Je tady aktuální test zimních pneumatik 195/65 R15 a 225/50 R17!

Testovací komisaři německého a rakouského autoklubu opět vyrazili za zkouškami zimních pneumatik na finské polygony. Ovšem první přípravy probíhají už doma v Německu, kde absolvují první „suchá“ měření, najíždějí s pneumatikami první kilometry kvůli objektivitě dalších testů a připravují zkušební vozidla. Letos se zkoušek zúčastnily VW Golf a Audi A4 s pohonem jen přední nápravy. To proto, aby nebyl výsledek ovlivněn pohonem všech kol quattro.

Všechny pneumatiky kupují technici na volném trhu, nedostávají je od výrobců třeba jako speciálně upravené předsériové výrobky. Vzhledem k časové náročnosti to ale mnohdy znamená, že otestují ještě starší výrobní model, zatímco je na trh uvedena novinka. Letos se to týkalo Continentalu TS860, který vystřídal model TS870.

400 denně

Už na centrále v Hannoveru testují technici šest sad od každého typu pneumatik, což ve výsledku znamená 800 vzorků, které se opakovaně montují na auta. Za jediný den až 400 kol. Na výsledku se podílí tým deseti lidí. „Známe se roky a vznikla tady skutečná přátelství,“ říká technik Andreas Müller s tím, že ani přes pečlivé přípravy nelze nikdy předpokládat, co se stane. „Například když se má v prvních dnech měřit spotřeba paliva na suché trase, ale prší. Musíme přeplánovat testy, protože počasí nemůžeme ovlivnit.

V Hannoveru se měří hluk, opotřebení a brzdná dráha na suchu. Zbytek ve Finsku na sněhu. Každý test je tolikrát opakován, že je v počítači na konci pracovního dne uloženo pětadvacet údajů pro každý výrobek.

Mimochodem během svých jízd ani testovací jezdci sami netuší, jaký model zrovna mají nasazený na svém autě. Víc už snad ani nelze pro objektivitu učinit.

Spolupráce? Taky…

Výrobci pneumatik samozřejmě sledují výsledky renomovaného testu evropských autoklubů s velkými obavami. Díky propracované metodice hodnocení mají šanci na úspěch jen výrobky s vyrovnanými výsledky, protože když guma jednou v nějaké oblasti propadne, už nemá naději na lepší umístění.

Takže se často stává, že výrobci nejsou spokojeni s výsledkem testu a chtějí opakování měření na svých polygonech. I na to technici přistupují, byť bez jakéhokoliv ovlivnění výsledků. „Pokud je to nutné, zopakujeme naše manévry znovu na jejich testovacích tratích a vysvětlujeme naše pokusy,“ vysvětluje technik Martin Brand s tím, že mají od výrobců pozitivní zpětnou vazbu a jsou pyšní na to, že jsou jejich testy uznávány odbornou veřejností.

Současně jim to dává možnost nahlédnout do moderních trendů ve vývoji – proto před časem zařadili do hodnocení i kategorie valivého odporu a energetické náročnosti, což je dnes pro výrobce aut stěžejní kvůli každému gramu CO 2 . Ovšem technici měří daleko víc kategorií (hluk, spotřeba paliva atd.), které dají dohromady výsledek. V tabulce však uvádíme jen ty zásadní, proto se nedivte, že celkový výsledek dílčích kategorií nedává v součtu 100 %.

Nešetřit!

Po řadě absolvovaných testů, během kterých stráví technici na cestách několik měsíců z roku, mají sami úplně jasno: jen blázen by šetřil na pneumatikách. „Každý potřebuje dobré pneumatiky, protože jen díky nim se vůz chová bezpečně na silnici. Pokud jsou pneumatiky společně s vozovkou špatné a řidič musí prudce zabrzdit, může se rychle stát nebezpečným pro cestující a ostatní účastníky silničního provozu,“ končí technik Martin Brand a jeho kolega Andreas Muller ještě vzkazuje: „Každý by si měl uvědomit důležitost pneumatiky pro své auto. A proto i my děláme svou práci!“

Test pneu 195/65 R15

V rozměru pro golf, astru nebo octavii letos nenašli technici jediný vysloveně špatný výrobek. Rozdíly byly minimální, nejhůř dopadly gumy Kumho kvůli horšímu chování na suchu. Tam se příliš nevedlo ani domácímu Barumu, který nedosáhl na lepší známku než na trojku. A totéž zopakoval i na mokru. Zato na sněhu a ledu si vedl velmi obstojně – ve druhé disciplíně dokonce předčil i absolutního vítěze Dunlop a dotáhl se na další jedničku Goodyear. Česká pneumatika velmi dobře odolává opotřebení a nezvyšuje o mnoho spotřebu paliva ani hlučnost. Letitému vítězi testů Continentalu letos překvapivě podrazily nohy zkoušky na suchu, kde si odnesl jen známku 2,7. A přestože v ostatních disciplínách exceloval – typicky byl úplně nejlepší na mokru a sněhu –, už to nestačilo na vavříny.

