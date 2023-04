Indové nacpali 10 lidí do nového SUV, které vypadá jako starý Mercedes. K pohonu stačí 91 koní

Zatímco v Evropě a zámoří lamentujeme nad (ne)praktičností sedmimístných SUV, v Indii se rozhodli posunout praktičnost tohoto segmentu na zcela novou úroveň. Stačí se podívat na nové indické SUV Force Citiline, které nabídne dokonce až 10 míst, uspořádaných jako v minibusu.

Novinka na indickém trhu vychází z modelů Traf Toofan a Trax Cruise, které produkuje automobilka Force Motors a jejich historie sahá až do 90. let. Ve všech případech se přitom jedná o poměrně velká a hranatá SUV, která ve velkém připomínají design ikonického Mercedes-Benz třídy G. Nejde však o žádnou lacinou kopii.

Svébytný design ukazuje například kompletně přepracovaná maska s výraznými světlomety, svéráznou mřížkou chladiče a odlišným nárazníkem, kapota motoru však svými tvary opět připomíná Gčko. Karoserie pak celkově měří 5120 mm, přičemž rozvor má hodnotu 3050 mm.

Nejdůležitější je ale prostornost kabiny, vpředu svou koncepcí připomínající Land Rover Defender, kde vidíme celkem 4 řady sedadel, uspořádané v režimu 2 + 3 + 2 + 3. Všichni cestující sice sedí po směru jízdy, jak je ovšem z galerie patrné, na zavazadla už prakticky nezbyl žádný prostor.

Příliš slavné to nejspíš nebude ani s prostorem pro nohy, podle automobilky však Citiline nabízí nejlepší prostornost v každé řadě. Alespoň ve svém segmentu. Modely Trax Toofan a Trax Cruiser jsou však ještě větší – nabídnou 11, respektive 13 míst pro cestující. Vzadu už ale lidé sedí naproti sobě.

Vraťme se ale opět k modelu Citiline, do kterého se nastupuje prostřednictvím dvou párů tradičních dveří. Druhá řada je přitom rozdělená v poměru 60:40, zatímco uprostřed třetí řady je malý koridor pro přístupnost až dozadu. Mimochodem jistě potěší, že zadní cestující mají k dispozici vlastní klimatizační jednotku.

Pohon vozu zajišťuje letitý 2,6litrový vznětový čtyřválec Mercedes-Benz, který nabízí nejvyšší výkon 67 kW (91 k) a 250 Nm točivého momentu. Nafťák s common-railem by tak měl zvládnout i plně naložený vůz, který využívá tradiční konstrukci karoserie na rámu. Převodovka je manuální pětistupňová, bohužel však nevíme, zda zvládá pohánět všechna čtyři kola, nebo jen kola zadní.

To by však mohla být možnost pro připravovaný odolnější a robustnější model Force Gurkha, který automobilka teprve chystá. Podle informací RushLane by cena modelu Force Citiline měla v přepočtu startovat od částky cca 18.430, což je v necelých 400.000 Kč. Bavíme se však o indickém trhu, který má na vozy docela jiné požadavky.