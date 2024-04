Jarní servis v roce 2024! Co je po zimě důležité zkontrolovat?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kontrola auta před letní sezonou

Příprava na letní sezonu by neměla končit přezutím pneumatik a vyklepáním koberečků. Sepsali jsme pro vás desatero bodů (v pořadí podle priority), které byste si měli před prázdninovými měsíci určitě odškrtnout. Řadu z nich určitě zvládnete i sami doma, ale složitější úkony doporučujeme konzultovat s odborníkem. A některým bodům se budeme věnovat podrobněji.

Přezutí na letní pneumatiky a jejich kontrola Kontrola brzdového systému Kontrola podvozku Kontrola výfukového systému Výměna provozních kapalin Ošetření laku karoserie Kontrola baterie Kontrola světel Kontrola (gumiček) stěračů Kontrola klimatizace

Kdy a proč přezout na letní pneumatiky?

V Česku mají řidiči povinnost obouvat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. Pokud vás náhodou napadlo ponechat si je na svém vozidle i během letní sezony, zde je několik důvodů, proč byste si to měli rozmyslet:

Nižší přilnavost zimních pneu na suchu

Zvýšené riziko aquaplaningu z důvodu užších drážek

Zimní pneumatiky vedou k vyšší spotřebě paliva

Zvýšená hlučnost

Delší brzdná dráha

Pneuservisy se nejčastěji plní v první polovině dubna, ale ještě před tím, než si na disky necháte obout „letňáky“ z loňského roku, zkontrolujte jejich stav. Zákonem stanovené minimum pro hloubku dezénu letních pneu je 1,6 milimetru, avšak výměna se doporučuje na hranici 3 milimetrů. Nezapomeňte, že hloubka dezénu není jediný určující faktor životnosti pneumatik. Stáří letních i zimních pneumatik by nemělo přesáhnout 10 let od data jejich výroby. Komplexní článek na toto téma naleznete v odkazu níže.

Důkladně zkontrolujte podvozek

Podvozek v zimních měsících obecně trpí největší měrou. Svůj podíl na tom má zhoršený stav vozovky, mráz, vlhkost a zejména posypová sůl. Nejde přitom jen o kosti stabilizátorů, uložení ramen náprav nebo pružiny a tlumiče, které v tomto dostávají nejvíce zabrat. Často to „odskáčou“ i nejrůznější plastové kryty podvozku, které následně mohou působit hluk a v horším případě úplně odpadávat. Pokud nejste z oboru, raději tuto kontrolu nechte na servisu.

Ošetření laku po zimě

Ekvivalentem lidské kůže, největšího orgánu těla, je pro automobil lak karoserie. Sice na něm pojízdnost vozu (až na zcela extrémní případy) nestojí, ale jeho zanedbání vám určitě nebude dělat dobrou vizitku. A jestli existuje ideální čas pro důkladnou péči o barvu, potom je to právě před a po zimě. Ještě než napadne první sníh, je podstatné lak pečlivě navoskovat – ideálně syntetickým voskem, který je několikanásobně odolnější, než ten přírodní. Ani ten ovšem nevydrží neporušený celou lyžařskou sezónu, což je kombinaci s oblíbenou hláškou: „Teď to umývat nebudu, stejně bude za chvíli zase špinavý. Nechám to na jaro,“ poměrně nebezpečný koktejl.

Solná sprcha pomalu, ale jistě rozežírá vše, s čím přijde do styku. Proto je zprvu naprosto nezbytné auto jednoduše umýt a od agresivních látek lak dekontaminovat. Nezapomeňte však ani na podvozek a kola – tam se běžně drží těchto nečistot nejvíce. Určitě se vyhněte automyčkám, které ve výsledku mohou napáchat více škody, než užitku. Po důkladném umytí je na místě obnovit vrstvu vosku. Pokud si na to netroufáte, svěřte svého miláčka profesionálním detailerům, kteří vám ho na léto připraví.

Video se připravuje ...

Kontrola baterie, aby vás nenechala na holičkách

Chlad bateriím neprospívá, a proto doporučujeme zkontrolovat jejich stav, i když třeba nemáte žádné podezření. Stačí drobná odchylka, jednou necháte hodinu rozsvícená světla a můžete jít shánět kabely. Přístroje na měření napětí baterie dnes nejsou drahá (stáčí i tzv. digitální voltmetr do zásuvky, který stojí doslova pár desítek korun), případně si zajděte do jakéhokoliv servisu, kde vám stav změří v řádu sekund. Správně by se však napětí mělo měřit až nějakou dobu poté, co vůz stojí v klidu. Ideálně alespoň hodinu. Takto zhruba odpovídá napětí procentuálnímu nabití baterie:

12,9 až 12,5 V = 100 %

12,4 až 12,3 V = 75 %

12,2 až 12,1 V = 50 %

12,0 až 11,9 = 25 %

11,8 a méně = 0 %

Výměna gumiček stěračů, aby stíraly

Všechny zmiňované nástrahy zimních měsíců nakonec odnesou také gumičky stěračů, které postupem času ztrácí svou původní strukturu. Slyšíte při stírání nepříjemné zvuky „vrzání“? Zanechávají za sebou stěrače šmouhy, nebo některé části úplně vynechávají? V takovém případě gumičky stěračů již dávno překročili svou životnost a pokud nepatříte mezi řidiče, které o nutnosti jejich výměny přesvědčí až prudká průtrž mračen na silnici první třídy, zainvestujte těch pár korun do nových. Jak na to se dozvíte v článku přiloženém níže.

Revitalizace klimatizace po zimě

Jedna z mála částí, která dostává zabrat víc v letních měsících je klimatizační soustava. Nechte si v servisu otestovat výkon, těsnost a případně vyměnit filtry. Od věci rovněž není dezinfikace celého ústrojí – menší míra využívání přes zimu může vyústit v tvorbu plísní.

Kam na jarní servis?

Jarní kontrolu bez potíží vykoná jakýkoliv servis se základním vybavením. Jednotlivé úkony spojené se zjištěním během prohlídky potom můžete nechat vykonat pracovníky tohoto servisu, nebo se obrátit jinam. Některé servisy a automobilky nabízejí zvýhodněné balíčky těchto kontrol, které vyjdou doslova na pár stovek.