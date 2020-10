Blíží se přezouvání! Jsou lepší zimní, nebo celoroční pneumatiky?

Test pneumatik 205/55 R16 a 235/55 R17: Kompromis, ale racionální

Když jsme se před pár lety zeptali profesionálních gumařů na celoroční pneumatiky, ošklíbali se s posměchem. „Proč takový kompromis? Nejsou dobré v žádném ohledu,“ říkali nám.

Jenže uběhlo pár let a dnes už je má v nabídce skoro každý producent.

Není divu - kdo málo jezdí, pro toho jsou výhodné. Navíc roky nebyla pořádná zima, natož sněhové závěje. Dobře si to uvědomují i technici německého autoklubu ADAC a rakouského ÖAMTC, kteří si letos na celoročky posvítili.

Sedm statečných

Komisaři autoklubu pracovali na testech velmi dlouho, protože museli vše opakovat v zimě i v létě. Vybrali si k tomu Ford Kuga. Rozměr 235/55 R17 je určen pro SUV a osobní dodávky.

Vyloženě dobře nedopadla žádná pneu matika. Na alespoň dostatečné hodnocení dosáhly produkty Continental AllSeasonContact (stupeň 3,6), Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (3,8), Nokian Weatherproof (3,9) a Uniroyal All- Season Expert 2 (4,3). Podle hodnocení autoklubu všechny čtyři nabízejí uspokojivý výkon na mokru, ale nadchnou jen průměrně na suché vozovce. Při vyšších rychlostech se auto chovalo nejistě, houbovitě. Celé se to zhoršovalo za vysokých letních teplot. „Odpočinková jízda například po dálnici je stěží možná, protože často musíte korigovat volantem směr v pruhu,“ krčí technici rameny. S Nokiany Weatherproof jsme jezdili na sněhu a ledu. Všude se chovaly sebejistě, ale na suché vozovce jsme neměli šanci je vyzkoušet. Podle techniků ADAC tam hodně ztrácejí.

Sníh rozhodoval

Pokud sníh nikdy nepotkáte, zbystřete u gumy Bridgestone Weather Control A005. Exceluje totiž na suché a zejména na mokrých vozovkách, kde nemá mezi celoročními plášti konkurenci. Zato na sněhu je to vyloženě tragédie! Z maximálního hodnocení 5,5 dosáhla na rekordních 5,4 bodů. O mnoho lépe si nevedl ani Vredestein Quatrac se známkou na sněhu 5,2 bodů.

Sníh byl prubířským kamenem většiny zástupců v testu - takový Michelin CrossClimate + skvěle jezdí na suchém povrchu, ale ztrácí na mokru a sníh je pro něj spíš na obtíž. Dokonce i nejlepší výrobky dosáhly na sněhu jen na trojku.

Zákazníci je chtějí

Výsledky jsou rozpačité. Však celoroční gumy nejsou pro každého. „Dávají smysl řidičům žijícím v oblasti s mírným podnebím, kteří neplánují lyžařskou dovolenou nebo letní na jihu. To samozřejmě platí často pro majitele druhých a malých automobilů, kteří ujedou ročně jen pár kilometrů hlavně v centru města,“ říkají odborníci autoklubů.

Prodeje celoročních pneumatik v Evropě jen v loňském roce stouply o pětinu. Kdo nechce ztratit pozici, musí je mít v nabídce. V principu jde o dezén s hustými lamelami ze zimního modelu, ovšem upečený z tvrdší, letní směsi. Pořád je ale o něco měkčí, aby držel i za nízkých teplot.

Technicky zimní

Z hlediska legislativy jsou celoroční pláště chápány za zimní pneumatiky. Takže jsou na bočnici značeny M + S (vyrobeno před rokem 2018, platí do roku 2024) nebo aktuálním alpským symbolem (sněhová vločka ve trojcípé hoře). Má to i další výhodu – jejich rychlostní index může být pod hodnotou maximální rychlosti vozidla.

