Jak vybrat správný kabel k mobilu do auta? Cena nic neznamená!

Mladé motoristy dnes víc zajímá možnost propojení mobilu s autem, než co vlastně mají pod kapotou. Kdekoliv chtějí poslouchat svou oblíbenou hudbu, možnost stahovat ji v reálném čase a být v kontaktu s přáteli.

Jako starší čtenáři si možná klepete na hlavu, ale pomocí mobilu lze dostat třeba navigaci do auta, kde není z výroby. Typicky prostřednictvím aplikace Google Maps nebo Waze přes Android Auto nebo CarPlay, které se zobrazují pohodlně na infotainmentu auta. Díky tomu není řidič odváděn od řízení a může se na něj plně soustředit. Tedy pokud vše funguje jak má…

Kdysi stačil

Samotné připojení mobilu k autu je rutina – spojíte telefon kabelem do zdířky USB a budete se řídit pokyny na obrazovce. Jenže někdy to nefunguje, obě zařízení se nevidí a aplikace nechce naběhnout. Případně padá a seká se. Zejména pro Android Auto je typická nestabilita na méně výkonných mobilech a nutnost občasné reinstalace po aktualizaci systému.

Často bývá na vině pouhý kabel. „Přijdou zákazníci s tím, že mají nové auto a potřebují správný kabel pro propojení s mobilem. Doteď byl dobrý na domácí nabíjení přes noc, ale pro rychlé dobíjení v autě při zapnuté navigaci už nestačí. Hlavně je důležité vybírat vždycky výkonný datový kabel, aby nebyl jen nabíjecí, čímž se snaží výrobci ušetřit,“ radí Michal Poseděl z kolínského obchodu GSM Servis s tím, že na samotnou cenu by se nedíval. „Sledujte výrobce a celkové provedení. Chybu neuděláte s originálním kabelem od výrobce mobilního telefonu, který garantuje, že bude opravdu fungovat,“ ukazuje nám jeden takový na zdi. Na originál pro Android ve standardu USB-C/USB-C si připravte asi 250 korun.

Svět motorů 31/2021

Nejlevnější nebrat!

V tržnicích nebo čínských internetových obchodech startují neznačkové kabely na pár desetikorunách. A Češi je tam vesele kupují. „Takové extralevné kabely nekupujte, protože výrobce ušetřil na slabých drátcích. Nejenže se brzy zlámou, ale mají od počátku nízký nabíjecí výkon a nestačí na datové přenosy,“ varuje odborník s tím, že se často zákazníci nechají napálit i na domácích e-shopech. Za podstatně vyšší cenu tam kupují v dobré víře stejné zboží, jaké nepoctiví obchodníci pořídili za pár kaček v Číně.

Mimochodem ušetřit mohou i majitelé telefonů iPhone, které mají obvykle vyšší cenu originálního příslušenství. „Kabel by totiž měl obsahovat čip E75, jinak ho systém telefonu nepodporuje. Ten samotný něco stojí, proto takový výrobek nikdy nemůže stát stovku,“ krčí rameny Michal Poseděl s tím, že řešením je kupovat kabel u odborníků v takzvaném servisním balení. Zachovává jakost originálu, ale bez krabičky je podstatně levnější. A čím telefonuje sám odborník? „Mám telefon OnePlus, který i jako starší pořád skvěle funguje.“

Auto a mobil nestačí

Vhodné kabely dnes už nabízejí i automobilky v rámci prodeje příslušenství, protože sebelepší palubní infotainment s nutností propojení mobilu bez nich nefunguje. Na e-shopu Škody Auto jsme náhodou objevili v době uzávěrky kabely v akci už za 16 korun: třeba kabel USB pro Apple jen za 88 místo 599 Kč. „Při výběru kabelů se sleduje celá řada parametrů primárně zajišťujících, aby byly dimenzované na použití v automobilech. Jsou odolné vůči extrémním teplotám, kterým mohou být ve vozech vystaveny, mechanickému namáhání a zároveň poskytují dostatečně rychlý přenos dat i energie v případě nabíjení,“ říká mluvčí automobilky Škoda Auto Pavel Jína.

