Jak se padělají dokumenty: Šmejdi, co vydělávají na falešných liťácích

Větší je lepší, to je známá věc. A platí to i pro disky na autě, kde se vžilo heslo „kola dělají auto“. Co na tom, že celek s koly z trakaře pak mnohdy vypadá komicky.

Oficiálně je na auto můžete namontovat, ale až po dopsání větších disků do dokladů vozu. Znamená to projít administrativním procesem a mít v ruce potřebné dokumenty.

Každý prodejce kol je ale nedává – vždyť odhadem až třetina neoriginálních litých kol v ČR nesmí oficiálně do provozu! Natož aby absolvovala takzvanou zástavbovou zkoušku na konkrétní značku a model vozidla. Takže se čile obchoduje s padělky typových listů a prohlášeními autorizovaných prodejců.

Internetová diskusní fóra příznivců tuningu jsou plná rad a odkazů na „šikuly“, kteří vystaví falešné typové listy potřebné k zápisu. Zajímalo nás, jak byznys funguje. Podívali jsme se na něj proto podrobněji i s vědomím faktu, že tím pár našim čtenářům znemožníme nechat dopsat do dokladů gigantické disky, o nichž snili…

Bezcenný papír za tisíc

Stačilo zadat do internetového vyhledávače „typové listy“, a vyběhla nám řada možností na jejich získání. V ideálním světě by to nedávalo smysl, protože ke schváleným kolům dodává patřičné dokumenty výrobce zdarma.

Jenže nežijeme na Marsu a lidé to zkoušejí, jak se dá – takže si klidně můžete koupit falešné osvědčení i na součástky, které schvalovacím procesem neprošly.

Našli jsme dva inzeráty na serveru Bazos.cz a třetí na všeříkající webové adrese Typové-listy.cz. A rozhodli se typové listy koupit. Byť jsme se zdráhali dát třeba 2420 Kč za dokument, který se jinak dává ke schváleným kolům zdarma. A po delší komunikaci s prodejci typové listy pořídili. Chtěli po nás typ a model auta, rok výroby a velikost kol společně s jejich označením.

Dorazily nám dva typové listy, třetí „obchodník“ z bazoše se dostatečně podezřívavě kryl a listy nám nakonec nedodal. Chtěl nafotit auto i kola s detaily ze všech stran. Evidentně dobře věděl, že dělá něco, co by neměl. Jeden nám zase prodal typový list na úplně jiná kola. Takže vlastně nejde o padělek, jen je nám de facto na nic a předpokládá naši zdatnost při přesvědčování technika na STK. Nutno také uznat, že nás prodejce dopředu upozornil na metodu, která mu prý vychází. Není tak docela čistá…

Na STK to začíná

Ve třetím – nejzajímavějším – případě jsme za 1200 Kč (1000 + 200 Kč poštovné) koupili úplně bezcenný cár papíru, se kterým se nám na dalších místech vysmáli. Dokonce ani nevíme od koho. Prodejce s námi komunikoval výhradně emailem jako rychlekary@seznam.cz a nikdy se nepodepsal.

Po týdnu nám došel dopis v neprůhledné plastové obálce s odesílací poštou Pardubice 19. Ovšem coby odesílatel byla uvedena společnost Autokola s.r.o z Vlachova Březí. Pohled do veřejně dostupných rejstříků ihned prozradil, že už fi rma dávno kola neprodává. Podvod od první chvíle a prodejce se dobře kryje.

Hned při nejbližší cestě na jih jsme se vydali na místo udané provozovny. Navigace nás posílala na zámek, kde žádné obchody nejsou. Až po chvíli jsme spatřili v otevřeném skladu chlapíka v montérkách. „Kola tady opravdu prodávali, ale už nějakou dobu tu nikdo není,“ krčil rameny a ukazoval kamsi za budovu. To co jsme tam našli nás rozesmálo – ruinu v sutinách, kde pneumatikářské samolepky prozrazují někdejší slávu velkého dovozce. A před tím obecní multikára, protože se nájemné sklady přestavují na něco využitelnějšího. Tak tady nám opravdu nemohli vydat typový list s razítkem a datem sotva pár týdnů starým…

Nikdy bych to nepustil

S „naším“ protokolem jsme také zamířili na STK, kde musí začít i každý zájemce o zápis neoriginálních kol. Tam se totiž na kola a typové listy musí podívat technik typu „K“.