V tomto případě musí štítek v zorném poli řidiče připomínat nižší maximální rychlost. Alternativně lze také nastavit omezovač rychlosti.

Jenže s tím narazíte v létě v Itálii – tam totiž od 16. května do 14. října platí zvláštní pravidla. Zimní a celoroční pneumatiky lze používat, pouze pokud mají index rychlosti, který odpovídá alespoň indexu rychlosti uvedenému v osvědčení o registraci auta. Pozor na to!

Celoroční pneumatiky 235/55 R17 103 V/Y Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Výsledek Continental AllSeasonContact 3,6 2,6 3,0 2,4 1,5 3,6 Goodyear Vector 4Seasons 3,8 2,6 3,6 2,4 1,0 3,8 Michelin CrossClimate + 2,6 2,7 3,9 2,4 0,6 3,9 Nokian Weatherproof 3,9 2,9 3,0 2,7 2,0 3,9 Uniroyal AllSeasonExpert 2 4,3 2,7 3,0 2,4 1,0 4,3 Vredestein Quatrac Pro 3,9 2,6 5,2 2,7 1,0 5,2 Bridgestone Weather Control A005 2,6 2,0 5,4 2,4 2,0 5,4 Hodnocení: Výborný: 0,5–1,5, Chvalitebný: 1,6–2,5, Dobrý: 2,6–3,5, Dostatečný: 3,6–4,5, Nedostatečný: 4,6–5,5

Test zimních pneumatik 205/55 R16 91H: Protektory zklamaly

Německý autoklub ADAC a rakouský ÖAMTC letos otestovaly patnáct zimních pneumatik pro kompakty a vozy nižší střední třídy. K testu vybraly VW Golf. V popředí se umístily výrobky Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook i*cept RS2 a Maxxis Premitra Snow WP6, které nevykázaly žádné větší slabiny. Bridgestone byl lepší jen o chlup. „Je ale třeba zdůraznit jeho vynikající přilnavost za mokra. Mokré silnice jsou častým stavem zejména v zimě,“ vysvětluje odborník rakouského autoklubu ÖAMTC Friedrich Eppel.

Překvapením je zejména slabší umístění Continentalu, které se opakovalo letos i ve třídě sedmnáctek. V obou případech za to mohou slabiny na suchu. Nejhůře dopadly výrobky Semperit Speed-Grip 3, King-Meiler Winter Tact WT81 a Tristar Snowpower HP. Zatímco jinak velmi vyvážený model Semperit musel být kvůli špatnému výkonu na suché vozovce přeřazen, dvě nedoporučené pneumatiky mají problémy minimálně ve dvou kategoriích. Tristar Snowpower HP selhává na mokru a sněhu. King Meiler je jediným protektorovaným modelem v testu a odborníci jej vůbec nedoporučují! „Pneumatika je na mokru velmi slabá a nemůže přesvědčit ani na suché vozovce. Škoda, protože vynikající hodnoty opotřebení by hovořily ve prospěch tohoto modelu z hlediska trvanlivosti,“ říká odborník ÖAMTC. Výrobce na konci testu zaslal autoklubu vyjádření, že se Tact WT81 vyrábí s novou směsí od začátku tohoto roku, ale pneumatiky pro test byly zakoupeny už v roce 2019.

