila. Neskutečně pohodová pozice za širokánskými řídítky nám dokonale sedla a stroj jako by se řídil úplně sám. I v utažených vracečkách, kde na tomhle typu motorek obvykle zápolíme s fyzikou, si připadáme lehcí a mrštní.

A tak stále zrychlujeme a najednou nám dochází, že si zakroucené okresky užíváme tempem, o jakém jsme na začátku testu ani nesnili. Podvozek je mimořádně tuhý, předek skálopevně drží díky vidlici Upside-Down (v této třídě rarita), ani známka po kroucení. Ani na velkých výmolech nic nedrnčí ani nerachtá, mašina je tuhá jak ingot. K tomu je tu sofistikovaný balík elektronických systémů, které neznatelně dřou, abychom se my za řídítky cítili pohodově – ABS funguje i v zatáčce, kde nás hlídá i dynamická kontrola trakce a regulace dávkování točivého momentu. Všechno funguje naprosto neznatelně, a tak řežeme zatáčku za zatáčkou, děsně si to užíváme a vůbec neřešíme, jestli se nám kapota líbí, nebo ne.

Mastodont

A pak je tu ten nový motor. Prostě fenomenální! Vibruje tak, abyste si byli vědomi koncepce V2, ale současně je krásně vyhlazený, plynule se rozjíždí a necloumá s námi tak, jak to dělají konkurenti s logem HD. Samozřejmě co bere jeden za výhodu, druhému připadá jako málo charakterní. Záleží na prioritách. Nás indian nadchl a pohltil. A k tomu ta síla! Naprosto brutální zátah a vytrvalost, v této kategorii strojů dosud nevídané. Vezmete za plyn a okamžitě jedete sto šedesát. Ale hned. V klidu, pohodě, jako by nic. Zkrátka jedna velká fantazie a náš respekt.

Plusy

Brutálně silný, kultivovaný motor

Mimořádný cestovní komfort

Výborné jízdní vlastnosti

Výkonné brzdy

Skvělá výbava

Minusy

K tomuto žánru patří vysoká hmotnost a cena