A hned jsme shořeli jako papír! „Tohle bych tedy nikdy nepustil,“ kroutí hlavou Jaroslav Čmolík, vedoucí stanice STK v Kolíně, kterému jsme list předložili. Razítko je zjevně zkopírováno ze vzoru a doplněno v počítači, podpis nečitelný a úplně chybí číslo schválení KBA. Stejně jako samotný protokol autorizační instituce přeložený do češtiny.

Udeřili jsme na prodejce, co tím zamýšlel. Ovšem podle něj si s tím jinde nelámou hlavu, ani nepožadují povinnou přílohu KBA. „Dnes pán zapisoval kola úplně v pohodě, dokonce to i ověřovali a v pořádku. Firma sice prý skončila, ale to neznamená, že list není platný. Jakmile to projde na STK, není problém to zapsat jakkoliv,“ dostalo se nám odpovědi.

Vzhledem k aktuálním vysokým pokutám pro techniky na STK je až s podivem, že by takový typový list bez příloh někde vůbec prošel. V metodickém pokynu pro STK je dokonce výslovně stanoveno, že kontrolní technik typu „K“ musí nejprve zkontrolovat pravost předloženého typového listu s originálním otiskem razítka prodejce. Poté má zkontrolovat shodu se vzorem a až nakonec fyzickou kontrolu kola, zejména značku KBA na ráfku.

V tomto případě ale vůbec nebylo o falešném razítku pochyb. Na fotce je jiné kolo. A námi vybrané disky ani žádnou značku KBA nemají…

Firma roky neexistuje

Na STK to ale ještě nekončí. I kdybychom tam dostali od technika kladné vyjádření, ještě bychom neměli vyhráno. Teď je zapotřebí nechat kola zapsat. A teprve až na úřadě se často falzum odhalí.

Zamířili jsme proto za technikem Petrem Dobrým z Odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy. S falzifikáty má bohaté zkušenosti, pár jich už odhalil. Ani na okamžik nezaváhá. „To je typický příklad. Firma Autokola už roky nefunguje. Každý tady u nás to ví, takže nemá šanci,“ kroutí hlavou nad odbytým padělkem typového listu.

Ačkoliv jako úředník nikdy nevidí fyzicky kolo na autě, může ho trknout i požadovaný rozměr na starý vůz. V našem případě pneumatika 215/40 R18 na jedničkovou octavii. „Když k nám přijde žadatel, který chce schválit dokonce devatenáctipalcové disky na auto, co má v dokladech maximálně šestnáctky, už je to pro nás varování k vyšší obezřetnosti,“ vysvětluje Petr Dobrý.

Někdy si podvodníci nedají ani práci s aktualizací typových listů, která přirozeně jednou za čas proběhne. „Před třemi lety jsme zachytávali hodně padělků. Největší dovozce totiž změnil sídlo a podvodníci si nedali práci ani s aktualizací padělaných dokumentů. Takže nám sem ještě nějaký čas chodili lidé se starou adresu a novým datem,“ krčí rameny technik Petr Dobrý.

Jako by lidé zapomněli, že i úředníci mají možnost ověřit si fakta obratem na internetu – pokud si například technici nejsou jisti, dívají se přímo na webový konfigurátor výrobce kol, kde hned vidí, pro jaká auta své výrobky homologoval.

Víme bezpečně o dalších falšovaných protokolech, které úředníci zachytili. Asi je příznačné, že jde často o sociálně slabší oblasti, jako je Karviná nebo Ústí nad Labem…

Proč někdo má, a jiný ne?

