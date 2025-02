Jak vybrat startovací kabely? Šetřit se nevyplácí, nekupujte jenom drahou izolaci

Kdo už nenastartuje, většinou rychle shání startovací kabely. Na první pohled jednoduchá věc, která ale v praxi skrývá řadu pastí a může napáchat víc škody než užitku. Jak je vybrat a používat? A jaké jsou alternativy?

Nejlepší je dobít

Pokud máte přístup k elektrické síti a nepotřebujete ihned odjet, je nejlepší použít externí nabíječku, která zajistí šetrné rovnoměrné nabíjení. Eliminuje riziko kolísání napětí, které může nastat při použití startovacích kabelů nebo powerbanky.

Moderní nabíječky jsou vybavené ochrannými funkcemi, jako jsou ochrana proti přepólování a přebití či schopnost rozpoznat vadné akumulátory. Pro běžnou automobilovou baterii o kapacitě 70 Ah může nabíjení trvat až 14 hodin, ale vyplatí se to, protože baterie bude nabitá do plné kapacity bez rizika poškození palubní elektroniky. Inteligentní nabíječky dokážou začít pracovat i při velmi nízkém napětí (až pod 3 V). Starší přístroje mohou mít s nabíjením u extrémně vybitých baterií problém, protože tak nízké napětí nedokážou rozpoznat. Rekondiční režim, který pomáhá rozrušit sulfataci a tím obnovit kapacitu baterie, nemusí být u silně poškozených baterií účinný.

Rizikové poklesy napětí

Příliš tenké vodiče mají vysoký odpor a při vysokém odběru proudu ztrácejí napětí, stejně tak když nejsou svorky správně připojené nebo jsou znečištěné kontakty. A když dojde k náhlému poklesu napětí v palubní síti vozidla, odpovídající vyšší proud může mít negativní dopady na citlivou elektroniku moderních aut. Řídicí jednotky motoru, palivového systému, ABS nebo airbagů jsou navrženy tak, aby fungovaly v určitých napěťových rozsazích. Pokud napětí klesne pod kritickou mez, může to kalibraci řídicích jednotek narušit, nebo je to dokonce nenávratně poškodí. Nepomáhá ani to, že moderní vozy mají mnoho elektronických součástí, jež spotřebovávají energii ještě před samotným startem.

Jak poznat kvalitní kabely

Papírové hodnoty, jako je maximální proud, bývají často pouze marketingovým číslem. Nejlevnější kabely, například z čerpacích stanic, mají sice izolaci silnou jako palec, ale uvnitř se skrývá pouze několik hliníkových vláken místo mědi, což znamená špatnou vodivost, vysoký odpor a v horším případě riziko roztavení nebo požáru při pokusu nastartovat větší motor.

Základní pravidlo je jednoduché: kvalitní kabely mají dostatečný průřez vodiče. Pro běžné benzinové auto stačí kabely s průřezem kolem 16 mm² a maximálním proudem 400 A. Pro diesely je vhodné volit alespoň 25 mm² a 600 A, pro velké motory nebo dodávky pak i 35 mm².

Levné varianty používají hliník, který je náchylný k lámání a má horší vodivé vlastnosti. Kabely s měděným vodičem jsou dražší, ale poskytují lepší výkon, zejména pro větší motory. Například kabely s průměrem 22 mm² a délkou 3 m (asi 650 Kč) jsou ideální pro běžné osobní vozy včetně dieselů a nabízejí spolehlivost a dlouhou životnost za rozumnou cenu. Naopak kabely s hliníkovým vodičem (od 200 do 400 Kč) jsou vhodné spíše pro menší benzinové motory. Nižší cena je vykoupena horší izolací a nejistou funkčností. Vyšší ceny, například u kabelů s průměrem 43 mm² (až 1300 Kč), odpovídají kvalitnímu materiálu a větší délce (3,5 m), ale pro běžná auta není nutné investovat tolik.

Někdy stačí powerbanka

Díky lithium-iontovým bateriím je teoreticky možné nastartovat auto i pomocí malé powerbanky, běžně sloužící k nabíjení mobilů a dalších elektronických zařízení. Je však nutné vědět, jak správně postupovat, protože powerbanky poskytují vysoký proud pouze na krátkou dobu.