Zimní 205/55 R16 91H Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Výsledek Bridgestone Blizzak LM005 2,1 1,3 2,1 2,4 2,5 2,0 Michelin Alpin 6 2,5 2,0 2,1 2,2 1,5 2,1 Dunlop Winter Sport 5 2,5 2,3 2,0 2,3 1,5 2,2 Hankook i*cept RS2 2,5 2,0 2,1 2,4 2,0 2,2 Maxxis Premitra Snow WP6 2,0 2,3 2,5 2,3 2,5 2,4 Falken Eurowinter HS01 2,9 2,3 2,7 2,4 2,0 2,9 Continental WinterContact TS860 3,0 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 Goodyear UltraGrip 9+ 3,0 2,0 1,8 2,5 2,5 3,0 Sava Eskimo HP2 3,1 3,1 2,5 2,3 2,0 3,1 Toyo Observe S944 3,2 2,5 2,3 2,1 2,5 3,2 Pirelli Cinturato Winter 3,3 2,2 1,8 2,2 2,5 3,3 Giti GitiWinter W1 3,4 3,3 2,0 2,3 2,0 3,4 Semperit Speed-Grip 3 3,7 2,1 1,9 2,4 2,5 3,7 King Meiler Winter Tact WT81 3,7 5,4 2,9 2,5 1,0 5,4 Tristar Snowpower HP 2,2 5,5 4,3 2,5 2,5 5,5 Hodnocení: Výborný: 0,5–1,5, Chvalitebný: 1,6–2,5, Dobrý: 2,6–3,5, Dostatečný: 3,6–4,5, Nedostatečný: 4,6–5,5

Pro jaká auta se hodí?

Audi: A3

BMW: 1, 2, 3

Ford: C-Max, EcoSport, Focus

Hyundai: i30, Ioniq, ix20

Mercedes-Benz: A, B, C

Opel: Astra, Meriva, Zafira

Škoda: Octavia, Scala, Superb

Toyota: Auris, Corolla, GT86

Volkswagen: Caddy, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Touran

Test zimních pneumatik 235/55 R17 103V: V podstatě neuděláte chybu

Nebývale vyrovnané výsledky se letos ukázaly v rozměru určeném pro větší SUV a osobní dodávky. Převahu letos získal Michelin Alpin 5 díky vyváženým výsledkům bez zbytečné ztráty bodů. Exceluje na suchu, velmi slušně si vede na vodě a příliš nezvyšuje spotřebu paliva. Dobře si na suchu vedly i výrobky Dunlop Winter Sport 5 SUV a Vredestein Wintrac Pro, oba ale mají slabiny na sněhu. Nokian WR Snowproof zase není přesvědčivý na vodě a ledu.

Větší slabiny zaznamenal jen Semperit Speed-Grip na suchu. U zimní pneumatiky by to nemuselo být na závadu tak moc jako v případě vlhka, přesto to přineslo citelnou ztrátu bodů. Její tvrdší směs zato dobře odolává opotřebení a málo zvyšuje spotřebu, takže by mohla být tipem pro dálkové jezdce do přechodových sezonních podmínek.

Zimní 235/55 R17 103V Sucho Mokro Sníh Led Opotřebení Výsledek Michelin Pilot Alpin 5 1,9 2,3 1,8 2,4 1,5 2,1 ESA+TECAR SUPERGRIP PRO 2,7 2,6 2,2 2,3 0,8 2,7 Goodyear UltraGrip Performance + 2,7 2,2 2,3 2,4 1,5 2,7 Dunlop Winter Sport 5 SUV 2,2 2,5 2,8 2,5 1,5 2,8 Vredestein Wintrac Pro 2,2 2,3 2,8 2,4 2,0 2,8 Nokian WR Snowproofl t 2,5 2,9 2,5 2,7 2,0 2,9 Bridgestone Blizzak LM005 3,0 1,5 2,2 2,4 2,0 3,0 Kleber Krisalp HP3 3,0 2,4 2,0 2,4 2,5 3,0 Pirelli Winter Sottozero 3 3,0 2,3 2,6 2,7 2,5 3,0 Cooper Discoverer Winter 3,1 3,1 2,2 2,4 2,5 3,1 Fulda Kristall Control SUV 3,1 3,1 2,6 2,4 2,0 3,1 Continental WinterContact TS 850P 3,4 1,9 2,7 2,5 1,5 3,4 Semperit Speed-Grip 3 SUV 3,9 2,7 2,6 2,3 0,8 3,9 Hodnocení: Výborný: 0,5–1,5, Chvalitebný: 1,6–2,5, Dobrý: 2,6–3,5, Dostatečný: 3,6–4,5, Nedostatečný: 4,6–5,5