Nakonec míříme k dovozci, jehož se podvod také týká. Nejčastěji se totiž falšují protokoly společnosti Alcar Bohemia, jejíž typové listy a prohlášení autorizovaného dovozce se tisknou přímo v prodejně u dealera. Pokud jsou řádně podepsány prodejcem kol včetně razítka a data vystavení, nahlíží na ně úřad jako na originály typového listu, případně prohlášení autorizovaného dovozce. „Jenže my to bereme velice vážně a plníme vše tak, jak požaduje zákon. A někdo jiný si z toho dělá živnost,“ zlobí se Libor Rajdl ze společnosti Alcar Bohemia, když mu ukazujeme námi koupený typový list. Byť odkazuje na jinou společnost, hlavní identifi kátory patří právě Alcaru.

V zápatí totiž nacházíme zjevný pokus o napodobení jejich protokolů – shoduje se uvedené číslo osvědčení Ministerstva dopravy. Nakonec si Libor Rajdl všímá i obrázku v podtisku, na kterém je kolo AEZ prodávané právě a jen společností Alcar.

Marný boj

Renomovaní dovozci proti podvodníkům bojují a pár se jich už podařilo odradit, ale je to prý marný a trvalý boj. A ve finále beztak nikoho nechytí za ruku.

Ani nám se to ostatně nepovedlo. Veškerá komunikace s prodejcem probíhala přes e-mail. Máme uloženou komunikaci a projednávali jsme s Policií ČR další postup. Neoficiálně jsme se ovšem ze svých zdrojů dozvěděli, že takové případy stejně končívají odložením, protože nikoho neusvědčí. Zatím to ale vypadá na dobrý konec – prodejce slíbil peníze vrátit a tím pádem by se nám podvod vlastně nestal.

Problém je beztak systémový. Vykukům usnadňují práci vzory typových listů zobrazené na stránkách Ministerstva dopravy. Instituce padělané vzory zveřejňuje a informuje tak úředníky, techniky typu „K“ a podle svých představ i veřejnost – té je to pochopitelně většinou jedno.

Místo toho si na webu může formuláře za minutku stáhnout úplně každý a libovolně upravovat. A samozřejmě také kasírovat od těch méně poučených. Přiživuje se na tom řada vychytralců.

Už se na ně chystají

Řešením by mohl být uzavřený systém, kam už se každý nedostane. Ministerstvo už na něm prý pracuje. „Tam budou vkládat typové listy držitelé schválení, následně potvrzovat montáž na konkrétní vozidlo technici a úřad jednoduchým způsobem vykoná kontrolu – tedy existenci, či neexistenci takového záznamu,“ uzavírá Lenka Rezková z Ministerstva dopravy. Žadatel tedy žádný protokol vůbec nedostane do ruky, což nejspíš odpovídá 21. století.

Typové listy na kola jsou ale jen vrcholek pyramidy. Hojně se falšují také protokoly k zápisu tažného zařízení. Před časem zachytili úředníci ve větším množství protokoly ve slovenštině. Zájemcům jsou k ničemu bez ohledu na fakt, kolik za ně dali. Nelze je u nás uznávat. Přesto je veřejným tajemstvím, že někde dál procházejí. Stejně jako falešné typové listy na kola.

Cena varuje!

Podvodníkům nahrává už samotná příčina prodeje typových listů – v Česku se běžně dají koupit disky, které vůbec nemají schválení pro silniční provoz. Chybí jim značka evropské homologace E v kroužku nebo schválené německé organizace KBA. Už na první pohled je poznáte podle podezřele nízké ceny a odtušeného čínského původu.

Prodejci se kryjí jednou větou, že výrobky jsou určeny pro sportovní použití nebo offroad. Vlastně ani nic nelegálního nedělají. Přesto je na první pohled jasné, že nikdo nebude kupovat v prodejně autopříslušenství litá kola k vystavení v obýváku nebo jezdění po louce. Patří mezi ně i renomované obchody a supermarkety, které prodávají neschválené náhražky žárovek a doplňků mezi láhvemi s vodou a pečivem!

Taková kola procházejí i na STK. Pokud disky nekřičí svůj neoriginální původ do dálky, často si jich ani technik nevšimne. Stačí, že odpovídají rozměru v TP auta. Schválení do provozu pak už v praxi nikdo nehledá.

