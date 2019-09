Jak se odstraňují graffiti z aut: Šest minut jemné likvidace

Na odstraňování ilegálních graffiti putuje v Česku rok co rok půl miliardy korun. Paleta terčů, již si vandalové vybírají, je pestrá jako švédské stoly pětihvězdičkových hotelů: fasády domů, lavičky, viadukty, podchody, výlohy a v poslední době také auta. Co (ne) dělat, když vám mizera pomaluje vůz?

Na ředidla zapomeňte

Podle Radka Hubeňáka, jenž se problematice sundávání sprejerských malůvek dlouhodobě věnuje, je nejdůležitější vyhnout se akcím typu „vzít pohotově ředidlo a dřít to dolů“. Pokud náhodou načapáte barbara s plechovkou v ruce přímo při činu, vyplatí se barvu nechat zaschnout. „Zní to možná zvláštně, ale je lepší vydržet klidně do druhého dne, vozidlo důkladně omýt a následnou péči svěřit do rukou profesionálů,“ poznamenává padesátiletý Hubeňák. Tím profesionálem však můžete být i vy a nemusíte automobil nákladně přelakovávat, nebo si ho zhyzdit acetonem a spol. Jak na to?

Je to skutečné!

Už nějakou dobu u nás lze koupit australské navlhčené ubrousky, jež prý bleskově dokážou smýt graffiti ze všech nesavých povrchů. Zda je to pravda, si vyzkoušíme na citroënu matky jednoho z redaktorů. Byť se strachem, nakonec dáváme zelenou zaneřádění pravého boku černým a žlutým sprejem. Po dvaceti minutách přejíždíme po nápisu prsty, barva se skutečně vsákla. Což nám na jednu stranu přidělává vrásky, co jsme to dopustili, na druhou stranu můžeme konečně konat a vrátit vše do starých kolejí.

Vůně pomerančů

Nasazujeme gumové rukavice (nejsou nutné), roztrháváme balíček a vyndáváme oranžový ubrousek, jenž je namočený v gelu. Pakliže nás neklame nos, cítíme z něj vůni pomerančů. „Nepletete se. Kapesníčky kromě přírodních alkoholů obsahují rovněž citrusové oleje,“ říká Hubeňák ze společnosti Umyjemto. Další krok představuje rozložení ubrousku a jeho zmuchlání do kuličky. Potom se už jemnými krouživými tahy dotýkáme počmáraných míst. Vážně není zapotřebí tlačit, barva čiperně vyplouvá nad povrch. Jenže nám před očima stále zůstává velká černá šmouha. Co s ní?

Hladký boj

Temný mrak na dveřích má ovšem symbolizovat finále. Neboť nyní se dostává ke slovu už jen utěrka a pár deci vody. Minuta pravdy. Stáhnutí jde překvapivě hladce na první pokus. Pro klid v duši (nikoli náš, ale redaktorovy maminky) raději přejíždíme plochu froté hadříkem ještě jednou. Stopy po nápisu nadobro skončily na smetišti dějin. Ani miniaturní tečky nikde nevidíme. Je dobojováno: ubrousek, rukavice a utěrku slavnostně vyhazujeme do koše přesně po šesti minutách a dvaceti vteřinách!

Karlův most

Závěrem připomínáme, že to svede úplně každý a rychleji než Miloslav Černý. To je ten muž, který má na svědomí noční likvidaci čmáranic německých sprejerů, jíž se v létě „předvedli“ na pilíři Karlova mostu. Za zmínku stojí též cena ubrousků. V balení dvaceti kusů vyjde jeden na šedesát korun, což je v porovnání s ředidlovým hazardem nebo přelakováním v řádech desítek tisíc téměř nic.

Na co si dát pozor

Graffiti nikdy nesundávejte z vozidla čerstvé! Nechte barvu vždy zaschnout.

Obecně však platí, že čím rychleji čmáranice sundáte, tím lépe. Ideální čas je do tří týdnů.

Barva občas steče z laku i do oblasti plastů. Na těchto místech můžete použít trochu víc síly.

Vozidlo před odstraňováním malůvek důkladně umyjte.

Pokud máte auto podomácku přestříkané, je pravděpodobné, že ubrousky stáhnou i tuhle vrstvu.

Víte, že…

… vlhčené ubrousky působí i proti bakteriím? Eliminují například streptokoky, stafylokoky nebo salmonelu.

… jeden kapesníček dokáže umýt graffiti až na dvou metrech čtverečních?

Honem pryč!

Otálet s odstraněním graffiti se nevyplácí hned ze dvou důvodů. Jednak sluneční paprsky mají vliv na to, že barva jde potom hůř dolů. „A hlavně platí nepsané pravidlo, že když to nikdo nesundá třeba do měsíce, začnou se na to místo slétat další. Z jednoho nevinného podpisu fixem pak může být rázem celá počmáraná dodávka,“ popisuje Hubeňák.

