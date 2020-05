Jak se u BMW vyvíjely kliky dveří. Od zámků k mobilu

Kliky dveří dotvářejí vzhled automobilů často bez bližšího povšimnutí, jsou však zcela zásadní součástí celé filozofie zvoleného designu. Rozdílné formy otevírání existují v mnoha podobách, i když technická a praktická stránka věci zůstává v podstatě stejná. Úchopy samozřejmě zajišťují snadný přístup do vozu, nicméně dnes už musí být vizuálně efektní, aby rovnoměrně doplňovaly upřednostněný styl vozidla, respektive celé modelové řady.

Automobiloví konstruktéři v posledních letech vykazovali tendence standardizovat design klik dveří a mimo snahy nápaditého tvarování se stalo trendem zdokonalování modernizace bezpečnostních součástí či technologických možností něčeho tak obyčejného, jako je dveřní madlo. Evoluce prošla od základního dveřního zámku s viditelným vstupem na klíč směrem k digitalizovanějším a bezpečnostně zdatnějších verzím. Pohodlná provedení obsahují součásti dotykových plošek, které reagují na prst člověka, nejpokrokovější zhotovení monitoruje situaci sadou senzorů reagujících na přítomnost napodobeniny klíče nebo mobilu v těsné blízkosti.

Bavorská automobilka nazývá poslední typ komfortního nástupu jako Comfort Access. Člověk s modro-bílou klíčenkou může nechat ovladač v kapse a auto se automaticky odemkne/uzamkne bez potřeby věnovat akci větší pozornost. Dalším mnichovským rysem posledních let je ovládací aplikace BMW Digital Key, která je určená chytrým telefonům s operačním systémem Android, brzy se dočkají i držitelé zařízení iOS.

Digitální klíč BMW je jednoduchý program, který prostřednictvím zabezpečeného kódu vygenerovaného pomocí aplikace BMW Connected může změnit telefon na odemykací či zamykací pomůcku schopnou nastartovat nebo vypnout motor. Smartphone tedy komunikuje se senzory uvnitř kliky dveří řidiče a spárovaný přístroj na volání bývá rozpoznávaný terminál nahrazující cinkající svazek neforemných klíčů. V neposlední řadě moderní kliky dveří obsahují malé projektory svítící na zem uvítací záři stále propracovanější v průběhu uplynulých let.

Současný design klik dveří BMW

V současné době portfolio modelů BMW předkládá dlaním zákazníků pětici různých designů úchytů dveří, rozdělených následujícím způsobem:

Nová architektura aplikovaná pro sériová BMW řady 1 (F40), 2 (F44), 3 (G20/G21), X5 (G05), X6 (G06), X7 (G07), 8 (G14/G15/G16) a Z4 (G29). Hromadně nasazované díly měly premiéru před dvěma lety u třetí generace sportovně-užitkové X5.

Jednoduchá designová verze klik dveří pro odcházející generace řady 2 (F22/F23/F45/F46) a 4 (F32/F33/F36).

Další variantou aktuální podoby jsou chromová madla debutující v roce 2009 u BMW 5 Gran Turismo (F07). Následovalo tovární montování na konfigurace BMW 5 (G30/G31) a 6 (G32).

Bezchromová úprava současné série padla hromadně na X1 (F48), X2 (F39), X3 (G01) a X4 (G02). Tvarem táhla kopírují styl F07.

Zástup moderních klik nabízených BMW zakončuje vrcholná třída mnohoúhelníkových trojrozměrných tvarů, rezervovaných pochopitelně pro nejdražší limuzínu řady 7 (G11/G12). Vlajková loď z Mnichova hierarchicky nemůže přebírat otevírání dveří od méně prémiových sourozenců.

Pohled do minulosti

Stará škola z Mnichova se nestyděla za přiznané zdířky zámků klasických klíčů. Modely BMW z 80. a 90. let 20. století byly vybaveny integrovanými dveřními klikami kopírující linie daného vozu. Prvním bavorským vozidlem uvedeným včetně pákových klik byla vychvalovaná trojka řady E46 ročníku 1997.

I když většina sériových exemplářů BMW na konci 90. let nebyla ušetřena novým držadlům, ikonický roadster Z8 (E52) z přelomu tisíciletí zazářil integrovanými klikami potaženými třpytivým chromováním, aby lesk ještě více zdůraznil zvláštní prvek po stranách sběratelského pokladu. Do té doby v podstatě většina dveřních úchytů z 80. až 90. let představovala černý kus plastu nepříjemný na dotyk, jen špička řady 7 (E38) měla tu čest obdržet lakování umělohmotných zbytků do barvy karoserie.

U starších generací ze 70. let převládalo integrované zpracování s chromem, což svědčí o zodpovědném přístupu návrhářů k vysoce respektovaným edicím BMW řady 5 (E12), 6 (E24) a 7 (E23). Klasika potažena stříbrným povrchem navazuje na dávnou historii, průkopníky v tomto směru byly modely BMW New Six (E3) a BMW New Six CS (E9) uvedené v roce 1968.

Použití lesklého kovu v 60. a na počátku 70. let mělo za cíl evokovat filozofii luxusu výtvorů automobilového průmyslu. BMW nebylo výjimkou a první chromované kliky byly oficiálně zařazeny do sériové výbavy výrobní linie BMW New Class představené na konci roku 1961. Nová třída se vyznačovala pákovým designem klik dveří, které byly pevné - na rozdíl od mačkacího tlačítka alias zámku se stisknutím palcem.

Pohled do budoucnosti

S příchodem budoucích generací BMW 4 (G22/G23/G26) a 2 (G42) mají novinky naordinovány úchopy z X5 (G05). Současné řady 5 a 6 GT jsou odkázány na okoukané kliky známé ze série F07, dokud nebude za tři roky uvolněný upgrade řady 5 (G60,G61), respektive dokud současné Gran Turismo G32 úplně neskončí bez přímého nástupce.

Příštích dvanáct měsíců můžeme očekávat revoluční návrhy otevírání dveří pro nadcházející BMW iX (iNEXT). Stejně napjatí jsou fanoušci německé produkce kvůli utajování sériové podoby klik i4 a zcela nové řady 7. Mohou se objevit převratné systémy plně zakomponované do dveřních panelů s elektrickou funkcí vyskakování po detekci prstů člověka nebo signálu známého ovladače.

Příklad u měděného konceptu i4 je prý aerodynamicky prospěšný a dostatečně futuristický dle představ činovníků Bayerische Motoren Werke. Našly by se možná spojitosti s minulostí, při troše představivosti je zapuštěné otevírání studie vzhledově blízké kdysi produkované sérii E3/E9.