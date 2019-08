Jaguar to s technikou BMW myslí vážně. Chce ji použít v novém SUV

Automobilka Jaguar Land Rover je po období růstu v krizi a nyní hledá různé způsoby, jak ušetřit. Snižování nákladů se týká i vývoje nových automobilů, kde JLR hodlá využít spolupráce s velkým rivalem BMW. Obě automobilky již potvrdily společný vývoj techniky pro elektromobily, v Británii se pak navíc stále častěji píše o tom, že Jaguar Land Rover využije i další komponenty z Mnichova.

Hovoří se o tom, že britský výrobce do budoucna využije agregáty BMW, a to konkrétně řadové šestiválce a možná i čtyřválce, a to v konvenční verzi i varianty pro hybridní pohon. JLR měl v minulosti s vývojem nových spalovacích jednotek problém, mnoho let očekávaný šestiválec Ingenium dorazil až loni, vedle toho se píše o tom, že unikátní pětilitrový osmiválec přeplňovaný kompresorem bude muset kvůli emisím skončit. A JLR za něj nemá adekvátní náhradu, zamýšlené nahrazení hybridním šestiválcem nemusí všem zákazníkům vyhovovat.

Nejnovější zprávy pak naznačují, že by Jaguar Land Rover mohl využít i platformu od BMW. Konkrétně by se mělo jednat o architekturu FAAR s pohonem přední nápravy a motorem vpředu napříč z nového BMW řady 1, které by Jaguar a Land Rover mohly využít ve svých nejmenších modelech.

Land Rover by tuto platformu měl využít pro příští generace Range Roveru Evoque a Discovery Sports, které dorazí někdy v druhé polovině příští dekády. A možná i pro zcela nový základní model, který by mohl oživit označení Freelander. Jaguar by ji zase chtěl použít pro chystaná malá SUV – jedno s běžnou karoserií a druhé „kupé,“ které mají dorazit někdy kolem roku 2025.

Britská automobilka by využitím mnichovské platformy náramně ušetřila, nemusela by totiž vyvíjet vlastní techniku pro tyto modely. FAAR je podle všeho modernější než architektura Premium Transverse Architecture užitá v dnešním Evoque a Discovery, která je jen modernizovaná verze dřívější techniky, přizpůsobená hybridnímu pohonu.

BMW by tím rovněž rozložilo náklady, což se mu též hodí. Automobilka s modrobílou vrtulí ve znaku už upravovala svoje výhledy pro nadcházející roky. I v Mnichově se musí kvůli nastupující elektromobilitě šetřit na všech frontách – vývoj nových elektromobilů něco stojí a jejich prodejní úspěch není vůbec zaručen.

Výhodná pro BMW by tato spolupráce byla i z toho ohledu, že má své továrny v domovině JLR. Závod v Oxfordu bude rovněž stavět vozy s platformou FAAR, zatímco závod Hams Hall se orientuje na motory. Z nich by to tak bylo blízko do podniků JLR, což by zjednodušilo logistiku.