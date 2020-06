Jak se řídí v Indii? Je to jiná planeta. Ve všem...

Indie není jen obyčejná země, naprosto specifická je i doprava. V roce 2018 jsem se společně se slovenským ekvivalentem českých Trabantů, projektem Lada Svetom, vydal do Indie a sepsal, co všechno musíte znát, než vyrazíte do provozu v této bláznivé zemi.

Bez klaksonu ani ránu

Chybějící klakson je pro Indy něco jako pro Čechy chybějící kolo. Klakson se tu v provozu používá neustále. Chcete předjet kamion? Musíte zatroubit! Kamiony to mají dokonce napsané na zadní části korby. Jedete do nepřehledné zatáčky v horách? Musíte zatroubit a tím dát vědět protijedoucímu vozidlu, že jedete. Stojíte v nehybné koloně? Trubte bez přerušení. Sice to nemá žádný vliv na dopravní zácpu, ale ostatní to dělají také.

Proč je v Indii klakson tak populární? Indičtí řidiči neuznávají zpětná zrcátka, někdy dle mého názoru ani nevědí, že je tam mají. Kvůli tomu naprosto netuší, co se děje za nimi nebo vedle nich. Jediné, co řeší, je provoz před předním nárazníkem.

Myslí na to i místní policisté, kteří se řídí základními pravidly: Máš nabouraný předek auta? Tvoje chyba! Někdo do tebe napálil zezadu v momentě, kdy jsi neočekávaně zastavil uprostřed dálnice, aby ses podíval na mobil? Jeho chyba! Jednoduché jako facka.

Moc zdvižené ruky

Jestli máte pocit, že se čeští řidiči k sobě chovají agresivně, věřte, že ve srovnání s řidiči v Indii jsou hotoví andělé. V ČR si na silnicích tu a tam dáme přednost, někoho pustíme na přechodu a občas dokonce sundáme nohu z plynu v momentě, kdy situace vypadá nebezpečně.

Naproti tomu provoz v Indii je neustálý boj o místo pod sluncem. Pokud šest Indů vidí jedno malé místečko, kudy by se dalo projet, okamžitě se tam všichni vecpou a navzájem se zablokují. Poté většinou následuje několikaminutové troubení (to nepřeháním), až se jeden z nich umoudří a vzdá se. Na jeho místo si ale již brousí zuby dalších deset aut. Celé se to pak zopakuje a vy se posouváte doslova po metrech za hodinu.

Jediným znamením, které všichni kromě řidičů autobusů (ti ignorují naprosto vše) respektují, je zdvižená ruka. Funguje to tak, že máte spolujezdce, který je neustále vykloněný z okénka a zvedá ruku ve směru provozu, který potřebuje zastavit. Z nějakého nejasného důvodu to ostatní respektují a vy můžete vjet například do křižovatky.

Probliknutí výstražných světel je hrozbou pro váš život

U nás to je s výstražnými světly tak, že když vás někdo na křižovatce problikne, znamená to, že můžete jet. Jenže v Indii se podle našeho zvyku neřídí. Pro ně jsou výstražná světla opravdu výstražná.

To, že vás v Indii problikne výstražnými světly rozjetý autobus, neznamená, že vás pouští. Naopak tím dává najevo, že nehodlá zastavovat. Je to upřímně dost na hlavu, moc se na to nedá zvyknout. Nejhorší jsou momenty, kdy chcete přejít silnici. Někdo na vás blikne a vy máte nutkání mu vběhnout pod kola. Je to extrémně nebezpečné.

Směr jízdy? To nikdo nechápe

Představte si, že jedete v noci po dálnici a v protisměru se k vám blíží jedno malé blikající světélko. Říkáte si, to je asi nějaká motorka, která zabloudila do špatného směru. Až tehdy, když světlo bude u vás, si najednou uvědomíte, že je to kamion a má 20 lidí na střeše! Tak tak se mu vyhnete. Šílenství? V Indii naprosto normální situace.

Indičtí řidiči si s takovými drobnostmi, že jedou v protisměru, hlavu nelámou. Prostě je to ta nejkratší cesta, a to pro ně znamená, že ta jediná cesta. Často byly chvíle, kdy jsem si nebyl jistý, na jaké straně se v Indii vlastně jezdí. Dle provozu to prostě nešlo odhadnout. Lidé tu jezdili naprosto všude.

Jaké z toho plyne ponaučení? V Indii si musíte dávat bacha na jakékoliv protijedoucí světlo, které se k vám v noci blíží. Může to být jedna malá uprděná motorka, nebo taky obrovský kamion... Indie je opravdu svět sám pro sebe.

Pokud máte chuť dozvědět se další bizarnosti z indické dopravy, nalaďte si 9.6. online přednášku zdarma. Vstupné je dobrovolné.

Autor: Jan Macháček