Jak správně vypadá PIT manévr? Policie to ukazuje na animaci

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

O policejním PIT manévru pro zastavení nebezpečných ujíždějících řidičů čteme v novinách často, ale jak se provádí a vypadá ve skutečnosti? Když Policie České republiky od Škodovky letos v říjnu převzala padesátku nových kodiaqů se speciálním ochranným rámem, předvedla názornou ukázku, jak na to. „Teď už jsme na dotek, tak se držte a jdem na to. Hlavní je plný rejd a jen lehce do něj dloubnout,“ řekl policista těsně před zákrokem.

Policejní PIT (z anglického „pursuit intervention technique“) manévr je stále častěji využívanou technikou zásahu pro zastavení pronásledovaných vozidel policejními jednotkami. Policejní vůz při něm „postrčí“ pronásledované vozidlo v místech za zadním kolem tak, že ujíždějící řidič ztratí stabilitu, aby jej následně mohli další policisté zablokovat a zatknout. Vystresovaným „padouchům“ pak při náhlém zastavením zhasne motor a policisté tak mají další čas navíc.

I když to vypadá jednoduše, pro policejní vozidlo to není jednoduchá situace. „Nesmí jít o náraz, je potřeba dojet na dotyk a do pronásledovaného auta zatočit,“ vysvětluje policejní řidič Josef Jeřábek z pražské pohotovostní motorizované jednotky, který pomáhal tuto metodu v Česku zavádět. Volant při manévru musí otočit skoro do plného rejdu a jakoby „projet stíhaným autem“, aby jej skutečně roztočil a netlačil jej před přídí.

Pro omezení vzniklých škod při PIT manévru jsou nejnovější policejní vozy vybaveny speciálním rámem, který pohlcuje energii nárazu, aby se nepřenášela dále do nosných částí vozidla. Čeští policisté se přitom manévr naučili od amerických kolegů, kteří jej využívají mnohem častěji. Roztočená vozidla následně končí v příkopech, u svodidel nebo zdí, kde je pronásledující vůz „přišpendlí“, aby se nemohla znovu rozjet a pokračovat v ujíždění.

Čeští policisté nejraději „PITují“ při rychlostech do 60 km/h, kdy jsou rizika spojená s případným sekundárním nárazem roztočeného vozu do jiných aut nebo překážek minimální. Každý z policistů musí situaci vyhodnotit tak, aby to bylo co nejbezpečnější. Zkušení policisté to dokonce umějí provést s až fascinujícím citem, kdy v žádném z vozů není cítit ani dotyk obou aut.

A jak se PIT manévr provádí? Podívejte se na oficiální video od Škody Auto, kde jsou vysvětleny všechny kroky správného postupu.