Mnohem složitější situace ovšem nastává, když na auto budete chtít namontovat disky většího rozměru, než stojí v dokladech. A pokud půjdete k výrobci auta pro posvěcení, žádné vám nedá – větší neoriginální kola jsou už nad rámec jeho zájmů.

Jak zapsat kola do dokladů?

Pokud v technickém průkazu auta nemáte zapsaná kola větší, širší nebo jinak nestandardní nad rámec uvedený v dokladech od vozidla, musíte je tam nechat doplnit na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Existuje ovšem víc variant, které mají i jiné řešení.

A) Máte typový list výrobce

Doklad musí odpovídat vzoru na stránkách MDČR a být potvrzen dovozcem a prodejcem. Vzápětí se musíte dostavit na provoznu STK, kde technik typu „K“ ověří shodu se schválením KBA (ABE), které musí být současně vždy přiloženo k typovému listu. Podstatné je, že schválení KBA musí být přeloženo do češtiny. Výrobce auta ale žádné potvrzení nedává a nemusí o tom ani vědět. Případné plnění záruk to nijak neohrožuje, jenže se nevztahuje na ona neoriginální kola.

B) Autorizovaný dovozce vám dal prohlášení

Prohlášení autorizovaného dovozce musí opět odpovídat vzoru v seznamu akreditovaných dovozců na stránkách MDČR. Nesmí chybět ani podpis a razítko včetně data prodeje. Montáž musí ověřit pověřená zkušebna na základě protokolu TÜV a vydat o tom posudek. Protokol TÜV musí být zase přeložen do češtiny!

C) Individuálně dovezená kola

Nejsložitější varianta, která vyžaduje schvalovací proces ve zkušebně. Stojí to asi 4000 Kč a nutnost auto s koly přistavit do zkušeben TÜV nebo Dekra. Úřad následně zapíše disky na základě kontroly kol na autě pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením KBA nebo posudkem TÜV a zkontroluje montáž na vozidle. Schválení KBA (ABE) nebo TÜV musí být obligátně přeloženo do češtiny.

D) Kola jsou typově schválena jako značkové příslušenství

Stejně jako v předchozích případech musí žadatel na úřadu předložit vyplněný typový list podle vzoru. A na něm razítko s podpisem prodejce. Tentokrát i prodej a montáž autorizovaným dealerem značky, který prověří i shodu se schváleným protokolem KBA. Díky tomu se už na úřadě nemusí přikládat k typovému listu.

Další příklady podvodů

Balíček All Inclusive

Na webu Bazoš.cz jsme natrefili na člověka, jenž podle vlastních slov dokáže zajistit originální typové listy homologovaných světových výrobců kol. A tak jsme ho oslovili. Komunikace začala koncem května přes mobil, respektive pouze telefonní hovory. Neznámého muže v první řadě zajímal model vozu, rozměry kol a také pneumatik. Pro to, aby nám kýžený dokument poslal, ovšem vyžadoval několik fotografií. Zadní stranu technického průkazu a především detailní snímky litých kol. V druhém rozhovoru z třetího června požadavky shrnul do dvou výstižných vět: Zachyťte zblízka vše, co je tam vyražené. A já s tím už nějak poradím. Možná jsme trochu naivně čekali, že mu budou stačit základní údaje, do SMS si napíšeme adresu a typový list nám do týdne přijde domů, jako to dělají jiní podvodníci. Tenhle pán ale působil velmi opatrně a současně dost erudovaně. Bylo na něm rovněž vidět, že nám chce za každou cenu pomoct.

Technický průkaz jsme byli schopni zaslat na emailovou adresu. Ztroskotali jsme však na raritních kolech, která jsme bohužel neměli k dispozici – čili požadovanou fotodokumentaci jsme nemohli dodat. Kontakt tak na několik dní zcela vyšuměl. Pán se ale začal za pár týdnů pravidelně ozývat sám. Dokonce slevil z ostražitosti a poslal textovou zprávu s tím, že má čas typový list vystavit – jen ať pošleme slibované fotografie.

