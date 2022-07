Ještě k Toyotě Crown: Dostane další tři karoserie a tovární tuning

Toyota to s šestnáctou generací modelu Crown myslí vážně. Chce ho dostat do celého světa, chystá mu další tři karosářská provedení a na domácím trhu už jsou dostupné řady doplňků.

Nová generace Toyoty Crown není jen crossover, který se podívá do celého světa. Japonská automobilka toho v rámci premiéry modelu ukázala mnohem více. Spolu s novinkou na pódiu vystavila také tři koncepty: tradičnější sedan, zvýšený kombík a sportovní SUV. Na japonských stránkách Toyoty se také objevily informace o doplňcích vzhledu z řad GR a Modellista.

Toyota se rozhodla, že s novou generací udělá z modelu Crown rovnou celou rodinu. V rámci premiéry šestnácté generace proto nebyl představen jen crossover, kombinující prvky sedanu a SUV, kterému jsme věnovali samostatný článek, ale také trojice dalších vozů. V této fázi je můžeme nazvat třeba koncepty – minimálně kvůli zcela začerněným oknům. Toyota se pro tento krok mohla rozhodnout proto, že interiéry ještě nejsou připravené, nebo proto, že je zkrátka nechce odhalit tak brzo.

Jedním z konceptů je auto s tradičnějšími tvary, které se stane přímým nástupcem současné patnácté generace sedanu Crown. Vůz má nižší stavbu karoserie a drobně odlišné provedení přední i zadní části. Zachovává podobnou, svažující se linku střechy, která je v tomto případě doplněna jednodušší rovnou spodní linkou oken. Na fotkách jde o vůz se stříbrným lakem karoserie.

Kromě sedanu se pro nový Crown chystá také provedení, jehož koncept vedení Toyoty nazývá kombíkem, ale jedním dechem dodává, že jde o „funkční SUV“. Už vzhledem ke stavbě karoserie je jasné, že jde spíše o to SUV a blíže bude mít spíše produkčnímu crossoveru, než koncepčnímu sedanu, se kterým stálo na pódiu. Zástupci Toyoty při představení mluvili o komfortní jízdě, podpoře aktivního životního stylu a zadních sedadlech, které bude možné sklopit do roviny. Provedení přední i zadní části je od ostatních prezentovaných aut odlišné a vůz na fotkách má žlutou karoserii s černou střechou.

Do třetice zmiňme červené auto z fotek. Stejně jako v předchozím odstavci zmiňovaný „kombík“ má od ostatních provedení jinak řešenou příď i záď. Toyota o něm hovoří jako o sportovním SUV, které bude zaměřené především na emoce a svižnou jízdu.

Všechny tři koncepty ovšem nejsou jen designovým cvičením. Jak jsme již zmiňovali, Toyota skutečně počítá s rozšířením modelu Crown na celou rodinu. Všechna výše uvedená provedení postupně budou představena v produkční podobě, a to v poměrně rychlém sledu. Všechny tři verze totiž mají být uvedeny v následujícím roce a půl.

Toyota s Crownem míří do celého světa, nebo lépe řečeno – přibližně do čtyřiceti zemí. A jakmile budou dostupné všechny čtyři varianty, což by mělo být začátkem roku 2024, japonská automobilka počítá s odbytem přibližně 200 tisíc kusů ročně.

Když se ale z celého světa zaměříme jen na jednu zemi, konkrétně na domácí japonský trh, budeme si moci říci ještě o dalších novinkách spojených s šestnáctou generací modelu Crown. Toyota japonským zákazníkům nabízí tradičně širokou řadu designových doplňků, přičemž ani Crown nebude výjimkou. Na japonských stránkách Toyoty je již nyní možné najít informace o vzhledových a funkčních doplňcích ze dvou řad: GR a Modellista.

V řadě GR najdeme například balíček aerodynamických prvků, který sestává z předního spojleru, nástavců bočních prahů, doplňků na zadním nárazníku a spojleru na víku kufru. Kromě poslední jmenované položky, která je dostupná výhradně v černém laku, si zákazník může zvolit, zda chce díly dodat lakované či nikoliv.

Díly z balíčku jde objednávat i samostatně, ale v rámci balíčku přijdou na 324.500 jenů (57 tisíc korun) v lakovaném, respektive na 290.400 jenů (51 tisíc korun) v nelakovaném provedení. Krom toho jsou v nabídce také 21“ hliníková kola, která jsou dodávána jako celá sada, a to buďto samostatně nebo včetně pneumatik Michelin Primacy o rozměrech 225/45 R21. Přijdou na 308 tisíc (54 tisíc korun), respektive 484 tisíc (85 tisíc korun) jenů.

Zmiňme ještě přední stabilizátor za 49.500 jenů (8,7 tisíc korun), distanční vložky pro oblast západek dveří, které snižují kroucení auta při změnách směru, za 33 tisíc jenů (5,8 tisíc korun), vložky pod kliky dveří zabraňující poškrábání laku za 6.600 jenů (1,2 tisíc korun) a klíček od vozu s tělem z hliníku a aramidových vláken za 14.300 jenů (2,5 tisíce korun).

Největší balíček prvků v rámci řady Modellista zahrnuje přední spojler, nástavce bočních prahů, přídavný lem na spodní části zadního nárazníku, lakované podběhy kol (standardní Crown má černé plastové) a ozdobný vklad bočních dveří. Opět je možné volit mezi lakovanými a nelakovanými díly, které lze pořídit i samostatně. Balíček přijde na 422.400 jenů (74 tisíc korun) s lakovanými díly a na 376.200 jenů (66 tisíc korun) s nelakovanými.

Krom toho řada Modellista zahrnuje ozdobnou lištu mezi čelními světlomety za 33 tisíc jenů (5,8 tisíc korun), dekorační proužek pro kryty vnějších zpětných zrcátek za 17.600 jenů (3,1 tisíce korun), zatmavení zadních bočních skel za 16.500 jenů (2,9 tisíce korun) a další prvky. Nechybí samozřejmě ani sada specifických 21“ hliníkových kol, která přijdou na 286 tisíc jenů (50 tisíc korun), respektive na 462 tisíc jenů (81 tisíc korun) s pneumatikami Michelin Primacy o rozměrech 225/45 R21.