Pro běžné benzinové motory by měla powerbanka poskytovat alespoň 300 A, pro silnější nebo dieselové motory je vhodné vybírat modely s proudem 500 až 1000 A. Pro běžné benzinové motory postačuje kapacita kolem 12.000 mAh, ale pro silnější nebo dieselové motory je lepší volit modely nad 20.000 mAh. Napětí je dalším důležitým faktorem. Powerbanka by měla poskytovat 12V výstup, což je standardní napětí pro většinu vozidel. Kvalitní powerbanky také obsahují ochrany proti přepólování, přetížení a zkratu.

Větší šanci na úspěšný start mají benzinové motory. Diesel s přímým vstřikem v teplotách těsně nad nulou ještě chytá i bez žhavení, klíčkem je proto třeba nemilosrdně otočit hned a úplně. Bez šance je však startování běžnou powerbankou u starého dieselu se vstřikováním do předkomůrky, což je konstrukce, která se u osobních aut uplatňovala do roku 2001 a nástupu normy Euro 3.

Startovací kabely • auto.cz

Po nastartování

Půlhodinová jízda by měla stačit na možnost dalšího startu, ale plné nabití vyžaduje víc. Zároveň je nutné zjistit příčinu vybití baterie – ať už jde o její stav, nedostatečné dobíjení alternátorem nebo poruchu řídicí jednotky. Pokud byla baterie vybitá více než deset hodin, mohla začít sulfatace, což vede k tvorbě krystalů síranu olovnatého na elektrodách. Moderní nabíječky se snaží sulfataci odstranit, obvykle už ale roste. Latentní fáze trvá přibližně dva měsíce, během kterých je baterie nefunkční. Jistota je koupit nově vyrobenou. Obchodníci vám za starou 70Ah baterii vrátí až 500 Kč. U všech moderních aut (Škoda Octavia od roku 2017, BMW od 2002) je potřeba baterii takzvaně registrovat přes diagnostiku. Jinak auto novou baterku nabíjí radši malým proudem, za rok dva tak může být zase po ní.

Jak dobíjet

Pokud je baterie umístěna v motorovém prostoru, připojte plusový kabel ke kladnému pólu a minusový kabel k předepsanému kostřicímu bodu (nebo nelakovanému kovovému dílu), aby proud procházel skrze bateriový senzor, který informuje řídicí elektroniku vozidla o nabíjecím procesu. U aut s akumulátorem umístěným mimo motorový prostor, například pod podlahou či sedačkami, bývají nabíjecí body vyvedeny do motorového prostoru a označeny v návodu k obsluze. O zbytek se postará sama inteligentní nabíječka.

Jak používat kabely

Připojte červený kabel na plusový pól vybité baterie. To je první krok, protože kladný pól je izolován a nehrozí nechtěný zkrat. Druhý konec červeného kabelu připojte na plusový pól nabité baterie. Černý kabel připojte na minusový pól nabité baterie. Druhý konec modrého či černého kabelu připojte na dobře ukostřené místo, například na blok motoru vozidla s vybitou baterií. U posledního kroku jiskří. Proto nepřipojujte na baterii, ale na dobře ukostřené místo v motorovém prostoru, nejlépe na blok. Zmenšíme tím i přechodové odpory, které normálně musejí proud mezi akumulátorem a startérem překonat. Teď můžete nastartovat pomáhající vůz a nechat ho běžet alespoň pět minut, aby se do vybité baterie dostal nějaký náboj. Poté zkuste nastartovat nepojízdné auto. Pokud nenaskočí, vyčkejte dalších 10 až 15 minut a zkuste to znovu. Po úspěšném startu kabely odpojujte v opačném pořadí.

Jak používat powerbanku

Prvním krokem je připojení svorek powerbanky k baterii vozidla. Červená svorka by měla být připojena na plus (+) a černá na minus (-) nebo uzemněný bod. Některé modely vyžadují manuální aktivaci tlačítkem pro startování, takže je třeba zkontrolovat, zda je powerbanka v režimu určeném pro tuto funkci. Jakmile je připravena, musíte motor nastartovat co nejdříve, nejlépe do 30 sekund. Powerbanky totiž poskytují vysoký proud jen na několik sekund. Jestliže se startování zpozdí, může se powerbanka vybít, což zabrání úspěšnému startu. Její následné nabíjení obvykle trvá několik hodin.