Na naši otázku, zda nehrozí, že na STK neprojdeme, reagoval s ledovým klidem. Pokud budeme chtít, má známého na stanici technické kontroly, jenž nás údajně bez potíží pustí. Poslední možnost odhalení nepravostí? Obecní úřad, na kterém dělají samotný zápis do velkého technického průkazu. Ani tady nemějte obavy, tvrdil stoickým hlasem. Vystavovatel falzifikátů byl a stále je pravděpodobně přesvědčený, že jeho typové listy jsou tak propracované, že je dotyčný úředník nebude schopný odhalit. Vzápětí však radil, abychom pro jistotu zvolili menší město, v němž se už nikdo po původu typového listu pídit nebude. Zvlášť Praze (tam jsou podle něj obezřetnější) se doporučuje raději vyhnout. De facto tak nabízel balíček all inclusive. On si vezme na starost typové listy, pošle nás na spřátelenou technickou kontrolu a doporučí nám v jednom středočeském městě odbor dopravy, jehož zaměstnanci jsou jeho slovy „úplně v pohodě“. Podezření o spolupráci s úředníky jsou spíš lichá. Potřeba spolupracovat s STK je ale očividná, což nám i pán nepřímo potvrdil. Poslední bod, který nás logicky zajímal, představovala cena za typový list. Na rozdíl od konkurence ji tento muž neměl přesně specifi kovanou. Podle poznámek u inzerátu se pokaždé odvíjí od složitosti legislativního procesu. Určitým důvodem může být i to, zda objednavatel bude chtít i výpomoc na STK a tak dále. K detailům částky jsme se nicméně bez fotek kol nedopracovali. Téměř dvouměsíční komunikace tak zamrzla na mrtvém bodě.

Máme, co jsme chtěli. Ale…

Jakmile jsme objevili internetové stránky Typove-listy.cz, museli jsme je vyzkoušet. Vypadají velmi profesionálně a odkazují na kladenskou společnost MZB Auto. Ta je skutečným prodejcem litých kol a mezi ostatními obchodníky jsme zaznamenali i její vysoké renomé. Na naše dotazy první dny nikdo nereagoval, až se nám ozvali s nabídkou. „Na vaše kola Gepard nelze typový list vystavit, protože jsou z Číny.“ Na otázku, co s tím, jsme se ovšem vzápětí dozvěděli, že pokud budeme souhlasit, napíšou nám typový list v naprosto stejném rozměru. Prakticky ihned nám do e-mailové schránky dorazila informace, že typový list odešlou ještě týž den na udanou adresu. A také během několika dnů došel. Už na první pohled vypadá jinak než v prvním případě, který popisujeme v hlavním textu. Obsahuje veškeré náležitosti a přílohu TÜV. Předložili jsme obojí odborníkům, kteří by podle svých slov nepojali žádné podezření. Vše má ale zásadní vadu – protokol je na jiná kola Alutec Ike s homologací KBA. Pokud by technik typu „K“ hledal homologační značku na našich discích Gepard opravdu důkladně, žádnou by nenalezl. A nakonec není splněn ani administrativní požadavek – protokoly totiž musejí být přeloženy do češtiny, jenže jsme je dostali v originální němčině.

O podvod tentokrát ovšem nejde, protože jsme souhlasili se zasláním s vědomím určení pro jiný výrobek. Teprve až ve chvíli, kdy bychom je předložili na STK a úřadě, podíleli bychom se na podvodu.

Jak poznat padělek?

1) V adrese dovozce dělají podvodníci často chybu a hned prozradí

2) Není složité zjistit, jaké značky má dovozce v nabídce, Alcar neprodává kola Rotiform

3) Razítko a podpis musejí být originály, nikoliv naskenované kopie

4) Snímek kola musí odpovídat realitě na autě

Test kol na octavii: Proč se ptát po původu?