Rozměr 195/65 R15 91T Výrobce a model Orientační cena Kč* Sucho 15 % Mokro 30% Sníh 20 % Led 10 % Opotřebení 10% Celková známka DUNLOP WINTER RESPONSE 2 1460 2,0 2,1 2,0 2,4 2,5 2,2 GOODYEAR UltraGrip 9+ 1695 2,3 1,8 2,0 2,0 2,5 2,2 MICHELIN ALPIN 6 1620 1,9 2,5 2,2 2,0 2,0 2,3 VREDESTEIN WINTRAC 1190 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0 2,3 BFGoodrich g-Force Winter 2 1290 2,2 2,6 1,9 2,5 2,0 2,6 Continental WinterContact TS 860 (aktuálně 870) 1562 2,7 1,6 1,9 2,5 2,5 2,7 BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 1420 2,5 1,7 2,8 2,3 3,0 3,0 FALKEN EUROWINTER HS01 1180 2,3 2,7 2,4 2,4 3,0 3,0 Laufenn i FIT LW31+ 1020 2,6 2,2 1,9 2,0 3,0 3,0 MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 1250 2,2 2,3 2,6 2,4 3,0 3,0 YOKOHAMA BluEarth*WINTER V906 1235 2,1 3,1 2,2 2,4 3,0 3,1 Barum POLARIS 5 1145 3,0 3,2 2,0 2,0 2,5 3,2 NOKIAN WR SNOWPROOF 1562 2,5 3,3 2,3 2,2 2,5 3,3 GENERAL TIRE ALTIMAX WINTER 3 1420 3,4 3,5 1,9 2,1 2,0 3,5 GT-RADIAL WINTERPRO 2 1150 3,5 3,5 2,4 2,4 3,0 3,5 KUMHO Wintercraft WP51 1119 3,6 3,0 2,5 2,4 2,5 3,6 * Orientační cena podle nabídky českých e-shopů Známky: Výborný: 0,5–1,5 Chvalitebný: 1,6–2,5 Dobrý: 2,6–3,5 Dostatečný: 3,6–4,5 Nedostatečný: 4,6–5,5

Na jaká auta se hodí Chevrolet Aveo Chrysler PT Cruiser Citroën Berlingo, C4 Fiat 500L, Bravo, Tipo Ford C-Max, Focus, EcoSport Hyundai i30, ix20 Kia Ceed, ProCeed, Soul, Venga Lexus CT 200h Mazda 3, 5 Mercedes-Benz Třídy A a B, Citan Opel Astra, Meriva, Zafira Peugeot 308, 2008 Renault Capture, Mégane, Scénic Seat Altea, Leon, Toledo Škoda Octavia Subaru Impreza Toyota Auris, Prius Volkswagen Golf, Jetta, Beetle, Caddy, Touran

Test pneu 225/50 R17

Osmnáct výrobků se utkalo o vítězství v kategorii obutí pro vozy střední třídy – typicky Audi A4 nebo BMW 3. V popředí se umístily Dunlop s Michelinem a velmi dobře si vedl i Goodyear. Na druhém konci žebříčku jsou ovšem vysloveně nebezpečné čínské výrobky Goodride a Linglong. První doslova propadl na sněhu a dostal nejhorší možnou známku 5,5, kdy byl velmi špatný jak při brzdění, tak rozjezdu, a podle techniků by vůbec neměl nést označení zimní pneumatiky. Linglongu se vůbec nevedlo na mokru, kde potřeboval z rychlosti 80 km/h o šest metrů delší brzdnou dráhu, než je průměr konkurentů. Jinými slovy – tam, kde nejlepší guma už zastavila, mělo stále auto na čínských gumách rychlost 40 km/h!

Rozměr 225/50 R17 98/94V Výrobce a model Orientační cena Kč Sucho 15 % Mokro 30% Sníh 20 % Led 10 % Opotřebení 10% Celková známka DUNLOP WINTER SPORT 5 3401 2,4 2,5 1,5 2,5 2,5 2,3 MICHELIN ALPIN 6 3662 2,1 2,3 2,4 2,2 1,5 2,3 GOODYEAR UltraGrip Performance+ 3349 2,5 2,5 2,2 2,5 2,5 2,5 Kleber Krisalp HP3 2455 2,4 2,7 1,7 2,2 2,5 2,7 BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 3553 1,9 1,6 2,8 2,4 3,0 3,0 Continental WinterContact TS 860 (aktuálně 870) 3260 3,0 1,9 2,1 2,2 2,5 3,0 NEXEN WINGUARD Sport 2 2094 2,8 2,8 2,6 2,1 3,0 3,0 VREDESTEIN WINTRAC PRO 2420 2,3 2,3 2,2 2,5 3,0 3,0 ESA+ TECAR SUPERGRIP PRO 2560 3,1 2,8 2,1 2,3 2,5 3,1 Sava eskimo hp 2 1991 3,0 3,1 2,2 2,4 2,5 3,1 Fulda Kristall Control HP 2 2427 3,2 3,0 2,4 2,5 2,5 3,2 Firestone WINTERHAWK 4 2584 3,3 2,1 1,9 2,1 2,5 3,3 NOKIAN WR SNOWPROOF P 2626 2,2 3,3 2,7 2,1 2,5 3,3 PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 3091 3,3 2,9 1,6 3,0 2,5 3,3 TOYO TIRES OBSERVE S944 2057 2,5 3,3 2,9 2,1 3,0 3,3 MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 1854 2,1 2,3 3,4 2,8 3,0 3,4 GOODRIDE Zuper Snow Z-507 2759 3,8 3,3 5,5 3,1 3,5 5,5 LINGLONG GREEN-Max Winter UHP 1947 3,5 5,5 2,2 2,4 2,5 5,5 Výborný: 0,5–1,5 Chvalitebný: 1,6–2,5 Dobrý: 2,6–3,5 Dostatečný: 3,6–4,5 Nedostatečný: 4,6–5,5