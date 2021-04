Jak řídí olympijští medailisté: Václav Chalupa – Rolbou se mi splnil dávný sen

Tvrdí, že se motoristicky za poslední roky dost změnil. V čem nejvíc? Rozhovor se však také stočil k zapomenutým zážitkům z mládí. Co všechno na sebe vyzradil stříbrný olympionik Václav Chalupa?

Naposledy si s vášnivým motorkářem povídal zástupce šéfredaktora David Šprincl v roce 2013. Na Lipně. Třiapadesátiletý Václav Chalupa, jenž si vyvesloval stříbrný kov na olympiádě v Barceloně v roce 1992, zvolil o osm let později stejné místo. Tentokrát si však budeme povídat namísto přehrady v jeho rozestavěném domě u krbových kamen.

Pořád pro vás platí, že nejlepší auto je motorka?

Stále ji mám asi nejradši, i když tolik času na ni nezbývá. Plno věcí se holt změnilo. Teď je zastrčená mezi loděmi. Nicméně doufám, že až to tady dodělám, zase se do toho vrhnu.

Co považujete za hlavní změny?

Když jsem se na Lipno před nějakými čtyřmi lety stěhoval, sháněli rolbaře. O místo jsem se ucházel a získal ho. Takže jezdím rolbou.

Jaké to je?

Náročné!

V čem?

Dá se toho moc pokazit. Zpočátku jsem dělal vlny na sjezdovce, vyrýval spoustu hlíny. Každou směnu se mi povedl nějaký přešlap. Chlapi mě pozorovali a ptali se, jak se mi vedlo. Odpovídal jsem si vždycky dobře, dobře. Tak jsem si vyslechl: „Jó, my viděli, co jsi vyváděl!“

Zlepšil jste se?

Manšestr už umím, chytil jsem grif. Důležité je připomenout, že z hlediska jízdy to je sekačka. Má to plyn – šlápnete a jedete. Pak dáte nohu z plynu a rázem stojíte. Sice jsem zpočátku ze zvyku naprázdno dupal na brzdu, ovšem brzy jsem si to osahal. Ale ovládání frézy a radlice chtělo vážně trénink.

Vypadáte u toho tak zapáleně, když to vyprávíte…

Je to jako veslování, kde jsem si užíval pocit samoty. Podobné je to i v tom, že mi zůstal jistý boj s vodou. Byť v jiném skupenství. Skutečně mě to moc baví!

Svět motorů 13/2021

Přemýšlel jste dříve nad tím, že byste pracoval coby rolbař?

V hlavě jsem měl touhu jednou žít na horách. A někde vzadu jsem si k tomu nosil tenhle dávný sen, který se mi trochu překvapivě splnil.

Najde se ještě něco z motoristického soudku, co u vás prošlo zásadním vývojem?

Rozhodně se snažím víc předvídat, jsem opatrnější a klidnější, až mi to manželka někdy dává sežrat. S ní prý cesta trvá hodinu a půl, se mnou za volantem dvě.

Takže radši řídíte sám?

Jo, jsem vlk samotář.

Posloucháte aspoň rádio?

Hodně. Vzpomínám, jak jsem si ho namontoval do Škodovky 120 a obrážel Evropu v doprovodu country a nejvíc Zelenáčů. Pak jsem přešel na Lucii a Wanastowi Vjecy.

Co třeba Led Zeppelin a konkrétně písnička Stairway to Heaven?

Líbí se mi. Myslím, že by se mi s ní řídilo v klidu.

Podle výzkumu se jedná o vůbec nejbezpečnější singl pro šoférování. Za naopak nejhorší prý platí American Idiot od Green Day.

To bych zrovna neřekl. U sebe pozoruju, že pokud si zapnu skupinu Iron Maiden, mám sklony k akčnější jízdě.

Pokutován jste tedy nejvíc za rychlost?

Kdepak, jsem kliďas. Za život jsem dostal pouze dvě pokuty – a ani v jednom případě nešlo o překročení rychlosti. Poprvé jsem vezl staré foťáky po tátovi do bazaru v centru Prahy. Nechtěně jsem se ocitl v pěší zóně na Václaváku. Pamatuju, jak mi ten policajt řekl: „Vidíte, pane řidiči, to je chyták jako prase.“ Zaplatil jsem kolem tří stovek.

A ta druhá?

Ve Štětí jsem jel jednou bez papírů, protože jsme si se ženou furt střídali auta. Tam si zase pan policista myslel, že jsem ho ukradl. Pět set korun jsem vyndal, ani jsem nemrkl.

Rychlodotazník

Řízení auta vs. veslování?

Ve skifu permanentně couváte. Samozřejmě je zapotřebí se při obou aktivitách soustředit.

Čím teď jezdím?

Do hor jsem si pořídil Suzuki Jimny. Jinak mám ještě Ford Transit. Nesmí chybět ani dvě motorky. Zvlášť na harleye se v létě těším.

S jakým řidičským zlozvykem bojuji?

Držím volant pouze jednou rukou a často zobu jídlo.

Manuál, nebo automat?

Manuál! Automat jsem nikdy nevlastnil.

Co mi vadí na českých šoférech?

Když někdo na prázdném parkovišti parkuje u nákupních center a supermarketů nacpaný úplně u vchodu. Jako by nemohl udělat pár kroků po svých. A taky všeobecně bezohlednost.

Václav Chalupa...

… o mytí auta: Dřív jsem byl hodně pintlich po dědovi, jenž byl pilot letadla. Jeho vůz nesměl neumytý do garáže. Do doby, než jsem si pořídil rodinu a psa, taky jsem ho permanentně pulíroval. Teď už jsem ale dost slevil.

… o nejbláznivějších řidičích: Ti jsou jednoznačně v italské Neapoli. Tam je to neskutečný mazec. Každou chvíli od sebe nějaké skútry štrejchnou. Červenou na semaforech nehrotí, přednosti neřeší. Fakt divočina a chaos, který však ve výsledku funguje.

… o nejlepší motoristické radě: Dostal jsem ji od táty. Říkával, ať jsem obezřetný na silnicích, protože ten druhý může být ještě blbější než já. Řídím se jí dodnes.

Václav Chalupa