Zkušebna TÜV si letos na jaře posvítila na neoriginální litá kola na současnou octavii. Na volném trhu v ČR koupila sedmnáct kol v rozměru 16, 17 a 18 palců. Mezi nimi tři originální disky z prodejen Škody Auto a také padělky, dokonce včetně znáčku automobilky. Kola pak prošla stejným testem, který je potřeba pro homologaci na evropském trhu. V tomto ohledu všechna kola obstála, byť s odřenýma ušima. Stačí totiž pouze fakt, že se nerozpadnou. Mohou i popraskat, a dokonce je přípustné, aby upadlo méně než 90° z obvodu, tedy celá čtvrtina límce. Jenže TÜV šel ještě dál! Ve své režii zjišťoval, zda kolo přežije, když s ním řidič rychle vjede do výtluku nebo na retardér. Tady už se ukázaly rozdíly. Levné nehomologované ráfky se ohýbají, praskají, jeden se dokonce úplně rozlomil napůl. A zrovna ten, který má připomínat devatenáctipalcová kola pro Octavii RS!

Rada techniků je proto jednoznačná – při koupi neoriginálních disků na svoje auto požadujte minimálně značku KBA nebo E v kroužku, které značí evropskou homologaci. Kola bez ní vás budou stát v lepším případě celou anabázi s padělanými typovými listy, případně až defekt na cestě a jednání s pojišťovnou. I mezi homologovanými koly jsou ale velké rozdíly, nešetřete proto na vhodném místě a vyhněte se podezřelým výrobkům.

Chybu nikdy neuděláte s originálními disky, které si pro svou potřebu důkladně testuje sám výrobce auta.

Co je zástavbová zkouška?

Homologace litých kol na konkrétní auto znamená dlouhé a drahé testování ve zkušebně. Alcar Bohemia před dvěma lety takto podstupoval v TÜV Austria závěrečné zástavbové a jízdní zkoušky potřebné pro dokončení homologací litých kol na Škodu Kodiaq. Typový list pak ke kolům dávají zdarma, ale pochopitelně si ho nechají zaplatit ve vyšší ceně disků.

Jak se testují disky

Radiální nárazový test (Radial Impact Test)

Simuluje zátěž při přejezdu nerovností a při průjezdu výmoly na stolici nárazem o síle 4,3násobku maximálního povoleného zatížení na oblast vyústění ventilku. Absolutní hodnota zatížení je vztažena ke konkrétnímu autu – u octavie to odpovídá závaží o hmotnosti 190 kg dopadající z výšky 1,4 metru. Kola prošla, byť s deformacemi.

Materiálové testy

Technici zkoumají, z jakých kovů se slitina skládá. Rentgenové testy prověřují vnitřní strukturu materiálu, kdy hledají slabá místa. Tlakovým heliovým testem zkoumají poréznost materiálu. Navíc se kola rozřežou a defi nované vzorky odeberou z vnitřního i vnějšího okraje ráfku, ze středu a paprsku kola. Testuje se tažnost, mez kluzu a pevnosti. Ve všech parametrech plně vyhověly pouze tři vzorky.

Test kruhovitosti

Ačkoliv jsou drobné nepřesnosti tolerované s ohledem na pneumatiky, které se také chovají různě, při vyšších rychlostech se sčítají. Šišaté kolo přenáší vibrace a kmitá do volantu. Může až vyvolat nestabilitu vozu. Zjišťuje se tedy šišatost a osmička na kole. Tolerance je 0,3 mm, kam se nevešlo deset ze 17 vzorků.

Jízdní nárazový test

Na zkušební dráze testují technici najetí vysokou rychlostí na obrubník nebo do výmolu. Používá ho i řada evropských automobilek, kdy se v šedesátce přejíždí překážka ve tvaru poloviny válce s poloměrem 100 milimetrů. Odhalí to pevnost vnitřního lemu ráfku. Deformace je přípustná, ale kolo se nesmí rozpadnout. Optimální je, pokud udrží tlak s možností dojetí do bezpečí. Zkouška je však velmi náročná. Odolalo jí jen pět ráfků. Jeden z dalších se rozpadl hned na začátku, z dalšího upadl lem. Ve druhé části testu pak několik ráfků prasklo příčně.

Test laku a odolnosti

Ráfek musí odolat kamínkům a soli. Zkouší se v kondenzační komoře, kde je disk vystaven vlhkosti a opakovanému tvoření kondenzátu na povrchu. Jenom tři vzorky vše splnily.