Současně ovšem z automobilek zaznívá, že budoucnost je v bezdrátovém spojení. „S rostoucí dostupností výbavových prvků dříve běžných jen u luxusních vozů se od používání kabelů ustupuje. Nabíjecí box dostupný ve vozech Škoda dokáže chytrý telefon nabíjet pomocí bezdrátového standardu Qi a umožňuje volání i při slabém signálu?“ končí Pavel Jína. Do té doby ale kabely musíme řešit.

Co hledat při koupi kabelu

Rychlost: Hledejte nápisy jako Fast Charge nebo QC s číslovkou značící Quick Charge. Pro čínské telefony potřebujete SCP alias Super Charge. U extralevných kabelů je třeba udávanou rychlost vydělit dvěma a možná se dostanete na reálnou hodnotu.

Konektor: Současným standardem je konektor USB-C, který má vysoký přenosový výkon a na rozdíl od předchozích je jedno, jak ho natočíte při zapojování. Kvalita značkových konektorů je nesrovnatelná s těmi lacinými. Není rovnou potřeba, aby byly potažené drahými kovy, zato čistě provedené, a zejména odolné proti častému vytahování.

Výkon: Pro používání mobilních aplikací v autě je podstatný minimální výkon kabelu 2 A, jenže čínské kabely dokážou jen 0,5 až 1 A. Pokud takový máte, nedivte se, že se vám mobil nabíjí deset a více hodin. V případě novějšího mobilu je dobré investovat do kabelu s výkonem 5 A.

Tvar: Před koupí kabelu prohlédněte prostorové možnosti u zástrčky. „V době, kdy u nových vozů nebyly dostupné přihrádky s bezdrátovým nabíjením, byly trendem kabely s lomenou koncovkou 90° pro snadnější umístění nabíjeného telefonu v přihrádce,“ říká Pavel Jína, tiskový mluvčí Škoda Auto Česká republika.

Materiál kabelu: Obvykle platí úměra, že čím dražší kabel, tím silnější dráty uvnitř. Ale ne bezvýhradně! Řiďte se každopádně tloušťkou kabelu. A také jeho obalem – opletený nylonem je odolnější proti překroucení než laciný potažený jen PVC.

Délka: Standardní velikost kabelu je jeden metr, speciálně do auta se prodávají i kratší. Zbytečně dlouhý kabel otravuje v kabině vozu, a hlavně zvyšuje přenosové ztráty.

Jak na aplikaci v mobilu?

Oblíbené jsou aplikace CarPlay a AndroidAuto. Jenže zatímco iPhone to umí automaticky, u mobilů se systémem Android bylo roky potřeba ji svépomocně instalovat. A protože nebyla aplikace oficiálně podporována, znamenalo to sledovat různé „tajné“ návody a rady. U novějších telefonů s Androidem 10 už je aplikace součástí systému, u starších se dá instalovat z oficiálního obchodu Google Play. Na stránkách Android.com najdete seznam pěti set aut, která jsou kompatibilní s aplikací. Pro ilustraci uvádíme škodovky:

Fabia 2016-

Fabia Combi 2016-

Kamiq 2019-

Karoq 2018-

Kodiaq 2017-

Octavia 2016-

Octavia Combi 2016-

Rapid 2016-2019

Rapid Spaceback 2016-2019

Scala 2019-

Superb 2016-

Superb Combi 2016-

Yeti 2016-

Tunely už nevadí

Mobilní aplikace měly až donedávna zásadní nevýhodu, že nefungovaly v tunelech. Ale ani to už neplatí. Třeba v pražské Blance v úseku Malovanka – Prašný most – Letná už spustili signál bluetooth, díky kterému běží waze stejně jako venku. „Pokud vše poběží, jak má, rozšíříme to do všech tunelů. Odzvonilo váhání, jaký výjezd z tunelu použít, a kudy přesně pokračovat na navazující křižovatce, když se nám ještě nevzpamatovala navigace jízdou pod zemí,“ raduje se pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.